Лауреаты Лиги чемпионов-2017/2018. Лучшие игроки и команды

«Соккер.ру» закрывает историю завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов объявлением имен и названий игроков и команд, отличившихся в отдельных номинациях.

Самая результативная команда - «Ливерпуль» (41 гол). «Красные» не смогли выиграть Лигу чемпионов, но команда Юргена Клоппа провела выдающийся сезон в главном еврокубке. 41 забитый мяч – это лучший показатель турнира. Завоевавший трофей мадридский «Реал» забил 33 гола и занял второе место по результативности, а худшей командой из числа тех, что участвовали в основной сетке турнира, стала «Бенфика», отметившаяся всего-навсего одним забитым голом. Кроме того, «Ливерпуль» поставил рекорд для одного розыгрыша Лиги чемпионов, забив с учетом квалификации 46 мячей (3.06 в среднем).

Самый результативный игрок – Криштиану Роналду (15 голов). Бомбардирскую гонку снова выиграл португальский нападающий мадридского «Реала». Криштиану становился лучшим снайпером ЛЧ во всех пяти сезонах, когда завоевывал трофей (в 2008-м в составе «Манчестер Юнайтед», в 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018-м с «Реалом»). Роналду в шестой раз подряд завоевал титул лучшего бомбардира Лиги чемпионов, а всего это его седьмой такой индивидуальный титул, что является рекордом.

Лучший ассистент – Джеймс Милнер (8 результативных передач). Состязание ассистентов выиграл игрок «Ливерпуля», который ни разу не забил сам, зато восемь раз помогал отличиться партнерам. На втором месте еще один представитель мерсисайдцев Роберто Фирмино, у которого 7 ассистов.

Самая бьющая команда – «Бавария» (18.8 удара за игру). Мюнхенцы чаще других команд угрожали спокойствию вратарей соперников. Почти по 19 ударов в среднем за игру – феноменальный показатель! Реже всех стреляли по чужим воротам футболисты «Карабаха» (6.3).

Самый бьющий игрок – Криштиану Роналду (6.3 удара за игру). Высокая результативность Роналду складывается из его постоянной нацеленности на удар. Криштиану в одиночку наносит удары с такой же частотой, как весь «Карабах». Вероятно, именно поэтому в завершившемся розыгрыше только девять команд сумели забить больше голов, чем португалец, а «Севилья» и «Порту» идут с ним вровень.

Самая грубая команда – «Ювентус» (25 желтых карточек и 2 красных). Боевая «Старая Синьора» умеет играть в футбол, но не стесняется играть и в кость, если того требует результат. В десяти матчах «бьянконери» собрали обширную коллекцию предупреждений и два удаления. По два раза изгонялись с поля также футболисты «Шахтера» и «Бенфики», а у «Карабаха» целых три красных карточки на команду.

Весь в жёлтом – Таулант Джака (5 предупреждений). Полузащитник «Базеля» получал желтые карточки в пяти из шести встреч в Лиге чемпионов. Сомнительное достижение для гордости, но какое есть. Нужно заметить, что ни один игрок не удалился в Лиге чемпионов-2017/2018 больше одного раза, а всего было предъявлено 19 красных карточек.

С мячом по жизни – «Манчестер Сити» (62.6 %). Наверняка читатели «Соккер.ру» и без подглядываний в статистику легко назвали бы команду, больше всего владевшую мячом. Естественно, это манкунианцы под предводительством Хосепа Гвардиолы, чья игровая философия строится на тотальном контроле. «Реал» по этому показателю только пятый, а «Ливерпуль» - 14-й. Реже всего встречались с мячом футболисты АПОЭЛа – 36.3 %.

Самые точные – «Манчестер Сити» (89.2 %). По точности передач «горожане» тоже лидируют с феноменальным показателем на команду. Правда, стоит напомнить, что «Сити» вылетел из Лиги чемпионов от «Ливерпуля», который только 20-й по этому показателю (81.1 %). Хуже всех обращались с мячом те же ребята из АПОЭЛа (74.7 %).

Самый точный игрок – Омер Топрак (95.7 %). Защитник дортмундской «Боруссии» почти не ошибается в передачах, только его умение не помогло «шмелям» даже преодолеть групповую стадию.

Короли воздуха – «Монако» (20.7 верхового единоборства за игру). Футболисты «Монако» царили на втором этаже, а на втором месте ЦСКА (19.2). Удивительно, что замыкает список британский клуб «Селтик» (5.8 выигранной дуэли в воздухе в среднем за игру).

Лучший в воздухе – Понтус Вернблум (4.8 победного единоборства за игру). В отдельной номинации может выиграть даже представитель российского клуба. Понтус Вернблум не давал спуска соперникам, когда речь шла о борьбе за верховые мячи.

Самый острый – Эвер Банега (3.7 обостряющей передачи за игру). Полузащитник «Севильи» регулярно создавал моменты для своих товарищей. Настолько регулярно пасовал под опасные удары, что превзошел всех в Лиге чемпионов. В первой десятке нашлось место Неймару, Фабрегасу, Азару, Эриксену, Промесу и Дибале. Хорошая компания.

Мастер дриблер – Неймар (7.3 удачной обводки за игру). Кто бы сомневался? Бразильский форвард ПСЖ регулярно пускается в обводку и часто делает это удачно. Преимущество над вторым дриблером Лиги чемпионов Ясином Браими из «Порту» (5.1) весьма ощутимое. А вот у Месси, к примеру, этот показатель только 3.7.

Собиратель фолов – Неймар (4 нарушения правил на нем в среднем за игру). Стиль Неймара предполагает частые нарушения правил со стороны противников.

Главный нарушитель – Карим Эль-Ахмади (3.8 фола за игру). А вот опорный полузащитник «Фейеноорда» чаще всех бил соперников по ногам. Повезло Неймару, что они не встретились.

Наследник Пиппо Индзаги – Дрис Мертенс (1.8 офсайда за матч). Форвард «Наполи» - любитель действовать на одной линии с защитниками, что неизбежно грозит попаданиями в положение «вне игры».

Самый пасующий игрок – Джон Стоунз (111.6 передачи за игру). Защитник «Манчестер Сити» передает мяч партнеру каждые 48 секунд.

Лучший в отборе – Сержиу Оливейра (4.4 отбора за игру). Никто не обезмячивал противников лучше хавбека «Порту».

Ас перехватчик – Праксителис Вурос (4 перехвата за игру). АПОЭЛ много играл в обороне, так что у защитников этого клуба был шанс проявить себя в защитных дисциплинах. Вурос даже вырвался в лидеры всей ЛЧ по перехватам.

Главный по выносам – Жан-Клод Билонг (8.5 выноса за игру). Защитник «Марибора» чаще всех разряжал обстановку в своей штрафной площади. Билонг приглянулся клубу из Серии A и зимой переехал в Италию, правда, в состав безнадежного аутсайдера «Беневенто», так что за полгода прошел путь от Лиги чемпионов до Серии B.

Роналду + Салах. Символическая сборная Лиги чемпионов