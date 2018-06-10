Преемник Буффона

«Ювентус» определился с тем, кто займет почетный пост после ухода Джанлуиджи Буффона. «Соккер.ру» выбор туринцев одобряет, но предупреждает об опасности.

Настало время привыкать к «Ювентусу» без Джанлуиджи Буффона. Поначалу будет сложно, конечно, поскольку этот голкипер олицетворял собой туринский клуб и казался чем-то неотъемлемым в восприятии образа «Ювентуса». Буффон уходит, но туринцы уже нашли человека, которого постараются сделать такой же легендой клуба. И его благословил на это сам Буффон.

Речь о Маттиа Перине, которого «Ювентус» приобрел у «Дженоа», своевременно подсуетившись. О том, что молодой итальянец достоин игры за топ-клуб, заговорили относительно давно. Еще два года назад и агент игрока, и футбольные знатоки и специалисты отмечали, что у Перина огромный талант и большое будущее, что ему уже пора бы покинуть Геную и перебраться в более солидный клуб для роста и закрепления в статусе топ-игрока.

Разговоры шли в 2016 году, а сделка состоялась только в 2018-м, когда наконец-то по-настоящему приспичило одному из топ-клубов. При этом Перин всегда был на карандаше у итальянских больших клубов. Когда началась возня вокруг контракта Джанлуиджи Доннаруммы, который чуть не ушел из «Милана», «россонери» в отчаянии бросились вести переговоры с «Дженоа» по Перину, начали прощупывать почву, и в генуэзском клубе подтверждали, что Перин может перейти в «Милан».

Но тогда «россонери» удалось сохранить Доннарумму, и про сделку с Перином благополучно забыли. Но оставили на память важный момент: с «Дженоа» по этому голкиперу можно договориться на сумме около 12-15 миллионов евро. Потом поиском вратаря занялся «Наполи». Пепе Рейна уже в возрасте, давненько собирается покидать Неаполь, но только сейчас созрел до этого окончательно.

Прижимистый босс неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис слишком долго раздумывал, тратить ли относительно немалые деньги на Перина. Пока он думал, голкипера увел более решительный «Ювентус». Тут, кстати, довольно интересная ситуация для самого 25-летнего вратаря. Ему ведь не гарантируется место первого номера. Напомним, как только стало известно об уходе Буффона, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отметил, что основным вратарем туринцев станет Войцех Щесны, который верой и правдой служил сменщиком и подменял Джиджи, причем по общему признанию делал это весьма неплохо.

Так что никого даже не смутило признание Аньелли. Многие восприняли это решение как логичное и справедливое. Теперь же в команде появляется Перин. Понятно, что с одним вратарем клуб не мог остаться, он обязательно кого-то приобрел бы. Но одно дело приобретать заведомо второго номера, а другое – вратаря, который молод, амбициозен, талантлив и, безусловно, претендует на место в основе. Будет интересно посмотреть, как этот вопрос решит тренерский штаб «Ювентуса». Наверняка Перину даны определенные обещания.

Но и Щесны вряд ли станет мириться с новой посадкой на скамейку после терпеливого выжидания за спиной Буффона. Особенно после слов Аньелли, которые могут оказаться в итоге достаточно опрометчивыми. Поэтому не стоит думать, что в «Ювентусе» уже определились с основным вратарем. Точнее, Массимилиано Аллегри, возможно, и определился, но реализовать это будет не так просто, не задев интересов Перина и Щесны.

И все же ставка на Маттиа делается основательная. «Ювентус» не стал колебаться, как это делали «Милан» и «Наполи», не стал возиться и распылять интересы, как это до сих пор делает «Ливерпуль», не знающий, за что схватиться, чтобы уже заменить своих Миньоле и Кариуса на вратаря наконец-то. Туринцы подошли к делу практично и не постеснялись заплатить 12 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт с Перином. Еще три миллиона евро «Дженоа» может получить бонусами за игровые показатели вратаря.

Хорошее вложение в будущее. Ведь никто не станет отрицать, что Перин очень талантливый вратарь. Вероятно, он не так раскручен, как тот же Алиссон в «Роме» или Патрисиу в «Спортинге», вокруг которых слухи вьются роями. Но вратарское искусство в принципе дело тонкое. Не обязательно тот, за кого требуют колоссальные деньги, который не сходит с интернет-лент в связи с интересом то одного, то другого клуба, является наиболее сильным и в перспективе надежным голкипером.

В «Ювентусе» это осознали и не стали гоняться за журавлями. Перин достаточно надежен, эффективен, молод и, судя по его высказываниям в прессе, весьма адекватен, что немаловажно. Лучшей же характеристикой для него стали рекомендации самого Буффона и другого легендарного итальянского голкипера Дино Дзоффа: «Считаю Маттиа лучшим итальянским голкипером, не только в Серии А, а вообще на международном уровне».

Но в этой, как кажется, идеальной картине есть определенные изъяны. Не бывает так, чтобы все было как в сказке. В чем же подвох у Перина? В его здоровье. В организме итальянца заложена «бомба» - слабые связки коленей. В двух подряд сезонах он пропускал по несколько месяцев. В апреле 2016 года он порвал крестообразные связки правого колена и не поехал на Евро-2016. Вернулся в строй только в сентябре того же года. Но поиграл всего несколько месяцев – пока не порвал в январе связки левого колена. И снова вне игры надолго.

В перспективе эта склонность может серьезно повлиять на карьерные успехи Перина. Так что медицинскому и тренерскому штабу нужно особое внимание уделить методике работы с голкипером, чтобы не загубить талант, который наверняка еще не раз выручит «Ювентус».