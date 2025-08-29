«Спартак» усиливает «Локомотив». Отдали российского полузащитника, но это опасно из-за лимита

1756449975

вчера, 09:46

Необдуманное решение.

«Спартак» отдал Данила Пруцева в аренду «Локомотиву». Понятно, что не назовёшь потерей уход игрока, который на поле появлялся по праздникам. Но это скорее вопросы к выбору тренера и действиям руководства. Полузащитник мог бы принести в разы больше пользы, чем выжимал Станкович.

Хорошо задаёт темп

Период при Гильермо Абаскале – такой себе пример. Но был короткий период, когда между испанцем и «красно-белыми» царила идиллия – тогда москвичи даже соперничали с «Зенитом». Как раз в тот период менеджер активно задействовал Пруцева. Данилу потребовалось набрать форму, но когда он это сделал, то буквально прописался в стартовом составе.

Хавбеку не хватало культуры паса, это не самый утончённый футболист. Польза от него в другом – это «моторчик», который задаёт темп игре «красно-белых». На себя он забирает объём, самоотверженно отрабатывает без мяча. А партнёры балансируют его недостающие качества. Проще говоря – довольно качественный футболист в умелых руках. Кстати, в дебютный сезон Абаскаля, когда тот ещё не успел надоесть, Данил за 27 игр чемпионата записал себе в актив забитый мяч и пять голевых – свой вклад в атаку вносил.

При этом даже тогда Данил не стал железобетонным игроком костяка, а с приходом Станковича пришлось смириться с ролью игрока ротации. В минувшем чемпионате Пруцев появился на поле только в 19 играх – и только в девяти из них играл с первых минут.

Удар по русскому блоку

Логика Станковича прослеживается. Серб предпочитает выстраивать доверительные отношения с футболистами и не прибегает к ротации ради ротации – пока определённые сочетания работают, он их не трогает. На первых порах Пруцев выходил в старте, просто потом серба впечатлил Умяров, Мартинс набрал огненную форму, а Барко просто не вытеснить из состава. В такой конфигурации Данил просто оказался третьим лишним. Но в других командах полузащитнику точно бы нашлось место на поле.

«Спартак» играет с огнём, продажа будет крайне недальновидным решением. Пока в РПЛ действует лимит, по которому одновременно на поле могут находиться восемь иностранцев и 13 – в заявке. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, оптимальный вариант – 10 легионеров в заявке и пятеро на поле. «Спартак» же каждым своим действием активно отдаляется от соблюдения потенциального лимита, а значит, осложняет себе жизнь в будущем. Станкович не стал удерживать Никиту Чернова, который мог быть неплохой альтернативой кому-то из пары центрбеков. И Антона Зиньковского, и Михаила Игнатова. Из русских привезли Заболотного и Самошникова, а подписание Жедсона Фернандеша только увеличило пропасть в классе между паспортистами и иностранцами.

Ещё хуже ситуация становится потому, что всё ещё не решён вопрос с контрактом Литвинова (на него уже посматривает «Зенит»). Руслан – воспитанник, который вполне может потянуть уровень старта. Но в опорную зону его Станкович не пускает, выпускает в тройке с Бабичем и Дуарте. При этом соглашение истекает следующим летом – это большой риск. Уход Пруцева раскаляет эту ситуацию ещё сильнее. У «Спартака» и так мало россиян, которые могли бы посоперничать за место в старте или хотя бы освежить игру. Прямо сейчас место в старте застолбили Максименко, Умяров, вроде бы Литвинов снова в этом списке. Денисов, Заболотный, Самошников подходят с натяжкой. Москвичи рискуют потерять сразу двух игроков с необходимыми для игры в старте качествами.

Усилили конкурента

Зато для «Локомотива» это плюс. Клуб в целом выигрывает от ставки на россиян. Лимит в ближайшей перспективе ужесточится, а им уже не надо под него подстраиваться – в старте полно российских футболистов. Кого-то можно будет и продать – это окажется безболезненно. Так ещё и ценник подскочит, на этом солидно заработают.

Конкретно в случае с Пруцевым «красно-зелёные» перестраховались. Пруцев идёт не в глухой запас, он вполне может усилить и стартовый состав. Данил способен давать ту же энергию, тот же объём, что и Баринов – отлично впишется к нему в пару. Вдобавок это усиление не на перспективу, а чтобы бороться за результат здесь и сейчас. Для «железнодорожников» это стопроцентный шаг вперёд.

Данилу переход на пользу

У полузащитника было время обдумать этот шаг – по его словам, первые контакты случились ещё прошлой зимой. Для Данила это во всех смыслах шаг вперёд. В «Спартаке» откровенно не клеилось – Станкович не рассчитывал на россиянина и ставил других, футболист получал незаслуженно мало игрового времени. С «Локомотивом» этот вопрос должен решиться. Пруцев тянет уровень стартового состава и может стать частью костяка.

Это ещё не говоря о том, что сейчас переход из «Спартака» в «Локомотив» – это шаг вперёд. Полузащитник попадает в менее токсичный и более стабильный проект. Российский тренер, российский костяк, борьба за место в топ-3. В двух предыдущих сезонах набрали по 53 очка, в прошлом розыгрыше на первых порах вообще участвовали в чемпионской гонке, сейчас снова в неё включились.

«Спартак» продлил с Пруцевым контракт до 2028 года, при этом «Локомотив» умеет обрабатывать такие сделки. Для футболиста это более привлекательный проект, Станкович на него не рассчитывает, «Локомотиву» не будет лишним укрепление состава. Если позже начнутся переговоры о полноценном трансфере, не стоит удивляться.