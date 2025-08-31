«Ливерпуль» готовит два крупных трансфера. Слоту нужна глубина состава

Усилят оборону и атаку.
Александер Исак, форвард
Клубы АПЛ обновили рекорд по расходам на трансферы за лето и потратили свыше 2.7 миллиарда евро. «Ливерпуль» поможет пройти отметку в три миллиарда в последний день трансферного окна. Клуб предлагает «Ньюкаслу» 130 миллионов евро за долгожданный трансфер Исака. Швед, который давно хочет играть за «красных», побьет рекорд АПЛ, установленный недавно Вирцем. Уэйн Руни сказал, что Исак перерос «Ньюкасл», как Торрес в свое время перерос «Ливерпуль» в его старом состоянии. Можно спорить о Фернандо, ведь испанец пошел в «Челси», где удачи сменяются кризисами. Но вторая часть оценки Руни верна: Исак хочет в «Ливерпуль», где может развиваться. После подписания Вольтемаде «Ньюкасл» готов вернуть потраченные на немца из «Штутгарта» деньги. Исак давно готов к смене клуба. Поскольку Слот летом потерял нескольких футболистов атаки, то Арне будет рад подписанию Александера. Голландский тренер не комментирует трансферные слухи из уважения к результативному старту Экитике. Исак в «Реале Сосьедад» и сборной Швеции делил время в атаке с нападающими. Новые форварды «Ливерпуля» могут меняться местами, играя слева и в центре атаки.
Харви Эллиотт, хавбек
Эллиотт мог перейти в «Брайтон». «Чайки» изучили его статистику и уверены, что Харви подойдет их команде. Вот только «Лейпциг» теперь курирует Юрген Клопп. Немец прекрасно знает бывшего подопечного. После перехода Хави Симонса в «Тоттенхэм» Юрген предложил немецкому клубу подписать боевитого разнопланового хавбека. Воспитанник «Ливерпуля» не проходит в основу родной команды. Харви всего 22 года, но он не хочет ждать на лавке. Эллиотт может влиться в нестабильный коллектив из Германии, ведь «Лейпциг» в любом состоянии пытается атаковать. В первом туре Бундеслиги «быки» нарвались на злую «Баварию». Матч в Мюнхене завершился со счетом 6:0. Эллиотт нужен молодому тренеру «Лейпцига» Оле Вернеру, чтобы таких казусов стало меньше. Клопп является важным фактором во время переговоров англичанина с немецким клубом. Для Эллиотта отправка в незнакомую лигу станет прекрасным вызовом. Англичане не всегда удачно играют за рубежом, но Беллингем и Санчо хорошо чувствовали себя в Дортмунде и немецком футболе. Ждем, что подарит Эллиотту переход в «Лейпциг». «Ливерпулю» трансфер обеспечит около 60 млн евро.
Ибрахима Конате, защитник
Футболист и руководители «Ливерпуля» не ладят. Боссы «красных» недовольны ситуацией. Александр-Арнольд перешел в «Реал» всего за 10 млн евро, отказавшись продлевать контракт. Из-за той сделки в «Ливерпуле» планируют изменить подход. Ван Дейк и Салах слишком долго вели переговоры о новых соглашениях год назад, и это тоже повлияло на настроение американского босса и английских менеджеров клуба. Ибрахима Конате знает, что «Реал» заберет его свободным агентом, а «Ливерпуль» планирует поставить игроку ультиматум: или продление сделки, или Конате выставят на продажу. Но времени почти не осталось: трансферное окно закроют 1 сентября. Плохая ситуация для «Ливерпуля», ведь в Ла Лиге покупки разрешены до 2 сентября. Ибрахима может не перейти в «Реал» и при этом отказаться от нового контракта с «Ливерпулем». Руководство может наказать футболиста, но у них мало карт на руках. Конате прекрасно знает, что делает. Его агент может убедить Переса заплатить за трансфер через год, а пока «Ливерпуль» улучшит зарплату француза.
Марк Гуэхи, защитник
Центральный защитник сборной Англии и финалист последнего Евро-2024 будет заменой для Конате, если в ближайшие часы «Реал» пойдет на трансфер француза, невзирая на наличие ряда центральных защитников в заявке. Но даже если здоровяк Ибрахима просто откажется от контракта с «Ливерпулем», нужно искать ему сильного конкурента. Ван Дейк остался, но Вирджил постарел, а это ведет к неприятным моментам у ворот Аллисона. «Красные» получат нового голкипера через год, в заявке ждёт своей очереди Мамардашвили, то есть ситуация накаляется. Ван Дейку после чемпионата мира в США будет 35 лет, а Конате и Алиссон могут уйти к следующей осени. «Ливерпулю» пригодится Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас». Лондонцы просят у чемпионов Англии за трансфер игрока 46 млн евро. Журналисты даже выдумали конфликт Гуэхи и тренера Глазнера, но выяснилось, что Марк просто спешил на допинг-контроль, поэтому прошел мимо наставника. Футбольные чиновники вынуждают «Кристал Пэлас» улучшить трансферный оборот, покупателям стало проще общаться с главой клуба.
Константинос Цимикас, латераль
Венгерский защитник Керкеж и шотландский латераль Робертсон будут сражаться за место под солнцем во время матчей на «Энфилд Роуд». Костас Цимикас оказался третьим в очереди, а это значит, что переход грека в другой клуб неизбежен. «Ливерпуль» планирует отдать футболиста в аренду. В «Роме» появился требовательный тренер Гасперини. Генеральный директор «Ливерпуля» Эдвардс уверен, что под руководством опытного наставника Цимикас покажет хороший футбол. Такой сценарий выгоден английскому клубу. «Красные» и «волки» сотрудничали в прошлом, ведь Салаха и Алиссона выкупили именно у римского клуба. «Рома» открыла сезон скромной победой над «Болоньей». Испанец Анхелиньо был заменен в конце матча. Именно с ним будет соперничать Цимикас. Грек породнился с «Ливерпулем», у него даже есть татуировки в честь клуба. Но левый защитник остался резервистом. В прошлом сезоне Костас сыграл в основе в АПЛ лишь в девяти поединках, невзирая на спад конкурента Робертсона. Очевидно, что Слот не рассчитывает на старых исполнителей после подписания Керкежа. Идеальный вариант для «Ливерпуля» – Цимикас заиграет в Риме, а итальянцы выкупят его контракт.