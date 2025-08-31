«Ливерпуль» готовит два крупных трансфера. Слоту нужна глубина состава

1756619062

Усилят оборону и атаку.

Александер Исак, форвард

Клубы АПЛ обновили рекорд по расходам на трансферы за лето и потратили свыше 2.7 миллиарда евро. «Ливерпуль» поможет пройти отметку в три миллиарда в последний день трансферного окна. Клуб предлагает «Ньюкаслу» 130 миллионов евро за долгожданный трансфер Исака. Швед, который давно хочет играть за «красных», побьет рекорд АПЛ , установленный недавно Вирцем. Уэйн Руни сказал, что Исак перерос «Ньюкасл», как Торрес в свое время перерос «Ливерпуль» в его старом состоянии. Можно спорить о Фернандо, ведь испанец пошел в «Челси», где удачи сменяются кризисами. Но вторая часть оценки Руни верна: Исак хочет в «Ливерпуль», где может развиваться. После подписания Вольтемаде «Ньюкасл» готов вернуть потраченные на немца из «Штутгарта» деньги. Исак давно готов к смене клуба. Поскольку Слот летом потерял нескольких футболистов атаки, то Арне будет рад подписанию Александера. Голландский тренер не комментирует трансферные слухи из уважения к результативному старту Экитике. Исак в «Реале Сосьедад» и сборной Швеции делил время в атаке с нападающими. Новые форварды «Ливерпуля» могут меняться местами, играя слева и в центре атаки.

Харви Эллиотт, хавбек

Эллиотт мог перейти в «Брайтон». «Чайки» изучили его статистику и уверены, что Харви подойдет их команде. Вот только «Лейпциг» теперь курирует Юрген Клопп. Немец прекрасно знает бывшего подопечного. После перехода Хави Симонса в «Тоттенхэм» Юрген предложил немецкому клубу подписать боевитого разнопланового хавбека. Воспитанник «Ливерпуля» не проходит в основу родной команды. Харви всего 22 года, но он не хочет ждать на лавке. Эллиотт может влиться в нестабильный коллектив из Германии, ведь «Лейпциг» в любом состоянии пытается атаковать. В первом туре Бундеслиги «быки» нарвались на злую «Баварию». Матч в Мюнхене завершился со счетом 6:0. Эллиотт нужен молодому тренеру «Лейпцига» Оле Вернеру, чтобы таких казусов стало меньше. Клопп является важным фактором во время переговоров англичанина с немецким клубом. Для Эллиотта отправка в незнакомую лигу станет прекрасным вызовом. Англичане не всегда удачно играют за рубежом, но Беллингем и Санчо хорошо чувствовали себя в Дортмунде и немецком футболе. Ждем, что подарит Эллиотту переход в «Лейпциг». «Ливерпулю» трансфер обеспечит около 60 млн евро.

Ибрахима Конате, защитник

Футболист и руководители «Ливерпуля» не ладят. Боссы «красных» недовольны ситуацией. Александр-Арнольд перешел в «Реал» всего за 10 млн евро, отказавшись продлевать контракт. Из-за той сделки в «Ливерпуле» планируют изменить подход. Ван Дейк и Салах слишком долго вели переговоры о новых соглашениях год назад, и это тоже повлияло на настроение американского босса и английских менеджеров клуба. Ибрахима Конате знает, что «Реал» заберет его свободным агентом, а «Ливерпуль» планирует поставить игроку ультиматум: или продление сделки, или Конате выставят на продажу. Но времени почти не осталось: трансферное окно закроют 1 сентября. Плохая ситуация для «Ливерпуля», ведь в Ла Лиге покупки разрешены до 2 сентября. Ибрахима может не перейти в «Реал» и при этом отказаться от нового контракта с «Ливерпулем». Руководство может наказать футболиста, но у них мало карт на руках. Конате прекрасно знает, что делает. Его агент может убедить Переса заплатить за трансфер через год, а пока «Ливерпуль» улучшит зарплату француза.

Марк Гуэхи, защитник

Центральный защитник сборной Англии и финалист последнего Евро-2024 будет заменой для Конате, если в ближайшие часы «Реал» пойдет на трансфер француза, невзирая на наличие ряда центральных защитников в заявке. Но даже если здоровяк Ибрахима просто откажется от контракта с «Ливерпулем», нужно искать ему сильного конкурента. Ван Дейк остался, но Вирджил постарел, а это ведет к неприятным моментам у ворот Аллисона. «Красные» получат нового голкипера через год, в заявке ждёт своей очереди Мамардашвили, то есть ситуация накаляется. Ван Дейку после чемпионата мира в США будет 35 лет, а Конате и Алиссон могут уйти к следующей осени. «Ливерпулю» пригодится Марк Гуэхи из «Кристал Пэлас». Лондонцы просят у чемпионов Англии за трансфер игрока 46 млн евро. Журналисты даже выдумали конфликт Гуэхи и тренера Глазнера, но выяснилось, что Марк просто спешил на допинг-контроль, поэтому прошел мимо наставника. Футбольные чиновники вынуждают «Кристал Пэлас» улучшить трансферный оборот, покупателям стало проще общаться с главой клуба.

Константинос Цимикас, латераль