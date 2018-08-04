Идеальный перехват Видаля

вчера, 10:00

«Барселона» продолжает виртуозно клепать сделки на трансферном рынке. «Соккер.ру» хвалит каталонцев за подписание Артуро Видаля.

Время больших перестановок, наступившее этим летом, продолжается и не перестает удивлять. Очередным громким трансфером стал переход Артуро Видаля из «Баварии» в «Барселону». Чилиец начал коллекционировать топ-клубы первой величины в своей карьере. Сначала блистал в «Ювентусе», выиграв четыре раза чемпионат Италии и дойдя до финала Лиги чемпионов. Потом трижды с «Баварией» выиграл чемпионат Германии. А теперь наверняка пополнит свой список трофеев с помощью другой доминирующей силы – «Барселоны».

Что характерно, «Барселону» и в данном случае можно заподозрить в некоторой нечестной игре по отношению к конкурентам на трансферном рынке. Каталонцы, кажется, пошли во все тяжкие и начали перехватывать игроков у других команд направо и налево. Очень резонансным был переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» через капризы игрока, спровоцированные каталонцами. А этим летом «Барселона» вовсе сняла с самолета фактически нападающего «Бордо» Малкома, который летел подписывать контракт с «Ромой», а оказался в Каталонии. Теперь настал черед «свистнуть» и Видаля.

«Барселона» притаилась после обратной продажи Паулиньо в Китай и выжидала момента, подыскивая достойную замену универсальному полузащитнику, который здорово себя проявил в Испании. Замена подвернулась в лице Видаля, как кажется, довольно неожиданно для самих каталонцев. Они явно не ожидали, что «Бавария» будет готова отпустить чилийца без сопротивления.

Все привыкли, что мюнхенцы очень упираются, поэтому многие даже не пытаются с ними связываться. Но подсказку «Барселона» получила снова из Италии. «Интер» не просто заинтересовался Видалем, а даже начал переговоры с «Баварией» и игроком. Это можно было отнести к категории слухов, но тут председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге без дрожи в голосе заявил, что мюнхенцы готовы спокойно продавать Видаля:

Я неоднократно повторял, что у нас много полузащитников. Поэтому мы рассматриваем варианты, чтобы расстаться с некоторыми игроками, выступающими на этой позиции.

Крик «Чего же мы ждем!?» наверняка сотряс офис «Барселоны», и началась работа над трансфером чилийца. А тот к тому времени находился на продвинутой стадии переговоров с «Интером», также к нему присматривался «Манчестер Юнайтед», но англичане в отличие от тех же миланцев дальше интереса не продвинулись. А вот с «Интером» шли предметные переговоры.

Причем «нерадзурри» согласовали условия сделки с «Баварией» и вели консультации по контракту с самим игроком. Данные противоречивые, но некоторые СМИ говорили, что «Интер» арендует Видаля на сезон с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро. Кто-то утверждал о полноценном трансфере. Это было бы очень мощное усиление для миланцев. Однако в какой-то момент они отвлеклись, почуяв ветер больших распродаж в «Реале».

Очевидно, в «Интере» решили, раз дерзкий заход «Ювентуса» на Криштиану Роналду увенчался успехом, то и им удастся урвать кусочек всепобеждающего в Лиге чемпионов «Реала». Потому переключились на Луку Модрича, рассчитывая, что Флорентино Перес под давлением откажется от слов о том, что готов продать хорвата лишь за 750 миллионов евро. Понятно, что Модрича и Видаля вместе «Интер» не потянул бы, да и незачем.

Потому переговоры по Артуро были заморожены. И «Барселона» решила, что это самый подходящий момент для атаки. Видалю наверняка не понравилось, как «Интер» относится к его трансферу, какой уровень заинтересованности, раз миланцы решили отложить его сделку в сторону ради гипотетического контракта с Модричем. Потому Артуро охотно вступил в переговоры с «Барселоной». А «Баварии» же все равно, кому продавать, как ясно следует из позиции Румменигге.

Потому каталонцы очень быстро сварганили предложение и для мюнхенцев, и для чилийца, пока потерявший ритм «Интер» не опомнился. И вот уже все на мази – «Барселона» спешит сообщить, что сделка по Видалю фактически закрыта. Детали ее, понятное дело, не разглашаются. Известно лишь, что контракт будет рассчитан на три года. Сумма трансфера, по информации СМИ , колеблется от 19 до 30 миллионов евро. Наверняка с бонусами за эффективность.

Интересно, что в «Барселоне» Видаль будет зарабатывать меньше, чем получал бы в «Интере», если верить прессе. Миланцы готовы были платить ему 5 миллионов евро в год, а «Барселона» будет около 3 миллионов. По игровым характеристикам Видаль более чем подходит каталонцам, которые как раз подобного игрока искали после ухода Паулиньо. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывает, что чилиец и есть замена бразильцу:

Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергии в полузащите. Он очень опытен, провел много матчей в каждой из команд, где выступал. Он привык играть в больших матчах. Он много двигается, и это может быть очень полезно для нас. Как и Паулиньо, Артуро отличается от других игроков, которые у нас есть, и мы полагаем, что он быстро адаптируется. Видаль - воин, а в нашей команде есть место для самых разных футболистов. В прошлом году люди спорили, когда пришел Паулиньо, хотя он не провел на поле и минуты. Но затем они увидели, что выступает он очень здорово.

Действительно, у Видаля даже есть некоторые преимущества перед Паулиньо. Он более харизматичен и боевит, способен повести за собой команду, включив режим вождя и лидера. В «Барселоне» «настоящих буйных мало». А Видаль по-хорошему таков. К тому же у Видаля гораздо больше опыта выступлений в топ-клубах, в значительном количестве матчей на самом высоком уровне, что минимизирует риски для «Барселоны».