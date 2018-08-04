  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Украина. Кубок
Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видеотон (Секешфехервар)Видеотон -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Идеальный перехват Видаля

04 августа 2018, 10:00

«Барселона» продолжает виртуозно клепать сделки на трансферном рынке. «Соккер.ру» хвалит каталонцев за подписание Артуро Видаля.

Время больших перестановок, наступившее этим летом, продолжается и не перестает удивлять. Очередным громким трансфером стал переход Артуро Видаля из «Баварии» в «Барселону». Чилиец начал коллекционировать топ-клубы первой величины в своей карьере. Сначала блистал в «Ювентусе», выиграв четыре раза чемпионат Италии и дойдя до финала Лиги чемпионов. Потом трижды с «Баварией» выиграл чемпионат Германии. А теперь наверняка пополнит свой список трофеев с помощью другой доминирующей силы – «Барселоны».

Что характерно, «Барселону» и в данном случае можно заподозрить в некоторой нечестной игре по отношению к конкурентам на трансферном рынке. Каталонцы, кажется, пошли во все тяжкие и начали перехватывать игроков у других команд направо и налево. Очень резонансным был переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» через капризы игрока, спровоцированные каталонцами. А этим летом «Барселона» вовсе сняла с самолета фактически нападающего «Бордо» Малкома, который летел подписывать контракт с «Ромой», а оказался в Каталонии. Теперь настал черед «свистнуть» и Видаля.

«Барселона» притаилась после обратной продажи Паулиньо в Китай и выжидала момента, подыскивая достойную замену универсальному полузащитнику, который здорово себя проявил в Испании. Замена подвернулась в лице Видаля, как кажется, довольно неожиданно для самих каталонцев. Они явно не ожидали, что «Бавария» будет готова отпустить чилийца без сопротивления.

Все привыкли, что мюнхенцы очень упираются, поэтому многие даже не пытаются с ними связываться. Но подсказку «Барселона» получила снова из Италии. «Интер» не просто заинтересовался Видалем, а даже начал переговоры с «Баварией» и игроком. Это можно было отнести к категории слухов, но тут председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге без дрожи в голосе заявил, что мюнхенцы готовы спокойно продавать Видаля:

Я неоднократно повторял, что у нас много полузащитников. Поэтому мы рассматриваем варианты, чтобы расстаться с некоторыми игроками, выступающими на этой позиции.

Крик «Чего же мы ждем!?» наверняка сотряс офис «Барселоны», и началась работа над трансфером чилийца. А тот к тому времени находился на продвинутой стадии переговоров с «Интером», также к нему присматривался «Манчестер Юнайтед», но англичане в отличие от тех же миланцев дальше интереса не продвинулись. А вот с «Интером» шли предметные переговоры.

Причем «нерадзурри» согласовали условия сделки с «Баварией» и вели консультации по контракту с самим игроком. Данные противоречивые, но некоторые СМИ говорили, что «Интер» арендует Видаля на сезон с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро. Кто-то утверждал о полноценном трансфере. Это было бы очень мощное усиление для миланцев. Однако в какой-то момент они отвлеклись, почуяв ветер больших распродаж в «Реале».

Очевидно, в «Интере» решили, раз дерзкий заход «Ювентуса» на Криштиану Роналду увенчался успехом, то и им удастся урвать кусочек всепобеждающего в Лиге чемпионов «Реала». Потому переключились на Луку Модрича, рассчитывая, что Флорентино Перес под давлением откажется от слов о том, что готов продать хорвата лишь за 750 миллионов евро. Понятно, что Модрича и Видаля вместе «Интер» не потянул бы, да и незачем.

Потому переговоры по Артуро были заморожены. И «Барселона» решила, что это самый подходящий момент для атаки. Видалю наверняка не понравилось, как «Интер» относится к его трансферу, какой уровень заинтересованности, раз миланцы решили отложить его сделку в сторону ради гипотетического контракта с Модричем. Потому Артуро охотно вступил в переговоры с «Барселоной». А «Баварии» же все равно, кому продавать, как ясно следует из позиции Румменигге.

Потому каталонцы очень быстро сварганили предложение и для мюнхенцев, и для чилийца, пока потерявший ритм «Интер» не опомнился. И вот уже все на мази – «Барселона» спешит сообщить, что сделка по Видалю фактически закрыта. Детали ее, понятное дело, не разглашаются. Известно лишь, что контракт будет рассчитан на три года. Сумма трансфера, по информации СМИ, колеблется от 19 до 30 миллионов евро. Наверняка с бонусами за эффективность.

Интересно, что в «Барселоне» Видаль будет зарабатывать меньше, чем получал бы в «Интере», если верить прессе. Миланцы готовы были платить ему 5 миллионов евро в год, а «Барселона» будет около 3 миллионов. По игровым характеристикам Видаль более чем подходит каталонцам, которые как раз подобного игрока искали после ухода Паулиньо. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не скрывает, что чилиец и есть замена бразильцу:

Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергии в полузащите. Он очень опытен, провел много матчей в каждой из команд, где выступал. Он привык играть в больших матчах.

Он много двигается, и это может быть очень полезно для нас. Как и Паулиньо, Артуро отличается от других игроков, которые у нас есть, и мы полагаем, что он быстро адаптируется.

Видаль - воин, а в нашей команде есть место для самых разных футболистов. В прошлом году люди спорили, когда пришел Паулиньо, хотя он не провел на поле и минуты. Но затем они увидели, что выступает он очень здорово.

Действительно, у Видаля даже есть некоторые преимущества перед Паулиньо. Он более харизматичен и боевит, способен повести за собой команду, включив режим вождя и лидера. В «Барселоне» «настоящих буйных мало». А Видаль по-хорошему таков. К тому же у Видаля гораздо больше опыта выступлений в топ-клубах, в значительном количестве матчей на самом высоком уровне, что минимизирует риски для «Барселоны».

Поделиться
Другие материалы по теме
Сумма отступных в контракте новичка «Спортинга» Диаби составила € 60 млн
Сегодня, 08:00 2
Диаби сменил «Брюгге» на «Спортинг»
Вчера, 12:11 2
«Лион» приобрел права на защитника «Манчестер Сити»
Вчера, 12:10 1
Экс-полузащитник «Зенита» Жулиано перешел в «Аль-Насср»
20 августа 7
37-летний Сиссе заключил контракт с клубом Серии D
19 августа 5
Миллиард и Криштиану. Всё, что нужно знать о трансферах Серии А
19 августаСтанислав Горин в блоге Трансферная лихорадка1
Обсудить
Все комментарии
kiendjin
kiendjin
09 августа в 21:03
Подозрительный араб в глубине свое оганой душенки за Барсу, просто у него работая такая.

аха-ха)
Ruslik1982
Ruslik1982
08 августа в 04:51
заDOOMчивый:
В этом сезоне только чудо может помешать Барсе взять чемпионство. РЕАЛ с уходом КР7 вообще ни о чем, хоть бы в ЛЕ попали.
как раз наоборот, в Реале классные игроки и им теперь не нужно будет в каждой атаке искать Роналдо, чтобы пулить в него и надеяться что мяч от него отскочит в ворота. мне кажется Реал в этом сезоне заиграет новыми красками + пришел нормальный тренер, а не физрук Зидан
Ruslan3132
Ruslan3132
06 августа в 19:51
Барса решила наконец выйти в 1/2 ЛЧ? ))) Артурчик старенький уже, да и мерзкий игрок, таких в Атлетико много бывает, Гарсия такой был...
Правдин Семён
Правдин Семён
05 августа в 08:52
Это действительно крутой трансфер.А в Барсе и правда нет никого,кто бы был столь же горяч,как чилийский перец Видаль.Короче,заменили средненького Видаля на мощного.
neverwin
neverwin
04 августа в 23:23
Хера се! тут вообще Паулиньо форвард))) Прекращай друг с каких это пор Паулиньо форвардом стал?? Не мели ерунду, а посмотри матчи Бразилии или Барсы.
laziale
laziale
04 августа в 21:07
Scuderia Ferrari:
Не понимаю хайпа вокруг Видаля. ЛЧ он нигде не выиграл, даже в Баварии с весьма мощным составом, со сборной особых успехов не достиг. 1/8 Финала ЧМ - это, мягко говоря, не выдающийся успех для хорошей средней сборной. А Копа Америка - на мировом уровне это ничто. Там за последнее время в полуфинале были Парагвай, Перу и даже Венесуэла. Уругвай в 2011 взял Копа Америка, - они чего-то значимого на ЧМ 2014 и 2018 достигли? Аргентина и Бразилия, впрочем, и этот турнир выиграть не могут, но это совсем другая история)))))
Видаль не супермастер, но суперуниверсал, может и мяч забрать и сам же забить.
laziale
laziale
04 августа в 21:04
neverwin:
Знаешь, я этих игр видел предостаточно чтобы иметь себе представление кто из них чем занят на поле, но тебе что-то доказывать смысла не вижу, если у них одинаковые позиции это не значит что у них одинаковые задачи на поле, кстати тут Погба точно лишний.
Видаль костолом, а не трудолюбивый форвард каким был Паулиньо.
neverwin
neverwin
04 августа в 19:20
Знаешь, я этих игр видел предостаточно чтобы иметь себе представление кто из них чем занят на поле, но тебе что-то доказывать смысла не вижу, если у них одинаковые позиции это не значит что у них одинаковые задачи на поле, кстати тут Погба точно лишний.
SkiNheD
SkiNheD
04 августа в 18:04
Чудо говоришь а как же Рома. Да и Ливерпуль нового вратаря купил)))
DuBSTeR
DuBSTeR
04 августа в 15:26
Яйца завезли.
ᅠ
04 августа в 15:22
neverwin:
Видаль не опорник, и точно не Бускетс, у него другая работа на поле.
А кто же Видаль? Бускетс, Видаль, Погба...это все футболисты с одной позицией на поле. Посмотри игры этих людей.
neverwin
neverwin
04 августа в 14:24
Видаль не опорник, и точно не Бускетс, у него другая работа на поле.
ᅠ
04 августа в 13:28
Крутой трансфер? Да он бестолковый. Причём тут Коутиньо, если Видаль играет на той же позиции, что и Бускетс. При этом Бускетс лучше по игре, да ещё и моложе. Барселона играет по схеме 4-3-3 в основном. Куда здесь поставить Видаля?
Яя Туре до кучи пусть ещё Барселона прикупит, он тоже как Паулиньо мячи забивает, носится везде, будет тройка полузащитников - Туре, Видаль, Бускетс. Переход на автобусные рельсы...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
04 августа в 12:31
Не понимаю хайпа вокруг Видаля. ЛЧ он нигде не выиграл, даже в Баварии с весьма мощным составом, со сборной особых успехов не достиг. 1/8 Финала ЧМ - это, мягко говоря, не выдающийся успех для хорошей средней сборной. А Копа Америка - на мировом уровне это ничто. Там за последнее время в полуфинале были Парагвай, Перу и даже Венесуэла. Уругвай в 2011 взял Копа Америка, - они чего-то значимого на ЧМ 2014 и 2018 достигли? Аргентина и Бразилия, впрочем, и этот турнир выиграть не могут, но это совсем другая история)))))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
04 августа в 11:53
Невероятно. Всего 3 млн. одному из лучших ЦП в мире. Дзюба с Кокориным получают больше.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 августа в 11:13
идеальный не то слово
MALOVAR
MALOVAR
04 августа в 11:06
мужики барсе не помешают
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 августа в 11:06
В этом сезоне только чудо может помешать Барсе взять чемпионство. РЕАЛ с уходом КР7 вообще ни о чем, хоть бы в ЛЕ попали.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
04 августа в 11:03
топ трансфер слов нет Барселона должна выигрывать большие турниры
хотя болел т буду болеть за Реал
Бендер Родригез
Бендер Родригез
04 августа в 10:55
Наконец-то хоть один мужик в команде будет!
Фата лист
Фата лист
04 августа в 10:42
Урвать такого футболиста за 18 млн евро, это очень круто, не ожидал, что за такие копейки сегодня еще что-то можно найти на рынке...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 августа в 10:38
Крутой трансфер. Барса хочет выиграть Л/Ч
Ismadiyar
Ismadiyar
04 августа в 10:20
Очень хороший трансфер по нынешним меркам, 19 млн за человека, который в нескольких больших клубах и сборной показывал хорошую игру, очень даже хорошая цена, вон Паулиньо показал, что возраст не всегда главный фактор...Хотя что только не говорили в его адрес,в центре как раз не хватало человека огня, который мог бы подбодрить во время не удачно складывающегося матча, Коутиньо,Видаль,Бускетс,Ракитич ухх какая полузащита будет,
Ислам Керимов
Ислам Керимов
04 августа в 10:16
Во-певрых трансфер Видаля и Модрича абсолютно не были взаимосвязаны.С Видалем было все согласовано,а вот ради Модрича пришлось бы уже продавать Весино или Ж.Мариу.
Во-вторых дело не в том,что Интер кота тянул за яйца,а в банальных деньгах.Бчк без всяких аренд и прав выкупа заплатила налом,вот и вся история.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100