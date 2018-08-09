«Хочу покинуть „Реал“ так же, как и своей смерти». Вратарские страсти Мадрида

вчера, 13:30

Вокруг вратарской позиции «Мадрида» разгораются страсти: летом пришли молодой украинец Лунин и Тибо Куртуа, но Навас не сдается. «Соккер.ру» ищет идеальную пропорцию.

Вратарская бригада «Реала» на сегодняшний день насчитывает пять голкиперов, и это, естественно, перебор. Кто-то должен уйти, кто-то изменить свои притязания, кто-то порадуется самой возможности учиться рядом с такими мастерами.

Лука Зидан (Франция). Сын бывшего главного тренера команды был третьим номером в бригаде с Навасом и Касильей, а теперь у него даже порядкового номера нет. Еще в июне ходили слухи, что Лука может покинуть «Реал» вслед за отцом и присоединиться к одному из французских клубов, но пока Зидан-младший на месте. Его контракт действует до конца сезона, но вряд ли 20-летний голкипер доработает его до конца: скорее всего, в ближайшие дни или недели сменит команду, чтобы не остаться пятым колесом, которое в лучшем случае спишут обратно в «Кастилью».

Кико Касилья (Испания). В предыдущие сезоны Кико выступал в роли дублера Кейлора Наваса, за три сезона провел 43 матча – совсем неплохо для второго вратаря, однако дни Касильи в Мадриде подходят к концу, если верить сообщениям из Испании. Еще до прихода Тибо Куртуа между опытным испанцем и украинским юношей Луниным развернулась конкуренция за виртуальный «второй номер». Андрей победил, а Кико уведомил руководство клуба о желании уйти. А в свете трансфера Куртуа это, похоже, единственно верное решение для Касильи.

Андрей Лунин (Украина). Талантливый украинский голкипер добился максимума на данном этапе карьеры в «Реале»: проявил себя полезнее Касильи, тем самым прописался во вратарской бригаде. В тройку голкиперов «Мадрида» на сезон Лунин обязательно войдет, разве что «сливочные» решат, что парню лучше получать игровую практику, а не сидеть на скамейке. Это, конечно, не может не смущать: с одной стороны, ты в «Королевском клубе», да и жизнь вроде бы удалась, но с другой – у тебя в конкурентах Навас и Куртуа, двойная стена.

Кейлор Навас (Коста-Рика). Каждое трансферное окно шли разговоры о том, что «Реал» приобретает нового голкипера – то Де Хеа, то Куртуа, то Аррисабалагу. И каждый раз «Реал» оставался с Кейлором Навасом в роли первого номера и ничуть не жалел об этом. Вратарь из Коста-Рики уже вошел в историю «Королевского клуба» как тот самый парень, который защищал ворота в величайшей победной серии в Лиге чемпионов. Определенно, на стороне Наваса был Зидан, а как только Зизу «ушел» из клуба, Перес привез звездного вратаря. Другой на месте Кейлора мог бы оскорбиться, но он выдал реплику, за которую фанаты «Реала» его будут уважать еще больше: «Заявляю с полной уверенностью, моё желание покинуть „Реал“ равносильно желанию умереть. Без сомнений». Впрочем, на этот счет еще было бы полезно узнать мнение Лопетеги и Переса.

Тибо Куртуа (Бельгия). В карьере Куртуа уже были три года в Мадриде, только играл он за «Атлетико», в составе которого брал испанское чемпионство и противостоял «Реалу» в дерби, одно из которых состоялось в финале Лиги чемпионов 2013/14. Чтобы уйти из «Челси» за год до окончания контракта, Тибо пришлось встать в позу, в итоге «Реалу» он достался всего лишь за 35 миллионов евро – «копейки» за одного из лучших голкиперов планеты, только что отличившегося на чемпионате мира. Определенно, Куртуа пришел, чтобы стать главным вратарем команды. Но как тогда быть с Навасом? Ответ на этот вопрос и предстоит найти Лопетеги.

Варианты вратарской бригады «Реала»

Количество участников стандартное – три человека. Пожалуй, Луку Зидана можно вычеркнуть сразу – он отрезанный ломоть, а вот у всех остальных есть возможность провести сезон в «Реале».

Вариант №1. Лунин в аренде (Куртуа – Навас – Касилья). Еще в июле ходили разговоры о том, что в случае приобретения Куртуа «Реал» отдаст в аренду Лунина, чтобы у молодого вратаря была игровая практика. Наверное, это логично, чтобы Андрей не оставался за спинами двух сильных голкиперов, на 19-летнего парня «Реал» рассчитывает в будущем, поэтому Лунин вполне может ближайшие годы провести в аренде, как в свое время Куртуа три года играл в «Атлетико» после подписания контракта с «Челси». В таком случае Касилью наверняка удастся уговорить остаться в команде.

Вариант №2. Касилья уходит (Куртуа – Навас – Лунин). Возможно, Лопетеги и его помощник по части взаимодействия с вратарями решат, что Лунину будет полезно провести один сезон рядом со звездными коллегами, пусть и без игровой практики. Прогрессировать можно, даже тренируясь с большими мастерами.

Навас vs Куртуа

В обоих обозначенных вариантах идет столкновение действующего первого номера «Реала» Наваса и Куртуа, который пришел с целью захватить мадридские ворота. Вопрос в том, как делить игровую практику, чтобы не обидеть заслуженного Кейлора и удовлетворить самолюбие Тибо. Вероятно, придется разделить турниры между двумя вратарями: допустим, Куртуа играет в Ла Лиге, а Навас в кубковых турнирах (Лига чемпионов и Кубок Короля). Но будет ли бельгиец счастлив, если его оставят без ЛЧ ? Сомневаюсь. Однако Кейлор трижды выигрывал этот турнир в качестве основного вратаря и не давал поводов сомневаться в себе. Честно говоря, это ситуация двух медведей в одной берлоге, будет очень сложно сделать так, чтобы все остались довольны. Надежда только на святую терпимость Наваса, который не только вратарь отличный, но и обладает скромностью, а также добротой.

Вариант №3. Навас «уходит» (Куртуа – Лунин – Касилья). И все-таки вполне возможно, «Реал» даст понять Навасу, что он отныне – неугодное звено. Или то, что ставка будет делаться исключительно на Куртуа, а он может остаться, только если смирится с ролью второго вратаря. А если не смириться – знаешь, где дверь, дорогой. То есть может сложиться ситуация, располагающая к уходу Кейлора, и тогда два летних новичка займут позиции во главе вратарского цеха, а третьим может стать Касилья, ну а если откажется, то свято место пусто не бывает.