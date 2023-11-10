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За чемпионство сражаются лучшие команды в РПЛ. «Краснодар» подтянулся к уровню «Зенита»

вчера, 17:49
«Зенит» - «Краснодар»

Для «горожан» очная игра морально как финал.

Знаем, что в подобных случаях тренеры врут, будто матч не решающий, поскольку до конца сезона много времени. Но если «Краснодар» в гостях проиграет «Зениту», то бразильцы Семака станут первыми в таблице. Догонять их сложно, у «горожан» ни разу в истории не получилось, даже вторыми в РПЛ никогда не были. Морально это финал сезона для «Краснодара», хотя не финал для «Зенита». Поэтому даже ничья не удовлетворит гостей, Ивичу нужна победа в Санкт-Петербурге, как у «Локомотива» и «Динамо». Но накануне поединка будем хладнокровными и проверим, тянет ли «Краснодар» на равенство с «Зенитом».

Атакующие показатели

Встретятся лидеры РПЛ по сумме xG, но «Зенит» чуть выше, чем «Краснодар». Можем поругать обоих фаворитов сезона, поскольку не сумели серьезно оторваться от «Ростова» и «Урала». Получается, не хватает класса исполнителей. Кади и Батчи из «Краснодара» это не Классон и Кабелла по мастерству, а у «Зенита» теперь нет Дзюбы, Азмуна и Малкома, падение уровня исполнителей в атаке. У Ивича есть форвард Кордоба, но у него бывают «затмения», как раньше случалось у его соотечественника Кассьерры из «Зенита». Но если говорим о количестве ударов в створ, то «Краснодар» чуть выше, хотя по общему числу выстрелов уступает. У одних Сперцян, у других Клаудиньо – равенство.

Результат: ничья.

Форма и класс игроков

По средней оценке за сезон «Краснодар» идет сразу за «Зенитом». Но Сперцян немного замедлился в последнее время, у Эдуарда есть голы «Балтике» и «Ростову», но нет голевых передач. Кордоба осенью результативный, а Сафонов это первый голкипер РПЛ по проценту сейвов. Но рядом с классной игрой есть ошибки тех, кто может лучше. Правый латераль Волков сбавил в последнее время, хотя до этого у молодого человека был бодрый отрезок. Центрбек Тормена ошибался, хавбеки Кади и Кривцов не всегда играли классно, у них одно результативное действие на двоих за сезон в РПЛ. У «Зенита» после кризисного отрезка персональных успехов больше. Кассьерра с голами, Сергеев в списке лучших игроков октября в РПЛ. В самых успешных матчах петербуржцев классно играли плеймейкеры Вендел и Клаудиньо. Дуглас и Барриос порой огорчали, но по классу не ниже коллег из «Краснодара». У «быков» ничья и поражение в трех матчах, а у «Зенита» четыре победы подряд – подзабыли о неудачах. Да и скамейка у Семака выше классом, чем у Ивича.

Результат: победа «Зенита».

Оборонительные козыри

«Краснодар» пропустил меньше, в центре защиты есть Алонсо – аналог Родригао, которого так долго ждали после травмы в «Зените». Семаку пришлось перейти на три центральных оборонца, чтобы компенсировать ошибки игроков защиты, где не только Ренан наиграл на скамейку, но и новичок из Сербии Эракович. А вот у «Краснодара» есть успехи в защите. Даже классная игра голкипера Сафонова это преимущество «горожан» на дистанции, поскольку ни один вратарь «Зенита» такой классный футбол не показывает. У «быков» были ошибки на флангах, но Черников неплохо работал в опорной зоне, поэтому даже отрезки с паническими атаками «Краснодара» у своих ворот не мешают поставить их чуть выше по обороне, поскольку защита «Зенита» это его слабое место, как знаем после поражений от «Динамо», «Локомотива» и «Оренбурга». «Краснодар» проиграл только ЦСКА, но не из-за слабой игры в обороне. Прессингует команда Ивича тоже выше, чем «Зенит».

Результат: победа «Краснодара».

Готовность наставников

В этом пункте на первом месте Ивич, поскольку Семак ничего невероятного не показал. У него проблемы во всех фазах игры, но за Сергея Богдановича опять говорит огромная разница в возможностях «Зенита» и всех остальных клубов РПЛ. Команда, где столько опытных чемпионов, сама может разобраться с соперниками уровня «Сочи», «Ахмата» и «Балтики», что успешно сделала. А «Крылья Советов» явно помогли петербуржцам, сыграв ужасно в важном поединке. Так что всегда сложно понять, где доля работы приличного, но не великого тренера Семака, а где влияние разницы в классе. У «Краснодара» всё иначе, поскольку до наставника Ивича эта команда ни разу к пятнадцатому туру не была первой в РПЛ. Тут нет смысла долго объяснять, серб – лучший тренер нового сезона в чемпионате, он поменял «Краснодар» к лучшему.

Результат: победа «Краснодара».

Реализация моментов

Когда команды близки по многим параметрам, то на первом плане тактика и физическая свежесть, а рядом реализация моментов. «Зенит» чаще владеет мячом, но «Краснодар» Ивича перешел на удачные контратаки. У кого лучше реализация? Судя по цифрам, «Зенит» забил на 6-7 голов больше, чем заслужил. А вот «Краснодар» такую разницу не сформировал. Переходим к ещё одному важному параметру – соотношению голов к ударам в створ, и видим огромную разницу в пользу «Зенита». Они умудрились забить 28 мячей с игры после всего 64 ударов в створ. У «Краснодара» ситуация совершенно иная. У них 22 гола с игры при 68 ударах, реализация заметно хуже. Не удивляет, что в таблице по ожидаемым очкам «Зенит» чуточку опережает «Краснодар».

Результат: победа «Зенита».

Общий счет. «Зенит» — «Краснодар» — 3:3

За победу даем один балл, за ничью по одному пункту каждому из соперников. В результате получили ничью, которая подчеркивает прогресс «горожан». Они точно не сильнее «Зенита», поскольку опыт значит многое, а очные матчи однозначно в пользу петербуржцев. У «Краснодара» три несчастных победы над клубом Семака в 24 матчах РПЛ. Но при этом у Ивича больше шансов удивить соперника высоким уровнем футбола, поскольку «Зенит» немного покрылся золотом, двигается хуже, чем раньше. Отсюда три поражения в РПЛ, отсюда две мировые. Кто-то скажет, что это не «Краснодар» сильно поднялся, а команда Семака немного опустилась. Но для конкретного матча и соперничества такой взгляд на вещи ничего не меняет. Соперники стали объективно ближе, чем раньше. Но если увидите, что Ивич играет на ничью в Санкт-Петербурге – не верьте в сенсацию и смену чемпиона. Только если «Краснодар» выиграет, причем лучше достойно, можно будет говорить о настоящей интриге. Завершается первый круг, впереди до зимней паузы всего три тура, а в субботу финал года – матч лидеров.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:28
болеем за Краснодар !
но не очень верим
Capral
Capral ответ Persenchik (раскрыть)
вчера в 22:04
Товарищ Клозе, никто никого не коронует, а только выделяют центральную игру тура, которая обещает быть интересной, поскольку, играют лидеры чемпионата...
Persenchik
Persenchik
вчера в 21:53
Не более чем проходной, рядовой матч. Впереди целый круг, а журналисты как обычно спешат всех короновать. 😁
Capral
Capral
вчера в 20:53, ред.
Практически во всём, я не согласен с автором статьи. Что значит, Краснодар прессингует лучше, чем Зенит? Насколько я успел заметить, Зенит вообще не прессингует. У Зенита классический, академичный футбол, в арсенал которого прессинг не вписывается. Что касается Краснодара, то команда исповедующая комбинационный, техничный футбол- крайне редко прибегает к такому элементу как прессинг. Прессинг, как один их элементов футбола, в значительной степени упрощает и обедняет игру команды, особенно, если эта команда заточена под комбинационный стиль игры как Краснодар.

Игра в защите лучше у Краснодара? Спорный вопрос. Я неоднократно подчеркивал, что оборона быков весьма уязвима, если против команды играть плотно и жестко. Вполне возможно, что Зенит, не исповедующий прессинг, в этом конкретном матче- может его применить. Игра питерцев в этом сезоне не балует особой тренерской мыслью, команда играет не так ярко как в предыдущие сезоны, нет уже той привычной питерской стройности и того гармоничного баланса командных линий. Но Зенит играет у себя, где команда традиционна сильна, даже несмотря на домашние поражения от ДИНАМО и Локо...

Конечно, можно вспомнить победы Краснодара в Питере в былые годы 2:0 и 3:1. Никто не гарантирует похожего сценария в предстоящей игре, но это футбол, а значит- всё возможно. И снова, возвращаясь к обороне Краснодара, я, как и раньше считаю её ненадежной, даже несмотря на турн.таблицу, в которой, у быков лучшие показатели. Но цифры, далеко не всегда подтверждают истину, тем более, если вспомнить ряд матчей Краснодара, где соперники быков, только в силу определенных обстоятельств не забивали больше чем могли и должны были. Кроме того, в игре южан существует определенный дисбаланс между линиями, что отчетливо было заметно в играх в Грозном, Казани и даже в недавней игре с Самарой. Ну а в игре с ЦСКА, оборона быков допускала стратегические ошибки. И кстати, все эти игры, еще раз подтвердили, что Ивич- недальновидный стратег и не умеет менять тактику по ходу неудачно складывающегося матча...

В предстоящей игре поставлю на победу Зенита, хотя больше склоняюсь к ничьей. В любом случае, пожелаю командам показать всё самое лучшее из своего игрового потенциала, и пусть победит тот, кто больше этого заслуживает!!! Ждем интересного и яркого футбола!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:05
"За чемпионство сражаются лучшие команды в РПЛ."...

- Да лучшие, но только на данный момент. Да сражаются, но не за чемпионство, а пока лишь за первое место в таблице перед зимней паузой.
- "Цыплят по осени считают"! (В нашей РПЛ - по весне). Так что у многих клубов ещё есть шанс побороться за чемпионство. Всем удачи, и пусть победит сильнейший.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:42
Было бы интересно если счёт выведенный автором , совпал бы с финальным на табло.)
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:41
Время покажет кто будет бороться за чемпионство
А в данном противостоянии импонирует Краснодар, да и как кажется смена чемпиона пойдёт на пользу всей РПЛ
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:29, ред.
Доброго Здоровья Автору и спасибо за статью!
Первое, что хочется сказать, так это наш бессменный чемпион последних пяти лет скатился до уровня Краснодара. Иначе продолжая в духе автора хочу для сравнения привести статистику питерцев прошлого сезона и этого:
после 14 туров: побед-11; ничьи-3 поражений-0 мячей-43-5 очков-36
после 14 туров: побед-9; ничьи-2 поражений-3 мячей-29-13 очков-29
Как говорится почувствуйте разницу.

А что касается побед столичных Динамо и Локомотива в Петербурге над хозяевами, так их значимость конкуренты обесценивают своими невыразительными играми с командами из второй половины таблицы и в итоге ближе всех к лидерам московские армейцы, а не победители питерских матчей.

Желать победы кому либо из соперников не буду, потому что потеря очков у обоих соперников на руку моему Динамо, но симпатии на стороне "быков", но пусть побеждает сильнейший без помощи судей, а игроков минуют травмы и повреждения. Болейте за своих, а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 18:44
ДЛя меня статистические выкладки не значат ничего,как и рассуждения насчёт того,что кто-то к кому-то подтянулся.В этом сезоне снова чемпионом станет "Зенит" (скорее всего для перерыва),а "Краснодар" будет биться за второе место с традиционными соперниками из числа "большой пятёрки плюс "Крылья Советов".А так любую команду,осложнившую жизнь вышеупомянутым,можно считать "участником в битве за титул".Это будет истинная правда и небольшое лукавство.
Гость
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