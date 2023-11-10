За чемпионство сражаются лучшие команды в РПЛ. «Краснодар» подтянулся к уровню «Зенита»

Для «горожан» очная игра морально как финал.
Знаем, что в подобных случаях тренеры врут, будто матч не решающий, поскольку до конца сезона много времени. Но если «Краснодар» в гостях проиграет «Зениту», то бразильцы Семака станут первыми в таблице. Догонять их сложно, у «горожан» ни разу в истории не получилось, даже вторыми в РПЛ никогда не были. Морально это финал сезона для «Краснодара», хотя не финал для «Зенита». Поэтому даже ничья не удовлетворит гостей, Ивичу нужна победа в Санкт-Петербурге, как у «Локомотива» и «Динамо». Но накануне поединка будем хладнокровными и проверим, тянет ли «Краснодар» на равенство с «Зенитом».
Атакующие показатели
Встретятся лидеры РПЛ по сумме xG, но «Зенит» чуть выше, чем «Краснодар». Можем поругать обоих фаворитов сезона, поскольку не сумели серьезно оторваться от «Ростова» и «Урала». Получается, не хватает класса исполнителей. Кади и Батчи из «Краснодара» это не Классон и Кабелла по мастерству, а у «Зенита» теперь нет Дзюбы, Азмуна и Малкома, падение уровня исполнителей в атаке. У Ивича есть форвард Кордоба, но у него бывают «затмения», как раньше случалось у его соотечественника Кассьерры из «Зенита». Но если говорим о количестве ударов в створ, то «Краснодар» чуть выше, хотя по общему числу выстрелов уступает. У одних Сперцян, у других Клаудиньо – равенство.
Результат: ничья.
Форма и класс игроков
По средней оценке за сезон «Краснодар» идет сразу за «Зенитом». Но Сперцян немного замедлился в последнее время, у Эдуарда есть голы «Балтике» и «Ростову», но нет голевых передач. Кордоба осенью результативный, а Сафонов это первый голкипер РПЛ по проценту сейвов. Но рядом с классной игрой есть ошибки тех, кто может лучше. Правый латераль Волков сбавил в последнее время, хотя до этого у молодого человека был бодрый отрезок. Центрбек Тормена ошибался, хавбеки Кади и Кривцов не всегда играли классно, у них одно результативное действие на двоих за сезон в РПЛ. У «Зенита» после кризисного отрезка персональных успехов больше. Кассьерра с голами, Сергеев в списке лучших игроков октября в РПЛ. В самых успешных матчах петербуржцев классно играли плеймейкеры Вендел и Клаудиньо. Дуглас и Барриос порой огорчали, но по классу не ниже коллег из «Краснодара». У «быков» ничья и поражение в трех матчах, а у «Зенита» четыре победы подряд – подзабыли о неудачах. Да и скамейка у Семака выше классом, чем у Ивича.
Результат: победа «Зенита».
Оборонительные козыри
«Краснодар» пропустил меньше, в центре защиты есть Алонсо – аналог Родригао, которого так долго ждали после травмы в «Зените». Семаку пришлось перейти на три центральных оборонца, чтобы компенсировать ошибки игроков защиты, где не только Ренан наиграл на скамейку, но и новичок из Сербии Эракович. А вот у «Краснодара» есть успехи в защите. Даже классная игра голкипера Сафонова это преимущество «горожан» на дистанции, поскольку ни один вратарь «Зенита» такой классный футбол не показывает. У «быков» были ошибки на флангах, но Черников неплохо работал в опорной зоне, поэтому даже отрезки с паническими атаками «Краснодара» у своих ворот не мешают поставить их чуть выше по обороне, поскольку защита «Зенита» это его слабое место, как знаем после поражений от «Динамо», «Локомотива» и «Оренбурга». «Краснодар» проиграл только ЦСКА, но не из-за слабой игры в обороне. Прессингует команда Ивича тоже выше, чем «Зенит».
Результат: победа «Краснодара».
Готовность наставников
В этом пункте на первом месте Ивич, поскольку Семак ничего невероятного не показал. У него проблемы во всех фазах игры, но за Сергея Богдановича опять говорит огромная разница в возможностях «Зенита» и всех остальных клубов РПЛ. Команда, где столько опытных чемпионов, сама может разобраться с соперниками уровня «Сочи», «Ахмата» и «Балтики», что успешно сделала. А «Крылья Советов» явно помогли петербуржцам, сыграв ужасно в важном поединке. Так что всегда сложно понять, где доля работы приличного, но не великого тренера Семака, а где влияние разницы в классе. У «Краснодара» всё иначе, поскольку до наставника Ивича эта команда ни разу к пятнадцатому туру не была первой в РПЛ. Тут нет смысла долго объяснять, серб – лучший тренер нового сезона в чемпионате, он поменял «Краснодар» к лучшему.
Результат: победа «Краснодара».
Реализация моментов
Когда команды близки по многим параметрам, то на первом плане тактика и физическая свежесть, а рядом реализация моментов. «Зенит» чаще владеет мячом, но «Краснодар» Ивича перешел на удачные контратаки. У кого лучше реализация? Судя по цифрам, «Зенит» забил на 6-7 голов больше, чем заслужил. А вот «Краснодар» такую разницу не сформировал. Переходим к ещё одному важному параметру – соотношению голов к ударам в створ, и видим огромную разницу в пользу «Зенита». Они умудрились забить 28 мячей с игры после всего 64 ударов в створ. У «Краснодара» ситуация совершенно иная. У них 22 гола с игры при 68 ударах, реализация заметно хуже. Не удивляет, что в таблице по ожидаемым очкам «Зенит» чуточку опережает «Краснодар».
Результат: победа «Зенита».
Общий счет. «Зенит» — «Краснодар» — 3:3
За победу даем один балл, за ничью по одному пункту каждому из соперников. В результате получили ничью, которая подчеркивает прогресс «горожан». Они точно не сильнее «Зенита», поскольку опыт значит многое, а очные матчи однозначно в пользу петербуржцев. У «Краснодара» три несчастных победы над клубом Семака в 24 матчах РПЛ. Но при этом у Ивича больше шансов удивить соперника высоким уровнем футбола, поскольку «Зенит» немного покрылся золотом, двигается хуже, чем раньше. Отсюда три поражения в РПЛ, отсюда две мировые. Кто-то скажет, что это не «Краснодар» сильно поднялся, а команда Семака немного опустилась. Но для конкретного матча и соперничества такой взгляд на вещи ничего не меняет. Соперники стали объективно ближе, чем раньше. Но если увидите, что Ивич играет на ничью в Санкт-Петербурге – не верьте в сенсацию и смену чемпиона. Только если «Краснодар» выиграет, причем лучше достойно, можно будет говорить о настоящей интриге. Завершается первый круг, впереди до зимней паузы всего три тура, а в субботу финал года – матч лидеров.
Игра в защите лучше у Краснодара? Спорный вопрос. Я неоднократно подчеркивал, что оборона быков весьма уязвима, если против команды играть плотно и жестко. Вполне возможно, что Зенит, не исповедующий прессинг, в этом конкретном матче- может его применить. Игра питерцев в этом сезоне не балует особой тренерской мыслью, команда играет не так ярко как в предыдущие сезоны, нет уже той привычной питерской стройности и того гармоничного баланса командных линий. Но Зенит играет у себя, где команда традиционна сильна, даже несмотря на домашние поражения от ДИНАМО и Локо...
Конечно, можно вспомнить победы Краснодара в Питере в былые годы 2:0 и 3:1. Никто не гарантирует похожего сценария в предстоящей игре, но это футбол, а значит- всё возможно. И снова, возвращаясь к обороне Краснодара, я, как и раньше считаю её ненадежной, даже несмотря на турн.таблицу, в которой, у быков лучшие показатели. Но цифры, далеко не всегда подтверждают истину, тем более, если вспомнить ряд матчей Краснодара, где соперники быков, только в силу определенных обстоятельств не забивали больше чем могли и должны были. Кроме того, в игре южан существует определенный дисбаланс между линиями, что отчетливо было заметно в играх в Грозном, Казани и даже в недавней игре с Самарой. Ну а в игре с ЦСКА, оборона быков допускала стратегические ошибки. И кстати, все эти игры, еще раз подтвердили, что Ивич- недальновидный стратег и не умеет менять тактику по ходу неудачно складывающегося матча...
В предстоящей игре поставлю на победу Зенита, хотя больше склоняюсь к ничьей. В любом случае, пожелаю командам показать всё самое лучшее из своего игрового потенциала, и пусть победит тот, кто больше этого заслуживает!!! Ждем интересного и яркого футбола!!!
Игра в защите лучше у Краснодара? Спорный вопрос. Я неоднократно подчеркивал, что оборона быков весьма уязвима, если против команды играть плотно и жестко. Вполне возможно, что Зенит, не исповедующий прессинг, в этом конкретном матче- может его применить. Игра питерцев в этом сезоне не балует особой тренерской мыслью, команда играет не так ярко как в предыдущие сезоны, нет уже той привычной питерской стройности и того гармоничного баланса командных линий. Но Зенит играет у себя, где команда традиционна сильна, даже несмотря на домашние поражения от ДИНАМО и Локо...
Конечно, можно вспомнить победы Краснодара в Питере в былые годы 2:0 и 3:1. Никто не гарантирует похожего сценария в предстоящей игре, но это футбол, а значит- всё возможно. И снова, возвращаясь к обороне Краснодара, я, как и раньше считаю её ненадежной, даже несмотря на турн.таблицу, в которой, у быков лучшие показатели. Но цифры, далеко не всегда подтверждают истину, тем более, если вспомнить ряд матчей Краснодара, где соперники быков, только в силу определенных обстоятельств не забивали больше чем могли и должны были. Кроме того, в игре южан существует определенный дисбаланс между линиями, что отчетливо было заметно в играх в Грозном, Казани и даже в недавней игре с Самарой. Ну а в игре с ЦСКА, оборона быков допускала стратегические ошибки. И кстати, все эти игры, еще раз подтвердили, что Ивич- недальновидный стратег и не умеет менять тактику по ходу неудачно складывающегося матча...
В предстоящей игре поставлю на победу Зенита, хотя больше склоняюсь к ничьей. В любом случае, пожелаю командам показать всё самое лучшее из своего игрового потенциала, и пусть победит тот, кто больше этого заслуживает!!! Ждем интересного и яркого футбола!!!