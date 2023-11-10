За чемпионство сражаются лучшие команды в РПЛ. «Краснодар» подтянулся к уровню «Зенита»

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вчера, 17:49

Для «горожан» очная игра морально как финал.

Знаем, что в подобных случаях тренеры врут, будто матч не решающий, поскольку до конца сезона много времени. Но если «Краснодар» в гостях проиграет «Зениту», то бразильцы Семака станут первыми в таблице. Догонять их сложно, у «горожан» ни разу в истории не получилось, даже вторыми в РПЛ никогда не были. Морально это финал сезона для «Краснодара», хотя не финал для «Зенита». Поэтому даже ничья не удовлетворит гостей, Ивичу нужна победа в Санкт-Петербурге, как у «Локомотива» и «Динамо». Но накануне поединка будем хладнокровными и проверим, тянет ли «Краснодар» на равенство с «Зенитом».

Атакующие показатели

Встретятся лидеры РПЛ по сумме xG, но «Зенит» чуть выше, чем «Краснодар». Можем поругать обоих фаворитов сезона, поскольку не сумели серьезно оторваться от «Ростова» и «Урала». Получается, не хватает класса исполнителей. Кади и Батчи из «Краснодара» это не Классон и Кабелла по мастерству, а у «Зенита» теперь нет Дзюбы, Азмуна и Малкома, падение уровня исполнителей в атаке. У Ивича есть форвард Кордоба, но у него бывают «затмения», как раньше случалось у его соотечественника Кассьерры из «Зенита». Но если говорим о количестве ударов в створ, то «Краснодар» чуть выше, хотя по общему числу выстрелов уступает. У одних Сперцян, у других Клаудиньо – равенство.

Результат: ничья.

Форма и класс игроков

По средней оценке за сезон «Краснодар» идет сразу за «Зенитом». Но Сперцян немного замедлился в последнее время, у Эдуарда есть голы «Балтике» и «Ростову», но нет голевых передач. Кордоба осенью результативный, а Сафонов это первый голкипер РПЛ по проценту сейвов. Но рядом с классной игрой есть ошибки тех, кто может лучше. Правый латераль Волков сбавил в последнее время, хотя до этого у молодого человека был бодрый отрезок. Центрбек Тормена ошибался, хавбеки Кади и Кривцов не всегда играли классно, у них одно результативное действие на двоих за сезон в РПЛ . У «Зенита» после кризисного отрезка персональных успехов больше. Кассьерра с голами, Сергеев в списке лучших игроков октября в РПЛ . В самых успешных матчах петербуржцев классно играли плеймейкеры Вендел и Клаудиньо. Дуглас и Барриос порой огорчали, но по классу не ниже коллег из «Краснодара». У «быков» ничья и поражение в трех матчах, а у «Зенита» четыре победы подряд – подзабыли о неудачах. Да и скамейка у Семака выше классом, чем у Ивича.

Результат: победа «Зенита».

Оборонительные козыри

«Краснодар» пропустил меньше, в центре защиты есть Алонсо – аналог Родригао, которого так долго ждали после травмы в «Зените». Семаку пришлось перейти на три центральных оборонца, чтобы компенсировать ошибки игроков защиты, где не только Ренан наиграл на скамейку, но и новичок из Сербии Эракович. А вот у «Краснодара» есть успехи в защите. Даже классная игра голкипера Сафонова это преимущество «горожан» на дистанции, поскольку ни один вратарь «Зенита» такой классный футбол не показывает. У «быков» были ошибки на флангах, но Черников неплохо работал в опорной зоне, поэтому даже отрезки с паническими атаками «Краснодара» у своих ворот не мешают поставить их чуть выше по обороне, поскольку защита «Зенита» это его слабое место, как знаем после поражений от «Динамо», «Локомотива» и «Оренбурга». «Краснодар» проиграл только ЦСКА , но не из-за слабой игры в обороне. Прессингует команда Ивича тоже выше, чем «Зенит».

Результат: победа «Краснодара».

Готовность наставников

В этом пункте на первом месте Ивич, поскольку Семак ничего невероятного не показал. У него проблемы во всех фазах игры, но за Сергея Богдановича опять говорит огромная разница в возможностях «Зенита» и всех остальных клубов РПЛ . Команда, где столько опытных чемпионов, сама может разобраться с соперниками уровня «Сочи», «Ахмата» и «Балтики», что успешно сделала. А «Крылья Советов» явно помогли петербуржцам, сыграв ужасно в важном поединке. Так что всегда сложно понять, где доля работы приличного, но не великого тренера Семака, а где влияние разницы в классе. У «Краснодара» всё иначе, поскольку до наставника Ивича эта команда ни разу к пятнадцатому туру не была первой в РПЛ . Тут нет смысла долго объяснять, серб – лучший тренер нового сезона в чемпионате, он поменял «Краснодар» к лучшему.

Результат: победа «Краснодара».

Реализация моментов

Когда команды близки по многим параметрам, то на первом плане тактика и физическая свежесть, а рядом реализация моментов. «Зенит» чаще владеет мячом, но «Краснодар» Ивича перешел на удачные контратаки. У кого лучше реализация? Судя по цифрам, «Зенит» забил на 6-7 голов больше, чем заслужил. А вот «Краснодар» такую разницу не сформировал. Переходим к ещё одному важному параметру – соотношению голов к ударам в створ, и видим огромную разницу в пользу «Зенита». Они умудрились забить 28 мячей с игры после всего 64 ударов в створ. У «Краснодара» ситуация совершенно иная. У них 22 гола с игры при 68 ударах, реализация заметно хуже. Не удивляет, что в таблице по ожидаемым очкам «Зенит» чуточку опережает «Краснодар».

Результат: победа «Зенита».

Общий счет. «Зенит» — «Краснодар» — 3:3