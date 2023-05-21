«Мы не сдаёмся». «Спартак» хорохорится, но он аутсайдер дерби с ЦСКА

Впрочем, в этой игре возможно всё.
Текущее состояние команд
«Шеффилд Уэнсдей» проиграл «Петерборо» с разницей в четыре гола в первом полуфинале плей-офф Лиги Один. В ответном матче забили четвертый мяч на 98-й минуте. Ушли в овертайм, где отличился соперник. Но у «сов» хватило моральных сил для пятого гола. В серии пенальти «Шеффилд Уэнсдей» оказался сильнее. Поэтому, когда видим ставки на победу ЦСКА в дерби, то понимаем, что это лишь рациональная оценка без учета случайностей, на которые рассчитывают «красно-белые». Они сняли промо к дерби, в котором заявили, что не сдаются, пока не достигнут цели. Ролик хороший, а игра плохая. Абаскаль по сумме десяти весенних туров лишь девятый в РПЛ, а ЦСКА первый. «Армейцы» Федотова в Суперфинале Кубка, а «Спартак» вылетел от «Акрона».
Результат: победа ЦСКА.
Свежесть и кадровый резерв
На финише сезона, и развязка в чемпионате Англии это показала, важно иметь запас прочности. С Фоденом и Альваресом на лавке «горожане» в третий раз подряд стали чемпионами Англии. А у «канониров» траур, ведь вчера отдали титул сопернику. Теперь игра «Манчестер Сити» и «Челси» изменила статус. Московское дерби важное, ведь поражение ЦСКА возобновит борьбу за второе место. Вот только у «армейцев» в лазарете один Зайнутдинов, а в «Спартаке» проблемы у Джикии и Зобнина (Роман говорит, что готов сыграть), травма у Умярова, а еще две дисквалификации Денисова и Пруцева. Хватает людей для формирования нормальной основы, но у ЦСКА проблем меньше, даже Дивеев в строю.
Результат: победа ЦСКА.
Игра и показатели в обороне
Удобно оперировать весенними турами, подарили новизну. Например, «Зенит» без Ловрена стал у своих ворот хуже, как и без Барриоса в парочке матчей. Также видим, что «Локомотив» самая везучая в обороне команда. Их соперники чаще других не реализовывали хорошие моменты. На втором месте среди везунчиков ЦСКА. А вот «Спартак» худший. Соперники создали моментов на 12 забитых мячей, а отличились 18 раз. У Абаскаля весной нулевая разница голов. ЦСКА пропустил меньше всех – шесть мячей, «Спартак» допустил больше ошибок, чем «Динамо» с юными защитниками. Больше, чем «красно-белые» пропустили только три аутсайдера, двое из которых покинут РПЛ.
Результат: победа ЦСКА.
Реализация и работа в атаке
У «Спартака» больше передач под удары – комбинаций, чем у ЦСКА. Разница на два десятка. «Красно-белые» очень далеко от «Зенита» и даже от «Оренбурга» немножко отстали, но речь об агрессивной в атаке команде. Если брать весеннюю сумму xG, то Соболев и Промес старались, «Спартак» с отрывом первый в чемпионате. ЦСКА тоже не аутсайдер, ведь чуть выше «Зенита», но разница с соседями солидная. Отмечаем везучесть «армейцев» в завершающей стадии, по голам выше лишь три клуба. Но если помнить о реализации моментов за весь сезон, то по сумме всех важных созидательных характеристик получается минимальная, но победа «красно-белых». ЦСКА разогнался, но иногда срываются. «Спартак» забивал в сезоне чаще. И ударов в створ заметно больше, как и у «Зенита».
Результат: победа «Спартака».
Тактика и состояние наставников
Одна из горестей «Спартака» — при наличии характера у них мало опыта и много экспериментов Абаскаля, которые тренер не контролирует. Даже Гвардиола порой мудрил, за что расплачивался. Гильермо считает себя наставником школы «Барселоны», но попытка «Спартака» забрать мяч не всегда ведет к контролю самой игры. Следовательно, вылетели от «Акрона», не смогли обыграть «Химки» и «Ростов». Не было шансов на уверенную победу над «Зенитом», даже если убрать фактор арбитра. Сегодня можем увидеть гибрид «4-4-2» и «4-3-3», но это не значит, что схема «3-4-2-1» Федотова не сработает. Обляков и Чалов могут вклиниваться между линиями соседей, двойная нагрузка на фланги компенсируется подстраховкой. Наставник ЦСКА объективно в лучшей форме, у «армейцев» серия из 13 матчей без поражений в разных турнирах.
Результат: победа ЦСКА.
Результаты самых свежих дерби
Клубы в РПЛ нестабильные, но смотрим самые свежие результаты. В пяти дерби «Спартак» лишь дважды уступил ЦСКА. Одержали две победы, разок сыграли вничью в этом сезоне. «Красно-белые» не классические «клиенты» соседской команды. Для ЦСКА дерби не легкие прогулки. Когда победу Березуцкому принес гол Заболотного, то это был единственный удар в створ. ЦСКА почти всегда отдает «Спартаку» мяч. Порой это не вредит контратакам, но если «красно-белые» реализуют первые моменты, то над полем повиснет вопрос. А как часто «армейцы» переворачивают неудачные матчи? От «Сочи» пропустили первыми и проиграли. С «Динамо» и «Пари НН» был тот же сценарий и аналогичный итог. «Оренбургу» дали отыграться. «Спартак», конечно, в плохой форме, но у Абаскаля лишь два поражения в последних семи встречах, а также немало нереализованных, но созданных моментов. В московской паре результаты дерби выводят на ничью, после которой обе команды получают по баллу в личный зачет.
Результат: ничья.
Общий результат. «Спартак» — ЦСКА – 2:5
Вряд ли будет настолько результативный и увлекательный поединок. Но ничья в первом круге показала, что даже если мяч у «Спартака», а ЦСКА играет с браком, то по ударам в створ может быть равенство. У Акинфеева больше «сухарей», чем у Селихова, но Абаскаль согласится на победу с пропущенным голом. Федотов может оказаться в ловушке приемлемого исхода. ЦСКА устроит ничья, а «Спартак» улучшит признание ошибок. Этим и занялись в проморолике к дерби. У них результаты хуже, уже ищут усиление. По многим весенним параметрам «армейцы» намного лучше. Но нет огромной разницы в классе. И есть понимание, что «красно-белых» устроит только домашняя победа. Успех ЦСКА станет предсказуемым, но минимальная виктория «Спартака» тоже не будет сенсацией.
Минимальная победа Спартака не стала сенсацией.
Минимальная победа Спартака не стала сенсацией.
Он сыграл важную роль в победе ЦСКА в прошлом дерби этих команд.
В этом дерби он должен опять принести огорчения СпаМу..
Будь здрав.
Он сыграл важную роль в победе ЦСКА в прошлом дерби этих команд.
В этом дерби он должен опять принести огорчения СпаМу..
Будь здрав.
И да-на горизонте команды просматривается реально только одно-очередная смена главного тренера.
Как говорил мой первый наставник во флотской жизни(взойдя на корабль по трапу) :Скорей бы ночь,а завтра всё сначала!
И да-на горизонте команды просматривается реально только одно-очередная смена главного тренера.
Как говорил мой первый наставник во флотской жизни(взойдя на корабль по трапу) :Скорей бы ночь,а завтра всё сначала!
Еврокубков нет, поэтому итог только один - золото чемпионата, а для болельщиков- игра в футбол, которую приятно смотреть
Еврокубков нет, поэтому итог только один - золото чемпионата, а для болельщиков- игра в футбол, которую приятно смотреть