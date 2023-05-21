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«Мы не сдаёмся». «Спартак» хорохорится, но он аутсайдер дерби с ЦСКА

вчера, 10:46
Спартак (Москва)

Впрочем, в этой игре возможно всё.

Текущее состояние команд

«Шеффилд Уэнсдей» проиграл «Петерборо» с разницей в четыре гола в первом полуфинале плей-офф Лиги Один. В ответном матче забили четвертый мяч на 98-й минуте. Ушли в овертайм, где отличился соперник. Но у «сов» хватило моральных сил для пятого гола. В серии пенальти «Шеффилд Уэнсдей» оказался сильнее. Поэтому, когда видим ставки на победу ЦСКА в дерби, то понимаем, что это лишь рациональная оценка без учета случайностей, на которые рассчитывают «красно-белые». Они сняли промо к дерби, в котором заявили, что не сдаются, пока не достигнут цели. Ролик хороший, а игра плохая. Абаскаль по сумме десяти весенних туров лишь девятый в РПЛ, а ЦСКА первый. «Армейцы» Федотова в Суперфинале Кубка, а «Спартак» вылетел от «Акрона».

Результат: победа ЦСКА.

Свежесть и кадровый резерв

На финише сезона, и развязка в чемпионате Англии это показала, важно иметь запас прочности. С Фоденом и Альваресом на лавке «горожане» в третий раз подряд стали чемпионами Англии. А у «канониров» траур, ведь вчера отдали титул сопернику. Теперь игра «Манчестер Сити» и «Челси» изменила статус. Московское дерби важное, ведь поражение ЦСКА возобновит борьбу за второе место. Вот только у «армейцев» в лазарете один Зайнутдинов, а в «Спартаке» проблемы у Джикии и Зобнина (Роман говорит, что готов сыграть), травма у Умярова, а еще две дисквалификации Денисова и Пруцева. Хватает людей для формирования нормальной основы, но у ЦСКА проблем меньше, даже Дивеев в строю.

Результат: победа ЦСКА.

Игра и показатели в обороне

Удобно оперировать весенними турами, подарили новизну. Например, «Зенит» без Ловрена стал у своих ворот хуже, как и без Барриоса в парочке матчей. Также видим, что «Локомотив» самая везучая в обороне команда. Их соперники чаще других не реализовывали хорошие моменты. На втором месте среди везунчиков ЦСКА. А вот «Спартак» худший. Соперники создали моментов на 12 забитых мячей, а отличились 18 раз. У Абаскаля весной нулевая разница голов. ЦСКА пропустил меньше всех – шесть мячей, «Спартак» допустил больше ошибок, чем «Динамо» с юными защитниками. Больше, чем «красно-белые» пропустили только три аутсайдера, двое из которых покинут РПЛ.

Результат: победа ЦСКА.

Реализация и работа в атаке

У «Спартака» больше передач под удары – комбинаций, чем у ЦСКА. Разница на два десятка. «Красно-белые» очень далеко от «Зенита» и даже от «Оренбурга» немножко отстали, но речь об агрессивной в атаке команде. Если брать весеннюю сумму xG, то Соболев и Промес старались, «Спартак» с отрывом первый в чемпионате. ЦСКА тоже не аутсайдер, ведь чуть выше «Зенита», но разница с соседями солидная. Отмечаем везучесть «армейцев» в завершающей стадии, по голам выше лишь три клуба. Но если помнить о реализации моментов за весь сезон, то по сумме всех важных созидательных характеристик получается минимальная, но победа «красно-белых». ЦСКА разогнался, но иногда срываются. «Спартак» забивал в сезоне чаще. И ударов в створ заметно больше, как и у «Зенита».

Результат: победа «Спартака».

Тактика и состояние наставников

Одна из горестей «Спартака» — при наличии характера у них мало опыта и много экспериментов Абаскаля, которые тренер не контролирует. Даже Гвардиола порой мудрил, за что расплачивался. Гильермо считает себя наставником школы «Барселоны», но попытка «Спартака» забрать мяч не всегда ведет к контролю самой игры. Следовательно, вылетели от «Акрона», не смогли обыграть «Химки» и «Ростов». Не было шансов на уверенную победу над «Зенитом», даже если убрать фактор арбитра. Сегодня можем увидеть гибрид «4-4-2» и «4-3-3», но это не значит, что схема «3-4-2-1» Федотова не сработает. Обляков и Чалов могут вклиниваться между линиями соседей, двойная нагрузка на фланги компенсируется подстраховкой. Наставник ЦСКА объективно в лучшей форме, у «армейцев» серия из 13 матчей без поражений в разных турнирах.

Результат: победа ЦСКА.

Результаты самых свежих дерби

Клубы в РПЛ нестабильные, но смотрим самые свежие результаты. В пяти дерби «Спартак» лишь дважды уступил ЦСКА. Одержали две победы, разок сыграли вничью в этом сезоне. «Красно-белые» не классические «клиенты» соседской команды. Для ЦСКА дерби не легкие прогулки. Когда победу Березуцкому принес гол Заболотного, то это был единственный удар в створ. ЦСКА почти всегда отдает «Спартаку» мяч. Порой это не вредит контратакам, но если «красно-белые» реализуют первые моменты, то над полем повиснет вопрос. А как часто «армейцы» переворачивают неудачные матчи? От «Сочи» пропустили первыми и проиграли. С «Динамо» и «Пари НН» был тот же сценарий и аналогичный итог. «Оренбургу» дали отыграться. «Спартак», конечно, в плохой форме, но у Абаскаля лишь два поражения в последних семи встречах, а также немало нереализованных, но созданных моментов. В московской паре результаты дерби выводят на ничью, после которой обе команды получают по баллу в личный зачет.

Результат: ничья.

Общий результат. «Спартак» — ЦСКА – 2:5

Вряд ли будет настолько результативный и увлекательный поединок. Но ничья в первом круге показала, что даже если мяч у «Спартака», а ЦСКА играет с браком, то по ударам в створ может быть равенство. У Акинфеева больше «сухарей», чем у Селихова, но Абаскаль согласится на победу с пропущенным голом. Федотов может оказаться в ловушке приемлемого исхода. ЦСКА устроит ничья, а «Спартак» улучшит признание ошибок. Этим и занялись в проморолике к дерби. У них результаты хуже, уже ищут усиление. По многим весенним параметрам «армейцы» намного лучше. Но нет огромной разницы в классе. И есть понимание, что «красно-белых» устроит только домашняя победа. Успех ЦСКА станет предсказуемым, но минимальная виктория «Спартака» тоже не будет сенсацией.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:01
Ну вы явно удивились :D
112910415
112910415
вчера в 18:55
Пусть так.
Минимальная победа Спартака не стала сенсацией.
AMT
AMT
вчера в 14:33
Соккер ,в дерби этих команд не бывает аутсайдера и фаворита. Пургу не надо нести.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:05
В отличии от Абаскаля у Федотова есть джокер ( Х. Карраскаль ).
Он сыграл важную роль в победе ЦСКА в прошлом дерби этих команд.
В этом дерби он должен опять принести огорчения СпаМу..
Будь здрав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:53
Ему с собственным филиалом не сладить было, а тут коням серебро засветило...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:49, ред.
Все эти рассуждения сказала-мазала...) . Только игра покажет результат матча. И главное , что бы судьи отсудили на высшем уровне.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:25
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 12:19
    А что по итогам? какие итоги сегодняшнего розыгрыша в РПЛ на горизонте? серебро газпром лиги? для чего?
    Еврокубков нет, поэтому итог только один - золото чемпионата, а для болельщиков- игра в футбол, которую приятно смотреть
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:10
    Это круто.Так держать! По итогам...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Итогом в футболе является игра - игра в футбол, и у Спартака с ней порядок, можно у Семака спросить, он видел
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:08, ред.
    Друзья. серьезные люди, такие как я, на все эти прогнозы и расклады смотрят скептически. Футбол непредсказуем, чем и прекрасен. Скажу всем по секрету, как человек, интересующийся футболом уже больше полвека, что даже я не знаю как закончится этот матч. В второй секрет в том, что совершенно равновероятны все три результата этой игры. Удачного всем просмотра!!!
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 11:58
    Боевая ничья и все довольны!!! 😅😅😅💌😅
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 11:57
    Да шансы примерно равные! Чтт уж говорить
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ DaslerU (раскрыть)
    вчера в 11:36
    А если пролетит,то никто не удивится...
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:35
    ...а в итоге? Вот уже и "Ахмат" жарко дышит в затылок.
    DaslerU
    DaslerU
    вчера в 11:11
    Cмотрю Спартак похоронили уже. Вот смеха-то будет, если они раздавят ЦСКА.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:05
    Спартак фаворит до матча и будет им по ходу игры
    Гость
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