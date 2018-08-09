«Хочу покинуть „Реал“ так же, как и своей смерти». Вратарские страсти Мадрида

Вокруг вратарской позиции «Мадрида» разгораются страсти: летом пришли молодой украинец Лунин и Тибо Куртуа, но Навас не сдается. «Соккер.ру» ищет идеальную пропорцию.
Вратарская бригада «Реала» на сегодняшний день насчитывает пять голкиперов, и это, естественно, перебор. Кто-то должен уйти, кто-то изменить свои притязания, кто-то порадуется самой возможности учиться рядом с такими мастерами.
Лука Зидан (Франция). Сын бывшего главного тренера команды был третьим номером в бригаде с Навасом и Касильей, а теперь у него даже порядкового номера нет. Еще в июне ходили слухи, что Лука может покинуть «Реал» вслед за отцом и присоединиться к одному из французских клубов, но пока Зидан-младший на месте. Его контракт действует до конца сезона, но вряд ли 20-летний голкипер доработает его до конца: скорее всего, в ближайшие дни или недели сменит команду, чтобы не остаться пятым колесом, которое в лучшем случае спишут обратно в «Кастилью».
Кико Касилья (Испания). В предыдущие сезоны Кико выступал в роли дублера Кейлора Наваса, за три сезона провел 43 матча – совсем неплохо для второго вратаря, однако дни Касильи в Мадриде подходят к концу, если верить сообщениям из Испании. Еще до прихода Тибо Куртуа между опытным испанцем и украинским юношей Луниным развернулась конкуренция за виртуальный «второй номер». Андрей победил, а Кико уведомил руководство клуба о желании уйти. А в свете трансфера Куртуа это, похоже, единственно верное решение для Касильи.
Андрей Лунин (Украина). Талантливый украинский голкипер добился максимума на данном этапе карьеры в «Реале»: проявил себя полезнее Касильи, тем самым прописался во вратарской бригаде. В тройку голкиперов «Мадрида» на сезон Лунин обязательно войдет, разве что «сливочные» решат, что парню лучше получать игровую практику, а не сидеть на скамейке. Это, конечно, не может не смущать: с одной стороны, ты в «Королевском клубе», да и жизнь вроде бы удалась, но с другой – у тебя в конкурентах Навас и Куртуа, двойная стена.
Кейлор Навас (Коста-Рика). Каждое трансферное окно шли разговоры о том, что «Реал» приобретает нового голкипера – то Де Хеа, то Куртуа, то Аррисабалагу. И каждый раз «Реал» оставался с Кейлором Навасом в роли первого номера и ничуть не жалел об этом. Вратарь из Коста-Рики уже вошел в историю «Королевского клуба» как тот самый парень, который защищал ворота в величайшей победной серии в Лиге чемпионов. Определенно, на стороне Наваса был Зидан, а как только Зизу «ушел» из клуба, Перес привез звездного вратаря. Другой на месте Кейлора мог бы оскорбиться, но он выдал реплику, за которую фанаты «Реала» его будут уважать еще больше: «Заявляю с полной уверенностью, моё желание покинуть „Реал“ равносильно желанию умереть. Без сомнений». Впрочем, на этот счет еще было бы полезно узнать мнение Лопетеги и Переса.
Тибо Куртуа (Бельгия). В карьере Куртуа уже были три года в Мадриде, только играл он за «Атлетико», в составе которого брал испанское чемпионство и противостоял «Реалу» в дерби, одно из которых состоялось в финале Лиги чемпионов 2013/14. Чтобы уйти из «Челси» за год до окончания контракта, Тибо пришлось встать в позу, в итоге «Реалу» он достался всего лишь за 35 миллионов евро – «копейки» за одного из лучших голкиперов планеты, только что отличившегося на чемпионате мира. Определенно, Куртуа пришел, чтобы стать главным вратарем команды. Но как тогда быть с Навасом? Ответ на этот вопрос и предстоит найти Лопетеги.
Варианты вратарской бригады «Реала»
Количество участников стандартное – три человека. Пожалуй, Луку Зидана можно вычеркнуть сразу – он отрезанный ломоть, а вот у всех остальных есть возможность провести сезон в «Реале».
Вариант №1. Лунин в аренде (Куртуа – Навас – Касилья). Еще в июле ходили разговоры о том, что в случае приобретения Куртуа «Реал» отдаст в аренду Лунина, чтобы у молодого вратаря была игровая практика. Наверное, это логично, чтобы Андрей не оставался за спинами двух сильных голкиперов, на 19-летнего парня «Реал» рассчитывает в будущем, поэтому Лунин вполне может ближайшие годы провести в аренде, как в свое время Куртуа три года играл в «Атлетико» после подписания контракта с «Челси». В таком случае Касилью наверняка удастся уговорить остаться в команде.
Вариант №2. Касилья уходит (Куртуа – Навас – Лунин). Возможно, Лопетеги и его помощник по части взаимодействия с вратарями решат, что Лунину будет полезно провести один сезон рядом со звездными коллегами, пусть и без игровой практики. Прогрессировать можно, даже тренируясь с большими мастерами.
Навас vs Куртуа
В обоих обозначенных вариантах идет столкновение действующего первого номера «Реала» Наваса и Куртуа, который пришел с целью захватить мадридские ворота. Вопрос в том, как делить игровую практику, чтобы не обидеть заслуженного Кейлора и удовлетворить самолюбие Тибо. Вероятно, придется разделить турниры между двумя вратарями: допустим, Куртуа играет в Ла Лиге, а Навас в кубковых турнирах (Лига чемпионов и Кубок Короля). Но будет ли бельгиец счастлив, если его оставят без ЛЧ? Сомневаюсь. Однако Кейлор трижды выигрывал этот турнир в качестве основного вратаря и не давал поводов сомневаться в себе. Честно говоря, это ситуация двух медведей в одной берлоге, будет очень сложно сделать так, чтобы все остались довольны. Надежда только на святую терпимость Наваса, который не только вратарь отличный, но и обладает скромностью, а также добротой.
Вариант №3. Навас «уходит» (Куртуа – Лунин – Касилья). И все-таки вполне возможно, «Реал» даст понять Навасу, что он отныне – неугодное звено. Или то, что ставка будет делаться исключительно на Куртуа, а он может остаться, только если смирится с ролью второго вратаря. А если не смириться – знаешь, где дверь, дорогой. То есть может сложиться ситуация, располагающая к уходу Кейлора, и тогда два летних новичка займут позиции во главе вратарского цеха, а третьим может стать Касилья, ну а если откажется, то свято место пусто не бывает.
- Навасу не 25 лет, его стиль игры - пантера с лютой реакцией, но грация и ловкость очень быстро сходит на нет после 32-33 лет. А на выходах он часто лихорадит
- Черт его знает, выпадет ли в ближайшие годы хоть одному клубу за «копейки» отхватить кипера уровня Куртуа, если только за это лето был дважды обновлён рекорд стоимости вратаря
Ну оставили бы Наваса, ну отыграл бы он ещё сезон-два на достойном уровне, а дальше Де Хеа за 150 млн Брать?
Так что переход обоснованный
Вопрос где долгожданный нап - не относится к покупке вратаря
- Навасу не 25 лет, его стиль игры - пантера с лютой реакцией, но грация и ловкость очень быстро сходит на нет после 32-33 лет. А на выходах он часто лихорадит
- Черт его знает, выпадет ли в ближайшие годы хоть одному клубу за «копейки» отхватить кипера уровня Куртуа, если только за это лето был дважды обновлён рекорд стоимости вратаря
Ну оставили бы Наваса, ну отыграл бы он ещё сезон-два на достойном уровне, а дальше Де Хеа за 150 млн Брать?
Так что переход обоснованный
Вопрос где долгожданный нап - не относится к покупке вратаря
Перес совершает абсолютно ненужный трснфер.
Перес совершает абсолютно ненужный трснфер.
Вратарской проблемы в Реале не было. Но теперь она есть-как дать время двум высококлассным вратарям. Такую проблему может решить только топовый тренер, но не Лопетега.
Вратарской проблемы в Реале не было. Но теперь она есть-как дать время двум высококлассным вратарям. Такую проблему может решить только топовый тренер, но не Лопетега.