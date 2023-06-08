Между «Интером» и «Манчестер Сити» футбольная пропасть. В Стамбуле сыграют антиподы

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вчера, 16:24

Фаворит побаивается волевых качеств соперника.

Тактическая организация, надежная оборона и волевые качества футболистов могут помочь «Интеру» прервать серию итальянских поражений в финалах еврокубков. Но если смотреть на статистику финалистов ЛЧ , то это игра в одни ворота. «Манчестер Сити» сильнее в атаке, прилично держится в защите и является однозначным фаворитом в Стамбуле. Но посмотрим, располагает ли «Интер» кадрами для качественной работы против чемпионов Англии?

Вратари

Эдерсон – Онана

Индзаги подписал голкипера «Аякса», когда постарел Ханданович. Скандальный камерунец, покинувший в Катаре расположение сборной, заиграл в «Интере». Теперь его сватают в «Челси». Эдерсон прекрасен по работе ногами, но не сказать, что в этом сезоне ЛЧ у него такая блестящая форма, как у Куртуа год назад. У финалистов сильные голкиперы.

Результат: ничья.

Защитники

Уокер – Дармиан

Удобно сравнивать, ведь у «Манчестер Сити» схема похожа на ту, что использует Индзаги. У Гвардиолы чаще «3-4-2-1», а у его итальянского коллеги скорее «5-3-2», но по смыслу это игра в три центральных защитника. Причем тренеры используют в тройке людей с опытом игры на фланге. Уокер и Дармиан могут активно смещаться на бровку. И, при всем уважении к бывшему игроку МЮ , Кайл выше классом.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Диаш – Ачерби

Тут нет дискуссии, Диаш один из лучших центральных защитников мира. Ачерби хорош, крепкий игрок, но не каждый защитник с прошлым в «Лацио» — второй Неста. Рубен с Родри и Стоунзом создает магию, а их итальянский коллега играет намного проще. И не всегда эффективно, судя по результатам «Интера» в Серии А.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Аканджи – Бастони

Аке или Аканджи? Шансы сыграть в финале равны. Но и швейцарец, и голландец не такие крутые, как чемпион Европы Бастони. Его диагонали будут важны в Стамбуле, если подобный выход в атаку «горожане» не уберут из уравнения прессингом. Хотелось бы в будущем увидеть Алессандро в традиционном фаворите ЛЧ .

Результат: победа «Интера».

Полузащитники

Силва – Думфрис

Бернарду более высокого уровня. Дерзкий Силва выделяется грамотностью решений, соединяя боевитость и технику. Думфрис хорошо бежит, надо отдать должное его атакующим талантам. Иногда голландец может удивить впереди. Он лучше в обороне, чем Силва, но в целом Бернарду сильнее и важнее для своей команды.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Стоунз – Брозович

Учитывая, что Джон творит весной, перебравшись в опорную зону, можно было отдать ему преимущество? Вот только Брозович вице-чемпион мира. Хорватам везет в финалах Лиги чемпионов, у них серия побед. Но даже опыт Марсело в опорной зоне не мешает поставить универсала Стоунза на уровень с Брозовичем здесь и сейчас.

Результат: ничья.

Родри – Барелла

А у «Интера» классный состав, Маротта знает свое дело. Вот только Родри еще лучше, чем Барелла. Итальянец может не решиться на переезд за рубеж, что обидно. Но это не отменит его шансы выиграть финал Лиги чемпионов, как смог Жоржиньо в составе «Челси». Николо шикарный хавбек, но испанец опытнее. Родри очень важен для тактики Гвардиолы.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Грилиш – Димарко

Год назад Джека критиковали, но дальше у него начался броманс с Холандом. Заиграл! Хотя логичнее было делать левого латераля из Фодена, Грилиш оказался полезнее. А Димарко из другого теста. Он защитник, воспитанник «Интера», но не случайно выступал за «Верону» и «Сьон». За Грилиша переплатили, но англичанин сильнее.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Нападающие

Гюндоган – Чалханоглу

Два турецких игрока. Один из сборной Германии, а другой после многих лет жизни на немецкой земле выбрал сборную предков. Разные игроки, но с одним стержнем – созидатели. Капитан «Манчестер Сити» в полном порядке, но у Хакана сильный удар и классный пас. Он опасен для «горожан», хотя Илкай, несомненно, выше классом.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Де Брюйне – Мартинес

Не повезло аргентинцу, что сравниваем с одним из лучших диспетчеров. Де Брюйне настолько крутой игрок, что ставим снайпера «Интера» ниже. Хотя важно отметить, что в ряде дуэлей разница не такая большая, как Гвардиоле хотелось бы. Барелла не слабак по сравнению с Родри, а Мартинес чемпион мира, хотя и не Де Брюйне.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Холанд – Джеко

Не исключаем выход Лукаку, но итог сравнения от этого не поменяется. Джеко важен для Индзаги, его выходы помогли выйти в финал, так как Эдин забил «Милану» в полуфинале. Но Эрлинг с 12 голами в Лиге чемпионов легко заткнет за пояс любого центрального нападающего «Интера».

Результат: победа «Манчестер Сити».

Общий счет. «Манчестер Сити» — «Интер» — 10:3

За победу один балл, за ничью каждая команда получает по одному пункту. У итальянцев одна чистая победа, а у англичан целых восемь. При сравнении хорошо видно, куда надо давить, чтобы Гвардиола пережил второе подряд поражение в финале Лиги чемпионов. Вертикальный футбол за «Интер». Широкая работа без мяча с редутами спасет аутсайдера. Реализация важна, Мартинесу нельзя промахиваться. Борьба может быть жесткой, «горожане» держат в уме финал с «Челси», постараются не повторить ошибки.

Команда Индзаги достаточно похожа на МЮ , чтобы оказаться для Гвардиолы не самым удобным соперником. Испанец предпочитает, когда у оппонента больше рискованных решений. Допускаем вариант быстрого гола и тотального давления «Манчестер Сити». В таком случае развязка будет предсказуемой. Но индивидуальные победы футболистов «горожан» не значат, что разное прочтение итальянской тактической классики обязательно приведет к банальному финалу.

Для игроков «Интера» это матч жизни, а Гвардиола уже говорит о новых финалах Лиги чемпионов. Стыдно уступать с исходными данными «Манчестер Сити», но тем и прекрасен футбол. Даже если обычно фаворит выигрывает финал Лиги чемпионов, бывали исключения. «Горожане» пережили горький опыт два года назад, а «Интер» обыгрывал «Барселону» Гвардиолы и «Баварию» по пути к успеху с Моуриньо. Индзаги готов, в Стамбуле снова клуб из Милана.