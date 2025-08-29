 
Soccer.ru
Соболев снова станет отцом, Ерохин – гитарист и певец. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 13:00
Александр Соболев с семьей
Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Стефан Эль-Шаарави сводил свою девушку в Колизей.

Стиляга дня. Защитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт.

Маркус Рэшфорд сходил за покупками в Икею.

Милота дня. Ришарлисон — молодой отец.

Коул Палмер вот в таком виде погулял по улице.

Александр Соболев скоро станет отцом.

Александр Ерохин показал, как умеет петь и играть на гитаре.

Сыну Тьерри Анри исполнилось 13 лет.

Девушка дня. Спутница новобранца «Арсенала» Эберечи Эзе.

Ламин Ямаль подтвердил слухи, что встречается с певицей Ники Николь.

Джейми Варди взял семью на пляж. Скоро они могут переехать в другую страну.

Всех легенд на фото узнали?

Рональд Араухо — заботливый отец.

Джон Терри с женой посетили Италию.

Икер Касильяс показал остановку в Испании.

Вот как сейчас выглядит Джанлука Пальюка. 58 лет великому вратарю на данный момент.

Фил Фоден поймал щуку.

Как насчет пиццы от Гарри Невилла?

На этом наш выпуск завершен! Желаем вам хороших выходных — берите пример с Тео Уолкотта.

Всем счастья, мира, любви, здоровья и удачи! Чао, друзья! ❤️

Все комментарии
Nipper
Nipper ответ 4ba9kh75ewua (раскрыть)
вчера в 19:58
))))))))
4ba9kh75ewua
4ba9kh75ewua
вчера в 14:00
К чему все это показывать?
Гость
