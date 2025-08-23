Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Тьяго Алькантара решил понырять.
Нани отдохнул с семьей у бассейна.
Джанлуиджи Доннарумма проводит последние дни во Франции.
Уэйн Руни продолжает выглядеть старше своего возраста — ему сейчас 39 лет.
Повел семью на концерт Oasis.
Роберт Левандовски отмечает день рождения, ему исполнилось 37 лет. В гости пришел Войцех Щесны с женой Мариной.
Луис Диас осваивает гармонь.
Сандро Тонали объявил, что в январе станет отцом.
У Люка Эрнандеса родилась дочь.
Стиляга дня. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Никита Кривцов показал, как отпраздновал 23-летие.
Витор Роке устроил фотосессию для пса, которому исполнилось полгода.
Дэвид Бекхэм уже добывает мед на своем участке.
Рафинья выбрался позагорать со своей девушкой.
Уэсли Снейдер наслаждается последними днями лета.
Этим же занят и Деле Алли.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Помните, что уже скоро осень — вот вам доказательство от Фредерика Юнгберга.