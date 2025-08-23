Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

1755945017

сегодня, 13:30

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

решил понырять.

отдохнул с семьей у бассейна.

проводит последние дни во Франции.

продолжает выглядеть старше своего возраста — ему сейчас 39 лет.

Повел семью на концерт Oasis.

отмечает день рождения, ему исполнилось 37 лет. В гости пришел с женой Мариной.

осваивает гармонь.

объявил, что в январе станет отцом.

У родилась дочь.

Стиляга дня. Капитан «Ливерпуля» .

показал, как отпраздновал 23-летие.

устроил фотосессию для пса, которому исполнилось полгода.

уже добывает мед на своем участке.

выбрался позагорать со своей девушкой.

наслаждается последними днями лета.

Этим же занят и .

На этом наш выпуск завершен, друзья! Помните, что уже скоро осень — вот вам доказательство от .