Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 13:30
Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Тьяго Алькантара решил понырять.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Нани отдохнул с семьей у бассейна.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Джанлуиджи Доннарумма проводит последние дни во Франции.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Уэйн Руни продолжает выглядеть старше своего возраста — ему сейчас 39 лет.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Повел семью на концерт Oasis.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Роберт Левандовски отмечает день рождения, ему исполнилось 37 лет. В гости пришел Войцех Щесны с женой Мариной.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Луис Диас осваивает гармонь.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Сандро Тонали объявил, что в январе станет отцом.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

У Люка Эрнандеса родилась дочь.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Стиляга дня. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Никита Кривцов показал, как отпраздновал 23-летие.

Витор Роке устроил фотосессию для пса, которому исполнилось полгода.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Дэвид Бекхэм уже добывает мед на своем участке.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Рафинья выбрался позагорать со своей девушкой.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Уэсли Снейдер наслаждается последними днями лета.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

Этим же занят и Деле Алли.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья! Помните, что уже скоро осень — вот вам доказательство от Фредерика Юнгберга.

Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю

