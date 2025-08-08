Тюкавин превратился в Рейдена из «Мортал Комбат», Доннарумма закурил. Как футболисты провели эту неделю

1754636437

сегодня, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

готовится к рождению ребенка.

показал своих собак — дает имена в честь городов, где играл.

провел день с семьей.

осваивает серфинг.

показал свои накачанные ноги и гантели в золотом цвете.

У защитника «Манчестер Сити» родилась дочь.

отправился на природу.

показал своего преданного фаната.

радуется отцовству.

перевоплотился в преподавателя в новой рекламе бутс.

Стиляги дня. и .

закурил.

посетил Китай и выложил атмосферные фото. До возвращения на поле осталось совсем немного.

наслаждается отдыхом перед стартом сезона.

с женой решили позагорать и покататься на водном скутере.

посетил концерт Дженнифер Лопес.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь летом, через месяц уже наступит осень. Берите пример с , вот какая красота у него за спиной!