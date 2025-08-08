Soccer.ru
Тюкавин превратился в Рейдена из «Мортал Комбат», Доннарумма закурил. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 10:00
Пирло
Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Дани Алвес готовится к рождению ребенка.

Пабло Солари показал своих собак — дает имена в честь городов, где играл.

Педри провел день с семьей.

Златан Ибрагимович осваивает серфинг.

Эрлинг Холанд показал свои накачанные ноги и гантели в золотом цвете.

У защитника «Манчестер Сити» Натана Аке родилась дочь.

Карло Анчелотти отправился на природу.

Ферран Торрес показал своего преданного фаната.

Неймар радуется отцовству.

Антуан Гризманн перевоплотился в преподавателя в новой рекламе бутс.

Стиляги дня. Пато и Андреа Пирло.

Джанлуиджи Доннарумма закурил.

Константин Тюкавин посетил Китай и выложил атмосферные фото. До возвращения на поле осталось совсем немного.

Поль Погба наслаждается отдыхом перед стартом сезона.

Эдер Милитао с женой решили позагорать и покататься на водном скутере.

Арда Гюлер посетил концерт Дженнифер Лопес.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь летом, через месяц уже наступит осень. Берите пример с Роберто Фирмино, вот какая красота у него за спиной!

