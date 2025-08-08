Тюкавин превратился в Рейдена из «Мортал Комбат», Доннарумма закурил. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Дани Алвес готовится к рождению ребенка.
Пабло Солари показал своих собак — дает имена в честь городов, где играл.
Педри провел день с семьей.
Златан Ибрагимович осваивает серфинг.
Эрлинг Холанд показал свои накачанные ноги и гантели в золотом цвете.
У защитника «Манчестер Сити» Натана Аке родилась дочь.
Карло Анчелотти отправился на природу.
Ферран Торрес показал своего преданного фаната.
Неймар радуется отцовству.
Антуан Гризманн перевоплотился в преподавателя в новой рекламе бутс.
Стиляги дня. Пато и Андреа Пирло.
Джанлуиджи Доннарумма закурил.
Константин Тюкавин посетил Китай и выложил атмосферные фото. До возвращения на поле осталось совсем немного.
Поль Погба наслаждается отдыхом перед стартом сезона.
Эдер Милитао с женой решили позагорать и покататься на водном скутере.
Арда Гюлер посетил концерт Дженнифер Лопес.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь летом, через месяц уже наступит осень. Берите пример с Роберто Фирмино, вот какая красота у него за спиной!
А вот по поводу скорого возвращения Тюкавина не всё так однозначно. В Китае вон новая болезнь появилась, опять маски, ограничения. Он может там надолго застрять.
