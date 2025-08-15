 
Роналду сделал предложение Джорджине, Дзюба взялся за книгу. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 22:00
Роналду и Джорджина
Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Мануэль Нойер наслаждается последними днями отпуска.

Луи Саа показал семейное фото

Бывшему футболисту «Кубани» Джибрилю Сиссе исполнилось 44 года.

Девушка дня. Жена вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа.

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. Вот такое кольцо подарил, пишут, что оно стоит 5 млн долларов.

Денилсон с женой обыграли эту новость, написав:

Криштиану и Джорджина, как вам такое кольцо?

Тьерри Анри сводил дочь на пляж.

Стиляга дня. Новичок «Интера Майами» Родриго де Пауль.

Тео Эрнандес показал, в каком наряде ходил с женой на свадьбу Бенжамена Павара.

Мемфис Депай выложил подростковые фото. Тяга к богатству была уже тогда.

Серхио Агуэро наслаждается отцовством.

Джеймс Мэддисон перенес операцию — поэтому не смог помочь своей команде в игре с ПСЖ.

Лусио обожает песиков — это взаимно.

Но милота дня сегодня — фотосессия Константина Тюкавина с семьей.

Артем Дзюба взялся за книгу. Как думаете, что читает?

А защитник «Манчестер Сити» Матеуш Нуньеш любит играть в компьютерные игры.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Цените последние дни лета, берите пример с Сантьяго Канисареса.

Роналду сделал предложение Джорджине, Дзюба взялся за книгу. Как футболисты провели эту неделю

И не забываем наслаждаться закатами. Вот какой видел Хавьер Савиола.

Apokalipsys
Apokalipsys ответ AlanW 1 (раскрыть)
сегодня в 23:32
Этот товарищь может пИсать на что угодно, где угодно и как угодно... Главное чтобы в интернете не всплыть...
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 23:17
«Артём Дзюба взялся за книгу.»

Я уже испугался и подумал, что он взялся писать книгу😉
зигзаг
зигзаг
сегодня в 22:25
Всё веселые и счастливые
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:21
Ну Саа и "бракодел" , зато выглядит очень счастливым в этом "цветнике"...)
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:16
Так он и показывает правой рукой , что цифры на торте надо как минимум удвоить (год за два)....)
Futurista
Futurista
сегодня в 21:57
Сиссе 44...выглядит на все 100)...
