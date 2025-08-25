 
В Министерстве спорта РФ создадут перечень книг для подготовки футболистов

вчера, 16:39

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Министерство спорта планирует организовать встречу для обсуждения улучшения интеллектуальной подготовки юных футболистов. Для этой цели будет составлен специальный список рекомендуемых книг.

В целом хочется, чтобы наши футболисты, помимо игры в футбол, транслировали важные ценности: честную игру, благородство, преданность, верность и знания. Чтобы они могли это делать, им нужно иметь эти идеи. Поэтому мы с РФС ещё обсудим эту тему. Скоро в Минспорте состоится большая встреча, на которой мы обсудим вопросы подготовки наших футболистов, в том числе интеллектуальной. Возможно, утвердим перечень книг для чтения перед матчами и на сборах, будем давать им полезную информацию, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных учёных, писателей и деятелей культуры. Они должны расти не только на поле — тогда всё будет в порядке.

Источник: tass.ru
cska1948
cska1948
вчера в 19:25
Какая интеллектуальность, если родители, а вслед за ними мальчишки с детского возраста считают, сколько денег они будут получать, став профессиональным футболистом? В советское время у футболистов был клубный патриотизм. В сборной играли за честь Родины. Сейчас играют ТОЛЬКО за деньги.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:22, ред.
Направление мысли хорошее, проблема имеется согласен, только не интеллектуальная она, ну точнее не про тот интеллект речь то на самом деле. Отрадно что на это начинают обращать внимание даже чиновники, от которых обычно меньше всего этого ждёшь. Но невозможно вызубрить духовность, как не понимают то, правильные нормальные ценности описанные в этом спиче это следствие эмоциональной зрелости и осознанности, а не прочтения книг и лекций. Пусть психологию конечно читают и осознанность прокачивают, кому то может и поможет чем то, единицам, это вопрос не книжек а опыта и практики скорее. Вообще это интерес к познанию и самопознанию нужен а это не приобрести и не навязать, это дело добровольное. Я лично от такого контента плевался в их возрасте, а признал и начал действовать только когда прижало и когда возраст стал совсем уж не футбольный.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
А ведь Дзюба, что то знал заранее...)))
