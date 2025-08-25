В Министерстве спорта РФ создадут перечень книг для подготовки футболистов

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Министерство спорта планирует организовать встречу для обсуждения улучшения интеллектуальной подготовки юных футболистов. Для этой цели будет составлен специальный список рекомендуемых книг.

В целом хочется, чтобы наши футболисты, помимо игры в футбол, транслировали важные ценности: честную игру, благородство, преданность, верность и знания. Чтобы они могли это делать, им нужно иметь эти идеи. Поэтому мы с РФС ещё обсудим эту тему. Скоро в Минспорте состоится большая встреча, на которой мы обсудим вопросы подготовки наших футболистов, в том числе интеллектуальной. Возможно, утвердим перечень книг для чтения перед матчами и на сборах, будем давать им полезную информацию, устраивать установочные сессии, лекции, приглашать известных учёных, писателей и деятелей культуры. Они должны расти не только на поле — тогда всё будет в порядке.