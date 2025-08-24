Игра «Пэлас» — «Форест» прошла с усиленными мерами безопасности

1756054294

вчера, 19:51

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 2-го тура АПЛ (1:1).

Перед игрой по инициативе гостей были усилены меры безопасности и увеличено количество сотрудников лондонской полиции в связи с напряжёнными отношениями между клубами.

Ранее «орлы», ставшие победителями Кубка Англии в прошлом сезоне, лишились путёвки в Лигу Европы и были переведены в Лигу конференций, поскольку орган финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) пришёл к выводу о том, что было нарушено правило владения несколькими командами. «Пэлас» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд ( CAS ), которая оказалась безуспешной. В итоге вместо них путёвку в ЛЕ получили «лесники».