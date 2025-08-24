 
Игра «Пэлас» — «Форест» прошла с усиленными мерами безопасности

вчера, 19:51
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 2-го тура АПЛ (1:1).

Перед игрой по инициативе гостей были усилены меры безопасности и увеличено количество сотрудников лондонской полиции в связи с напряжёнными отношениями между клубами.

Ранее «орлы», ставшие победителями Кубка Англии в прошлом сезоне, лишились путёвки в Лигу Европы и были переведены в Лигу конференций, поскольку орган финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) пришёл к выводу о том, что было нарушено правило владения несколькими командами. «Пэлас» подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая оказалась безуспешной. В итоге вместо них путёвку в ЛЕ получили «лесники».

Однако в минувшем поединке никаких резонансных событий не произошло. По ходу игры был замечен только баннер от ультрас хозяев поля с обвинениями в адрес владельца «Форест» Эвангелоса Маринакиса и негативными высказываниями в сторону УЕФА, а также Джона Текстора, который летом продал 43% акций «Кристал Пэлас».

Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
Да и сама игра прошла и закончилась мирно..)
2rfrnnwm4ww9
2rfrnnwm4ww9
вчера в 20:32
Короче перестраховались на всякий случай
