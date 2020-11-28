В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 4 Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 24 Евгеньев Роман Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 7 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28

П 77 Каборе Шарль Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

П 19 Лесовой Даниил Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 84

П 8 Моро Никола Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 84

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 4 Паршивлюк Сергей

З 3 Плиев Заурбек Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 62

З 34 Рауш Константин

З 79 Слепов Сергей

П 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

П 47 Захарян Арсен Отборы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 9

П 23 Карапузов Владислав

П 5 Нойштедтер Роман

П 17 Терехов Антон Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

П 22 Школик Игорь