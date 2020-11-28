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Ростов - Динамо
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Химки - Краснодар
Ахмат - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Ростов против Динамо

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    Голы
    Полоз Дмитрий 1:0(П) 35’
    Полоз Дмитрий 2:0(П) 71’
    Полоз Дмитрий 3:0 74’
    Байрамян Хорен
    ассистент Терентьев Денис     		4:0 85’
    90+1’ 4:1(П) Моро Никола
    Наказания
    Хаджикадунич Деннис 56’
    58’ Шиманьски Себастьян
    69’ Плиев Заурбек
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    28’ Плиев Заурбек Скопинцев Дмитрий
    46’ Грулев Вячеслав Каборе Шарль
    64’ Тюкавин Константин Комличенко Николай
    Алмквист Понтус Тугарев Роман 82’
    Павловец Александр Еременко Роман 82’
    84’ Захарян Арсен Фомин Даниил
    84’ Терехов Антон Лесовой Даниил
    Сохиев Артур Полоз Дмитрий 89’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 4
    		12 Фолы 11
    		8 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:20
    Парадокс в том, что первый тайм Ростов сыграл лучше и убедительнее, а основные голы прилетели во 2-ом в отрезке игры, когда доминировало Динамо.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ RiotZero (раскрыть)
    сегодня в 21:18
    Здравствуйте, Уважаемый! А я и не унываю. Я сказал сразу, как только шварц пришел в Динамо- это КАТАСТРОФА. Это- только начало.....
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
    сегодня в 21:17, ред.
    Покурор вышел. Говорит там к тебе плохо относятся, а я смотрю, вроде даже гаджет у тебя в наличии?
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
    сегодня в 21:17
    Даже если судья ошибся в пользу Ростова что крайне удивительно ищи ноги со столицы.Ростов тут вообще не причем
    RiotZero
    RiotZero ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
    сегодня в 21:16
    Виктор здравствуйте, спасибо. Вам не унывать.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    сегодня в 21:15
    Прикупил бедный несчастный Ростов победку себе.
    Наверное Валера в сэкс-рабство сдался, откуда бабло только?
    kts
    kts
    сегодня в 21:14
    Полоз проснется? Валера, верим. Банда сыгрывается.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 21:13
    Ростов с победой! Молодцы! Даже в таком ослабленном составе показале место шварцу.....
    Николай к
    Николай к
    сегодня в 21:13
    За Ростов болел.
    Молодцы просто огонь .
    Карпина в сборную гл. Тренером нужно назначать.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    сегодня в 21:12
    О - свиньи начинают движение в направлении своего привычного места.

    Ростов - с победой! Динамо - жаль, надеюсь у вас всё впереди!
    gentlewolf
    gentlewolf ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 21:12
    Конечно наберем.
    А вы - нет. Все продали на судейские пару пенальти.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:11
    Сборную пускай тренирует приближенные к РФС .Думаю что Черчесов там по крайней мере до окончания чемпионата Европы.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 21:11
    Павел, привет!
    Павел, ты серьезно, про багаж Новикова?
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 21:11
    Полоз может придет в себя очень хочу увидеть его образца Бердыева
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 21:10
    Очень надеяся не подвели родные только Сельмаш
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 21:09
    Довольно неожиданный результат в плане счета. В целом наверное можно сказать, что равный матч, а на табло убедительная победа "Ростова", с чем болельщиков клуба и поздравляю. Полоз пальнул хет-триком ( пусть два и с пенальти, но все же).Ну а болельщикам "Динамо" не расстраиваться и терпения. Главное чтобы тренерский штаб извлек урок из данного матча, сделал правильные выводы и двигался дальше. Как всегда личное мнение.
    valt134
    valt134
    сегодня в 21:09
    Вот это Казачки дали так дали! Хотя и Динамики понравились.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 21:09
    Полоз хет-трик!Да ну нафик!
    cska1948
    cska1948 ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 21:09
    Багаж Новикова?
    ----------------
    А может на багаже Новикова Шварц одержал предыдущие победы, а сегодня стал проявляться истинный багаж Шварца?
    RiotZero
    RiotZero ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:08
    Спасибо Савелий
    ABir
    ABir
    сегодня в 21:06
    Не первое и не последнее поржанение Шварца. Не унывать! Карпин знает, он все это ужей проходил
    РУКА_уБОГого_и_и-го-го
    РУКА_уБОГого_и_и-го-го
    сегодня в 21:06
    Валерий Георгиевич покарал м. я., ура!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 21:05
    Чёрный день Шварца!
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 21:04
    Ростов с убедительной победой. Шварца с поражением )
    баск
    баск
    сегодня в 21:03
    Первый тайм мы полностью проспали.
    У команды, видимо, наступила эмоциональная амортизация после последних духоподъемных недель..

    После перерыва приоткрыли один глаз и даже создали пару моментов, но когда
    Моро привез еще один пенальти, стало понятно, что сегодня мы без очков.
    Причем, когда нам вскоре забили третий, возникло ощущение, что и этим дело тоже
    не ограничится, т.к. команда по-прежнему не держит удар.
    Багаж Новикова?
    Сегодня он был на поле..

    Ну а ростовских -с крупной победой.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 21:03
    Каррма За Красные, Локо, Тамбов, Сочи прилетела сегодня Динамо!
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    сегодня в 21:02
    Похоже весь запал Динамо ушло на Спартак.
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 21:02
    Шварца опустили с небес на землю. Как бы задным ходом теперь не пойти.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 21:02
    Земляки-дончаки, поздравляю всех с победой нашей команды)) По ходу Валера уже на ходу смог создать боеспособный коллектив))
    Борис Доенко
    Борис Доенко
    сегодня в 21:01
    Нас - с победой!
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