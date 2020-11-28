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4 : 1
завершен
сегодня, 19:00
|Полоз Дмитрий
|1:0(П)
|35’
|Полоз Дмитрий
|2:0(П)
|71’
|Полоз Дмитрий
|3:0
|74’
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Байрамян Хорен
ассистент Терентьев Денис
|4:0
|85’
|90+1’
|4:1(П)
|Моро Никола
|Хаджикадунич Деннис
|56’
|58’
|Шиманьски Себастьян
|69’
|Плиев Заурбек
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|28’
|Плиев Заурбек
|Скопинцев Дмитрий
|46’
|Грулев Вячеслав
|Каборе Шарль
|64’
|Тюкавин Константин
|Комличенко Николай
|Алмквист Понтус
|Тугарев Роман
|82’
|Павловец Александр
|Еременко Роман
|82’
|84’
|Захарян Арсен
|Фомин Даниил
|84’
|Терехов Антон
|Лесовой Даниил
|Сохиев Артур
|Полоз Дмитрий
|89’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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