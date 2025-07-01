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«Бавария» может подписать Рэшфорда

сегодня, 13:36

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Германии.

В подписании форварда заинтересована «Бавария», которая была впечатлена игрой футболиста в аренде в «Астон Вилле».

МЮ готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 15:55, ред.
Какие собственные интерсы? у меня пункт к ставкам закрыт блокировщиком , хотя могу открыть этот пункт в настройках приложения. Я в прошлый месяц, вовсе отказался от игры, так как нет смысла с вами тягаться.
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:52
К Вам у меня никаких претензий нет. Вы пытаетесь бороться за справедливость, но почему-то боретесь с игроками, которые не нарушают правил, а не с теми, кто эти правила установил. Простите, но это бессмысленно. Это то же самое, что в футболе просить более сильного соперника не забивать вам голы. Да и борьба ваша уж очень избирательная. Как заметил "Байкал-38", почему-то тем, кто так же играет по системе мульти-аккаунтов, только в меньших масштабах вы претензии не предъявляете. Так что ваша борьба вовсе не за справедливость, а лишь за собственные интересы.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Совершенно верно со ста аккаунтов думаю не честно. а что вам не понравилось в моем послании? Ваша тактика 200 клонов и разбивать группу ну нормально? Ладно пусть 10 аккаунтов не 6 . Конечно ваше право играть затащите 1000 клонов слабо? Я вам не навязал а предложил, вы небось сильно от этого устаете. КФХ перебор я так считаю , лично мое мнение, нравится не нравится ваше дело. ваша тактика чистая математическая составляющая вот оно : 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. и жди результата ничем не примечательно и не удивили. Человек с одного аккаунта когда играет анализирует каждую суть в команде , её весь процесс, какой игрок приболел и не смог помочь команде, а может кто женился мотивирован на игру, дети родились)))))))) тренер сделал установку так как команда в зоне вылета, играют в гостях или дома, расположение команд в ТТ чемпионата, какие ведущие игроки с крансыми карточками, вы это все не думаю что анализируете. Вам это не инетерсно Тот труд человека, который играет с одного аккаунта, и призы вам не нужны. в принципе. как и мне. Не нужно расстраиваться на мои слова. Ну поиграйте к примеру в гр. без призов со всеми клонами, а нет там не интересно верно? Вы тоже верно сказали в чем ваша вина с однйо стороны "Я за то, чтобы все играли с одного аккаунта, но если правила позволяют играть с нескольких" по этому прошу предпринять меры. снизить кефы до минимума , ограничить капитал не 400 за сутки а по 20 очков нормально?
hv4j3xr6h9y9
hv4j3xr6h9y9
сегодня в 14:40
Мне кажется это не вариант для Баварии,сломают быстро
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:26
Вот это меня и поражает. Вы пишите: "я не против того что бы человек играл боле чем с одного аккаунта до трёх или 6 но такое количество как у КФХ перебор". Получается, если я играю со ста аккаунтов, и этим мешаю тем, кто играет с 3-6 аккаунтов, то это плохо, я веду не честную борьбу. А когда значит те, кто играет с этих 3-6 аккаунтов против того, кто играет с одного, - это вполне нормально и не перебор.. В чём разница, объясните?
Знаете, есть такая метафора "нельзя быть немножко беременной", вот она отлично подходит тем, кто решил со скольки аккаунтов играть - это норма, а со скольки - перебор.
А ещё мне очень интересно читать таких пользователей как "агент Smith", которые рассказывают что выиграть пять групп, как это сделал я, - это перебор, а когда некоторое время назад сам этот пользователь брал все десять групп в одиночку - это нормально. А ещё однажды ему просто сильно захотелось выиграть шарфик "Динамо", и он поэтому он снова ввёл своих клонов. Ну да, всем же известно, что хочется - это ещё хуже чем болит.
Большинство из тех, кто рассказывает, что фермерство - это очень плохо, сами же этим промышляют многие годы, просто в меньших масштабах, скорее всего из-за того, что просто не имеют времени на содержание большого количества аккаунтов.
Я за то, чтобы все играли с одного аккаунта, но если правила позволяют играть с нескольких, не имея ограничений, то почему я должен подстраиваться под тех, кто играет с 3-6 аккаунтов, просто потому что им так удобно. Нет уж, я буду играть так как я считаю нужным, разумеется в рамках правил, а кому это не нравиться, пожалуйста все претензии высказывайте руководству сайта, которое эти правила установило.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 13:43, ред.
Да, с одного единственного и не повторимого. Зачем мне два и более, я не успеваю выкладывать комментарии с одного. Не хватало еще с двух. Я не делаю акцент на ставки. играть с двух и более аккаунтов. мне фермерство абсолютно не интересно. я не против того что бы человек играл боле чем с одного аккаунта до трёх или 6 но такое количество как у КФХ перебор и что в расположении ТТ. Если Вы спросите так почему я против КФХ , так пролистайте архивы КП там тонны томов написано мной и другими моими коллегами по игре. А Вы не хотите увести КФХ из КП вам небось трудно с таким хозяйством энергозатратно , трата много килокаллорий в день
Гость
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