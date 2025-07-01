«Бавария» может подписать Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Германии.
В подписании форварда заинтересована «Бавария», которая была впечатлена игрой футболиста в аренде в «Астон Вилле».
МЮ готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов стерлингов.
Знаете, есть такая метафора "нельзя быть немножко беременной", вот она отлично подходит тем, кто решил со скольки аккаунтов играть - это норма, а со скольки - перебор.
А ещё мне очень интересно читать таких пользователей как "агент Smith", которые рассказывают что выиграть пять групп, как это сделал я, - это перебор, а когда некоторое время назад сам этот пользователь брал все десять групп в одиночку - это нормально. А ещё однажды ему просто сильно захотелось выиграть шарфик "Динамо", и он поэтому он снова ввёл своих клонов. Ну да, всем же известно, что хочется - это ещё хуже чем болит.
Большинство из тех, кто рассказывает, что фермерство - это очень плохо, сами же этим промышляют многие годы, просто в меньших масштабах, скорее всего из-за того, что просто не имеют времени на содержание большого количества аккаунтов.
Я за то, чтобы все играли с одного аккаунта, но если правила позволяют играть с нескольких, не имея ограничений, то почему я должен подстраиваться под тех, кто играет с 3-6 аккаунтов, просто потому что им так удобно. Нет уж, я буду играть так как я считаю нужным, разумеется в рамках правил, а кому это не нравиться, пожалуйста все претензии высказывайте руководству сайта, которое эти правила установило.
Знаете, есть такая метафора "нельзя быть немножко беременной", вот она отлично подходит тем, кто решил со скольки аккаунтов играть - это норма, а со скольки - перебор.
А ещё мне очень интересно читать таких пользователей как "агент Smith", которые рассказывают что выиграть пять групп, как это сделал я, - это перебор, а когда некоторое время назад сам этот пользователь брал все десять групп в одиночку - это нормально. А ещё однажды ему просто сильно захотелось выиграть шарфик "Динамо", и он поэтому он снова ввёл своих клонов. Ну да, всем же известно, что хочется - это ещё хуже чем болит.
Большинство из тех, кто рассказывает, что фермерство - это очень плохо, сами же этим промышляют многие годы, просто в меньших масштабах, скорее всего из-за того, что просто не имеют времени на содержание большого количества аккаунтов.
Я за то, чтобы все играли с одного аккаунта, но если правила позволяют играть с нескольких, не имея ограничений, то почему я должен подстраиваться под тех, кто играет с 3-6 аккаунтов, просто потому что им так удобно. Нет уж, я буду играть так как я считаю нужным, разумеется в рамках правил, а кому это не нравиться, пожалуйста все претензии высказывайте руководству сайта, которое эти правила установило.