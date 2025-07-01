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В РФС объяснили ситуацию с участием «Сочи» и «Торпедо» в новом сезоне

сегодня, 12:54

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с участием «Сочи» и «Торпедо» в новом сезоне РПЛ.

Сейчас нет оснований считать, что «Сочи» потеряет право играть в РПЛ. Клуб может быть наказан только при доказанном коллективном сговоре, как было с «Чайкой». Если вина руководства не установлена, санкции к клубу не применяются. Идёт расследование, решение будет принято 3 июля.

По «Торпедо» сбор информации осложнён — некоторые фигуранты под арестом, возможности ограничены. Мы стараемся принять решение вовремя, чтобы сезон стартовал с полным составом команд.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:09
Поддерживаю исключение двух команд без замены... Конечно, если их вина будет доказана. Я всегда был сторонником сокращения количества команд в РПЛ и ФНЛ.
112910415
112910415
сегодня в 13:06
чем дальше в лес ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:03
За Черноморец уже забыли?)
Пари нашел поляну?
Если что Новороссийск может поделиться...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:02
По Сочи всё решиться "как надо"!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:55
Можно и 14 команд оставить))
Гость
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