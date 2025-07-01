В РФС объяснили ситуацию с участием «Сочи» и «Торпедо» в новом сезоне

Генеральный секретарь РФС прокомментировал ситуацию с участием «Сочи» и «Торпедо» в новом сезоне РПЛ .

Сейчас нет оснований считать, что «Сочи» потеряет право играть в РПЛ . Клуб может быть наказан только при доказанном коллективном сговоре, как было с «Чайкой». Если вина руководства не установлена, санкции к клубу не применяются. Идёт расследование, решение будет принято 3 июля.

По «Торпедо» сбор информации осложнён — некоторые фигуранты под арестом, возможности ограничены. Мы стараемся принять решение вовремя, чтобы сезон стартовал с полным составом команд.