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«Локомотив» объявил соперников и даты матчей на втором сборе

сегодня, 14:30

Определены соперники и даты матчей «Локомотива» на втором сборе, который пройдет со 2 по 12 июля.

5 июля в 11:00 (по МСК) «Локомотив» сыграет с «Родиной-2». В этот же день в 18:00 «железнодорожники» встретятся с «Торпедо». 12 июля в 18:00 «Локомотив» проведет матч с «Динамо».

«Локомотив» объявил соперников и даты матчей на втором сборе

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Все комментарии
Flag7
Flag7 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 14:51
Вы же видели, я написал, что против мульти-аккаунтства. Один игрок - один аккаунт, я считаю, это самый честный вариант. Буду только рад, если правила изменят под такой формат, и возможно такие как я "фермеры" своими действиями этому и поспособствуют.
jRest
jRest ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Поставил лайк, потому что всё логично. Правда, логично - не всегда справедливо или доброжелательно к окружающим, но всё в рамках правил, поэтому...

Здесь, конечно, всё в руках Администрации Соккера. Могут так оставить, могут изменить правила участия в КП: от определённого количества комментариев до регистрации на сайте по номеру телефона. Всё в их руках.
ax57mdc5ratr
ax57mdc5ratr
сегодня в 14:35
Будут играть по нарастающей: от простых соперников до сложных.
Гость
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