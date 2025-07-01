«Локомотив» объявил соперников и даты матчей на втором сборе

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сегодня, 14:30

Определены соперники и даты матчей «Локомотива» на втором сборе, который пройдет со 2 по 12 июля.

5 июля в 11:00 (по МСК) «Локомотив» сыграет с «Родиной-2». В этот же день в 18:00 «железнодорожники» встретятся с «Торпедо». 12 июля в 18:00 «Локомотив» проведет матч с «Динамо».