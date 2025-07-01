«Локомотив» объявил соперников и даты матчей на втором сборе

Определены соперники и даты матчей «Локомотива» на втором сборе, который пройдет со 2 по 12 июля.
5 июля в 11:00 (по МСК) «Локомотив» сыграет с «Родиной-2». В этот же день в 18:00 «железнодорожники» встретятся с «Торпедо». 12 июля в 18:00 «Локомотив» проведет матч с «Динамо».
Здесь, конечно, всё в руках Администрации Соккера. Могут так оставить, могут изменить правила участия в КП: от определённого количества комментариев до регистрации на сайте по номеру телефона. Всё в их руках.
Здесь, конечно, всё в руках Администрации Соккера. Могут так оставить, могут изменить правила участия в КП: от определённого количества комментариев до регистрации на сайте по номеру телефона. Всё в их руках.