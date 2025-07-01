Хаби Алонсо рассказал о роли Родриго в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о форварде мадридского клуба Родриго Силве.
Родриго будет важен для нас. В таких турнирах [как Клубный чемпионат мира] стартовые игроки так же важны, как и те, кто выходит со скамейки запасных. Я думаю, что у него все хорошо, он хорошо тренируется. Будет ли он играть — это мое решение.
а ведь в качестве командного игрока в разы превосходит и Винисиуса, и Мбаппе.
но...Мбаппе супер звезда.
остается Винисиус, как главный конкурент Родриго.
а Винисиус атакующий лидер Реала, который регулярно обеспечивает результат: голами, ассистами, дриблингом и опасными моментами.
он незаменим в системе Реала. плюс самый дорогой игрок ПЕреса.
Родриг, да, важный, универсальный, но не решающий игрок.
и если выбирать Хави Алонсо между этими двумя
то оставить нужно Винисиуса.
а Родриго надо или в Баварию или в МанСити.
Ибо обоим этим клубом он идеально подходит на левый фланг.
и даже на правый.
а если Родриго хочет остаться в Мадриде. тогда молча согласится на роль запасного игрока. и работать дальше.
а ведь в качестве командного игрока в разы превосходит и Винисиуса, и Мбаппе.
но...Мбаппе супер звезда.
остается Винисиус, как главный конкурент Родриго.
а Винисиус атакующий лидер Реала, который регулярно обеспечивает результат: голами, ассистами, дриблингом и опасными моментами.
он незаменим в системе Реала. плюс самый дорогой игрок ПЕреса.
Родриг, да, важный, универсальный, но не решающий игрок.
и если выбирать Хави Алонсо между этими двумя
то оставить нужно Винисиуса.
а Родриго надо или в Баварию или в МанСити.
Ибо обоим этим клубом он идеально подходит на левый фланг.
и даже на правый.
а если Родриго хочет остаться в Мадриде. тогда молча согласится на роль запасного игрока. и работать дальше.
Много слухов о том, что Арсенал хочет его подписать, тут скажу так....игрок хороший, но не уверен, что он придет и сразу же усилит состав, мне кажется, лучше взять Роджерса или Эзе, они готовые и проверенные игроки в реалиях АПЛ
Много слухов о том, что Арсенал хочет его подписать, тут скажу так....игрок хороший, но не уверен, что он придет и сразу же усилит состав, мне кажется, лучше взять Роджерса или Эзе, они готовые и проверенные игроки в реалиях АПЛ