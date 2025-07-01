Хаби Алонсо рассказал о роли Родриго в «Реале»

Главный тренер «Реала» высказался о форварде мадридского клуба .

Родриго будет важен для нас. В таких турнирах [как Клубный чемпионат мира] стартовые игроки так же важны, как и те, кто выходит со скамейки запасных. Я думаю, что у него все хорошо, он хорошо тренируется. Будет ли он играть — это мое решение.