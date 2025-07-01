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Хаби Алонсо рассказал о роли Родриго в «Реале»

сегодня, 12:13

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о форварде мадридского клуба Родриго Силве.

Родриго будет важен для нас. В таких турнирах [как Клубный чемпионат мира] стартовые игроки так же важны, как и те, кто выходит со скамейки запасных. Я думаю, что у него все хорошо, он хорошо тренируется. Будет ли он играть — это мое решение.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:32
Родриго очень хороший игрок. Я лично хочу, чтоб он был в Реале и играл (минимум) как раньше.
Но не знаю, рассчитывает ли на него Хаби Алонсо.
798zdj6zmahc
798zdj6zmahc
сегодня в 16:01
Хотя тут мне кажется Алонсо не прав, не зачем мариновать Сливу на лавке
zf5xmexpshs2
zf5xmexpshs2
сегодня в 16:00
Тренеру виднее
qzkwxxymj9tv
qzkwxxymj9tv
сегодня в 13:47
С такой мотивацией -ты долго в Реале не задержишься,ты лёг под Камерунского Эму ,это твоё право!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:46
Если чесно, не вижу Родриго в этом Реале! Игрок открыть заявляет, что хочет чаще играть на своей родной позиции ЛЕВОГО ВИНГЕРА!!! Но проиться туда нереально, она отдана Вини! Его долгое время использовали на правом фланге, но сейчас Алонсо полностью доверяет эту позицию Гюлеру, которого Анчи чаще игнорил, так же Реал приобрел аргентигца Мастантуоно, который так же тяготеет к правому флангу! Так что не вижу смысла Родриго просиживать на лавке самый пиковый возраст карьеры, тем более впереди ЧМ и место в заявке сборной не резиновое!!!
Много слухов о том, что Арсенал хочет его подписать, тут скажу так....игрок хороший, но не уверен, что он придет и сразу же усилит состав, мне кажется, лучше взять Роджерса или Эзе, они готовые и проверенные игроки в реалиях АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:00
всего три года назад игра Родриго в плей офф ЛЧ приносила Реалу настоящие ремонтады)) теперь он игрок ротации.
а ведь в качестве командного игрока в разы превосходит и Винисиуса, и Мбаппе.
но...Мбаппе супер звезда.
остается Винисиус, как главный конкурент Родриго.
а Винисиус атакующий лидер Реала, который регулярно обеспечивает результат: голами, ассистами, дриблингом и опасными моментами.
он незаменим в системе Реала. плюс самый дорогой игрок ПЕреса.
Родриг, да, важный, универсальный, но не решающий игрок.
и если выбирать Хави Алонсо между этими двумя
то оставить нужно Винисиуса.
а Родриго надо или в Баварию или в МанСити.
Ибо обоим этим клубом он идеально подходит на левый фланг.
и даже на правый.
а если Родриго хочет остаться в Мадриде. тогда молча согласится на роль запасного игрока. и работать дальше.
Гость
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