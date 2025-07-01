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Митрофанов: «Клубы не запрашивали запись жеребьёвки Кубка России»

сегодня, 13:16

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что клубы не запрашивали у союза запись процедуры жеребьёвки Кубка России.

Мы впервые проводили жеребьевку сразу одну, отжеребили вплоть до финального матча, чтобы сформировать календарь для РПЛ. Поэтому жеребьевка проводилась больше 1 часа 15 минут с учетом гримов и подкрашивания, коллеги провели больше трех часов в студии. Иногда клубы не принимают участие в жеребьевке, когда приглашаются, техническая запись жеребьевки существует. Сделали специально, чтобы были нарезки для новостных сюжетов и для использования в дальнейшем, чтобы понять, как жеребилось. По мере необходимости будет показываться. Клубы не просили запись жеребьевки.

В воскресенье РФС провёл жеребьёвку Кубка России. После этого московское «Динамо» выразило недовольство по поводу проведения мероприятия, отметив, что жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире и представители «бело-голубых» на ней отсутствовали.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:01
Несомненно надо приглашать представителей клубов....
Живём в век аферистов и "менеджеров".....

А так то если жеребьёвка идет всего 1ч15 мин я смогу штук 6 их за день прожеребить ...до нужного мне результата жеребьёвки.......
112910415
112910415
сегодня в 14:30
не доверяют вам клубы
1 984
1 984 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:31
Это сделать очень просто. Пусть другой пользователь напишет вам адрес ПВЗ, на который нужно отправить приз. Вы его укажите в своём профиле, а в нужный день перешлёте код. Если вы не знаете, как написать человеку в личку, чтобы никто не видел, я вам сейчас покажу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:23
Да ничего страшного я не вижу...
Гость
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