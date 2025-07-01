Митрофанов: «Клубы не запрашивали запись жеребьёвки Кубка России»

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сегодня, 13:16

Генеральный секретарь РФС сообщил, что клубы не запрашивали у союза запись процедуры жеребьёвки Кубка России.

Мы впервые проводили жеребьевку сразу одну, отжеребили вплоть до финального матча, чтобы сформировать календарь для РПЛ . Поэтому жеребьевка проводилась больше 1 часа 15 минут с учетом гримов и подкрашивания, коллеги провели больше трех часов в студии. Иногда клубы не принимают участие в жеребьевке, когда приглашаются, техническая запись жеребьевки существует. Сделали специально, чтобы были нарезки для новостных сюжетов и для использования в дальнейшем, чтобы понять, как жеребилось. По мере необходимости будет показываться. Клубы не просили запись жеребьевки.