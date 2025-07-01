Митрофанов: «Клубы не запрашивали запись жеребьёвки Кубка России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что клубы не запрашивали у союза запись процедуры жеребьёвки Кубка России.
Мы впервые проводили жеребьевку сразу одну, отжеребили вплоть до финального матча, чтобы сформировать календарь для РПЛ. Поэтому жеребьевка проводилась больше 1 часа 15 минут с учетом гримов и подкрашивания, коллеги провели больше трех часов в студии. Иногда клубы не принимают участие в жеребьевке, когда приглашаются, техническая запись жеребьевки существует. Сделали специально, чтобы были нарезки для новостных сюжетов и для использования в дальнейшем, чтобы понять, как жеребилось. По мере необходимости будет показываться. Клубы не просили запись жеребьевки.
В воскресенье РФС провёл жеребьёвку Кубка России. После этого московское «Динамо» выразило недовольство по поводу проведения мероприятия, отметив, что жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире и представители «бело-голубых» на ней отсутствовали.
Живём в век аферистов и "менеджеров".....
А так то если жеребьёвка идет всего 1ч15 мин я смогу штук 6 их за день прожеребить ...до нужного мне результата жеребьёвки.......
Живём в век аферистов и "менеджеров".....
А так то если жеребьёвка идет всего 1ч15 мин я смогу штук 6 их за день прожеребить ...до нужного мне результата жеребьёвки.......