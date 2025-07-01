«Сочи» могут лишить места в РПЛ из-за подозрений в договорном матче

По данным источника, результат матча между «Сочи» и «Пари НН» может быть аннулирован, если Владимир Писарский будет признан виновным в организации договорного матча.
В случае подтверждения его вины «Сочи» засчитают техническое поражение 0:3 и запретят участие в Российской Премьер-Лиге.
Кроме участия в ставках на исход встречи, Писарскому предъявлены обвинения в умышленном искажении результата матча. Согласно документации Российского футбольного союза (РФС), любая игра, в которой хотя бы один участник допустил манипуляции с результатом, признаётся договорной.