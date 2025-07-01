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«Сочи» могут лишить места в РПЛ из-за подозрений в договорном матче

сегодня, 11:42

По данным источника, результат матча между «Сочи» и «Пари НН» может быть аннулирован, если Владимир Писарский будет признан виновным в организации договорного матча.

В случае подтверждения его вины «Сочи» засчитают техническое поражение 0:3 и запретят участие в Российской Премьер-Лиге.

Кроме участия в ставках на исход встречи, Писарскому предъявлены обвинения в умышленном искажении результата матча. Согласно документации Российского футбольного союза (РФС), любая игра, в которой хотя бы один участник допустил манипуляции с результатом, признаётся договорной.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:04
Черноморец.
a-league
a-league
сегодня в 16:00, ред.
Слово "могут" заменить на "обязаны", а по факту лучше вообще расформировать
LOpp
LOpp
сегодня в 15:14
да ничего не сделают с Сочами. Писарского забанят пожизненно от футбола, а Сочи максимум штраф.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 15:04
Уже НЕ будут ничего делать.
Вчера писали, что Писарский прошёл проверку на детекторе лжи, который показал его АБСОЛЮТНУЮ невиновность!
Что, друг поставил на красную карточку?
А ХТО решение о предъявлении этой самой красной карточки выносит?
СУДЬЯ В ПОЛЕ!
В таком случае, получается, что и судью нужно к ответственности привлекать.
Писарский что, НЕМОТИВИРОВАННО дал в рожу кому-то из Сочи, чтобы его наверняка удалили?
НЕТ!
В данном конкретном случае предъявление/НЕпредъявление красной карточки ПОЛНОСТЬЮ за судьёй в поле.
НА ЕГО, СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ!
Никаких доказательств у РФС нет, а у Писарского, наоборот, есть заключение специалиста о его ПОРЛНОЙ невиновности.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 15:02
Пусть Черноморцом заменят - будет справедливо!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:54
"На общем собрании РПЛ был избран состав правления лиги сроком на 1 год."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1411273/alaev-aleksandr-zenit 01.07.2025
Уже и правление лиги , такое важное и авторитетное избрали , а вот с составом этой самой лиги , ну ни как определиться не могут...)))
pk8cbfdq9z7y
pk8cbfdq9z7y
сегодня в 14:31
Все то, что происходит, назвать футболом нельзя! Нет у нас футбола. Рыба гниет с головы!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:08
Никто никого не снимет.
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 13:47
конечно надо! Согласен!
zvzbtb2d8cnk
zvzbtb2d8cnk ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 13:46
Нужно вернуть спартаковские Химки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:42
А еще можно голосование вновь замутить среди клубов: кого оставить, кого выгнать и так далее.
РФС создает видимость работы, "отрабатывая" свои нехилые зарплаты. Себя выгнать не хотят?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:42
14-16 команд самое то....меньше разъездов....интрижней чемп.....
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:40, ред.
К началу сезона и хотя бы 10 команд осталось, одного тронули и пошёл принцип домино))) Касаемо Черноморца по беспределу поступили так же и с Аланией сколько раз плевали на спортивный принцип, в кассу не занесли, до свидания...
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 13:27
Не футбол, а клоунада 🤡 какая-то.
Vilar
Vilar
сегодня в 13:25
Да, такой бардак в рпл могли устроить только профессионалы по бардакам, борделям и кабакам.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 13:23
А Черноморец?
Фишт ничейный!
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 13:22
Свято место пусто не бывает - предложите Уралу, игроков не будет хватать сам Иванов выйдет на поле, временно)
TheBoLt
TheBoLt ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:01
Ну как я понимаю, там пока не доказано. Снять с чемпионата и признать все оставшиеся матчи технарями 0:3 можно будет в любой момент. Здесь лучше не спешить, пусть разберутся до конца
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 12:51
То уж лучше не добавлять , а убирать надо коли это было
6ncbmajxmm6u
6ncbmajxmm6u
сегодня в 12:32
Ещё вина Вовика не доказана,а слухи запущены
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:32
Ситуация с Писарским довольно мутная... Мало того, что букмекеры его сдали за ставку, так ещё и красная карточка выглядит подозрительно. Мне кажется, что РФС морально готов принять к южанам радикальные меры. Вообще, ФК Сочи весьма своеобразный - у него нет ни истории, ни традиций. Владельцам просто навязали футбол, но этот вид спорта им не интересен. Потому у клуба есть деньги, но нет амбиций. Кстати, Черноморец выглядит более привлекательно. Может РФС стоит пересмотреть своё решение и проголосовать за команду из Новороссийска. Хотя, уже поздно - тренер ушёл, а игроки начали разбегаться.
Аксинья
Аксинья ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 12:24, ред.
А по моему если "Сочи" все-таки уберут, то его место в РПЛ по справедливости должен занять "Черноморец" и играть в Адлере на "Фиште"))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 12:08
Убирайте Сочи возвращайте Факел
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:06
Я бы их оставил в РПЛ. Ну потому что: А кто вместо них? Ни один клуб ФНЛ уже не успеет перестроить команду под РПЛ. Клубы, вылетевшие из РПЛ уже в процессе перестроения под ФНЛ. Там как минимум половина составов сменится должна, это уже не вариант. Ну альтернатива: 15 команд в РПЛ, никого не добавлять и играть так
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:59, ред.
Да быть такого не может - столько сил и средств потрачено чтобы питерский клуб "Сочи" всеми правдами и неправдами назад в вышку вернуть, а тут такой облом нарисовывается))
112910415
112910415
сегодня в 11:51
вопрос, конечно, интересный ...
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