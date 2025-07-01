«Сочи» могут лишить места в РПЛ из-за подозрений в договорном матче

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сегодня, 11:42

По данным источника, результат матча между «Сочи» и «Пари НН» может быть аннулирован, если будет признан виновным в организации договорного матча.

В случае подтверждения его вины «Сочи» засчитают техническое поражение 0:3 и запретят участие в Российской Премьер-Лиге.