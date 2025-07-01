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В «Торпедо» не обращают внимания на слухи об исключении из РПЛ

сегодня, 14:35

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что клуб спокойно готовится к сезону и не опасается возможного исключения из РПЛ из-за дела о подкупе судей.

Все стабильно, все по плану — готовимся к премьер-лиге, не отвлекаемся на слухи. Все финансовые гарантии подтверждены. Жить в опасениях — не наш принцип. Мы выполняем свою работу, рассчитываем на справедливое решение. Я не могу отвечать за орган, который принимает решение, но уверен, что оно будет непредвзятым. Наше дело — продолжать работать. Никаких упаднических настроений в команде нет, все стабильно — команда работает по заранее выработанному плану тренерского штаба и руководства.

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Торпедо М
Источник: tass.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:12
Судя по всему в РФС сидят полные невежды во главе с Дюковым. Решение об исключении Торпедо может быть принято не позднее начала сезона в РПЛ, т.е. 19 июля. Решение о виновности в попытке подкупа может быть принято не ранее окончания следствия и суда. Оба арестованы на 2 месяца, т.е. до середины августа. Как решение о снятии Торпедо может быть принято до решения о виновности? Это невозможно. А если они не будут признаны виновными, а торпедо будет снято, то что тогда*? Ожидать харакири от Дюкова? Эх господа. Деньги есть. а ума не хватает.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 14:52
Для него клоноводство носит выборочный характер.
Большинство его друзей играет с нескольких аккаунтов, но он ни разу не высказался против них, а наоборот их поддерживает, а к примеру меня с тремя аккаунтами считает нечестным игроком, клоноводом.
А может ли он выступить против своих друзей клоноводов и вступить с ними в борьбу?
Думаю, что нет, так как он потеряет и без того малочисленную поддержку в лице своих так называемых друзей.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:49
Думаю что он все это сказал для красного словца... такое не может не напрягать.
112910415
112910415
сегодня в 14:40
крепкие нервы
4kctk5t399ce
4kctk5t399ce
сегодня в 14:36
Сейчас не обращают, а потом уже будет поздно.
Гость
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