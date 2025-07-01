В «Торпедо» не обращают внимания на слухи об исключении из РПЛ

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что клуб спокойно готовится к сезону и не опасается возможного исключения из РПЛ из-за дела о подкупе судей.

Все стабильно, все по плану — готовимся к премьер-лиге, не отвлекаемся на слухи. Все финансовые гарантии подтверждены. Жить в опасениях — не наш принцип. Мы выполняем свою работу, рассчитываем на справедливое решение. Я не могу отвечать за орган, который принимает решение, но уверен, что оно будет непредвзятым. Наше дело — продолжать работать. Никаких упаднических настроений в команде нет, все стабильно — команда работает по заранее выработанному плану тренерского штаба и руководства.