«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис может продолжить карьеру в Англии.
В подписании испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако заполучить игрока будет сложно, потому что парижане не хотят расставаться со своим футболистом.
Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис может продолжить карьеру в Англии.
В подписании испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако заполучить игрока будет сложно, потому что парижане не хотят расставаться со своим футболистом.
Многие кстати знают, что на сайте передать приз и вип нельзя и охотно пользуются этим, переодически просят отдать приз или вип другим пользователям.
А потом типа удивляются, как будто первый раз слышат.
Причины такого поведения понятны даже детям.
Многие кстати знают, что на сайте передать приз и вип нельзя и охотно пользуются этим, переодически просят отдать приз или вип другим пользователям.
А потом типа удивляются, как будто первый раз слышат.
Причины такого поведения понятны даже детям.