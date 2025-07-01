«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника ПСЖ

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сегодня, 13:47

Полузащитник ПСЖ может продолжить карьеру в Англии.

В подписании испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако заполучить игрока будет сложно, потому что парижане не хотят расставаться со своим футболистом.