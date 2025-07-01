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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника ПСЖ

сегодня, 13:47

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис может продолжить карьеру в Англии.

В подписании испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Однако заполучить игрока будет сложно, потому что парижане не хотят расставаться со своим футболистом.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
Правильно передать приз вполне возможно, надо его сначала получить и отправить его кому пожелаешь.
Многие кстати знают, что на сайте передать приз и вип нельзя и охотно пользуются этим, переодически просят отдать приз или вип другим пользователям.
А потом типа удивляются, как будто первый раз слышат.
Причины такого поведения понятны даже детям.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:59
Даже огромным баблом его заманить будет сложно, учитывая что и в Париже платят не хило))
Гость
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