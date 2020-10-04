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1 : 1
завершен
04 октября 2020, 16:00
воскресенье
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Стадион Олимпико
|30’
|0:1
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Мартинес Лаутаро
ассистент Перишич Иван
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Милинкович-Савич Сергей
ассистент Ачерби Франческо
|1:1
|55’
|Фарес Мохаммед
|37’
|42’
|Лукаку Ромелу
|Тренеру Индзаги Симоне
|43’
|Иммобиле Чиро
|70’
|71’
|Видаль Артуро
|77’
|Янг Эшли
|Лаццари Мануэль
|79’
|87’
|Сенси Стефано
|Габаррон Патрик Хиль
|87’
|90+3’
|Барелла Николо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Баштуш
|Раду Штефан
|16’
|Фарес Мохаммед
|Марушич Адам
|34’
|Пароло Марко
|Баштуш
|46’
|67’
|Сенси Стефано
|Гальярдини Роберто
|67’
|Янг Эшли
|Перишич Иван
|73’
|Брозович Марцело
|Видаль Артуро
|78’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|79’
|Д'Амброзио Данило
|Шкриньяр Милан
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|80’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|80’
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|12
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|8
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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В обоих случаях с красной нужно было смотреть вар. Может имобиле и тянул на КК больше чем сенси.
Матч был очень вязким, и трудным
В обоих случаях с красной нужно было смотреть вар. Может имобиле и тянул на КК больше чем сенси.
Матч был очень вязким, и трудным
Да и работу с судьями ведёт Ювентус,это было доказано ещё в 2006 году.Именно Ювентус оштрафовали за договорняки и сослали в серию С.Позор всей Италии
Да и работу с судьями ведёт Ювентус,это было доказано ещё в 2006 году.Именно Ювентус оштрафовали за договорняки и сослали в серию С.Позор всей Италии
1-1
1-1