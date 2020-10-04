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Лацио - Интер
Аталанта - Кальяри
Беневенто - Болонья
Парма - Верона
Милан - Специа
Ювентус - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Интер

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Лацио
Интер
1 : 1
завершен
04 октября 2020, 16:00
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 3 тур
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    Голы
    30’ 0:1 Мартинес Лаутаро
    ассистент Перишич Иван
    Милинкович-Савич Сергей
    ассистент Ачерби Франческо     		1:1 55’
    Наказания
    Фарес Мохаммед 37’
    42’ Лукаку Ромелу
    Тренеру Индзаги Симоне 43’
    Иммобиле Чиро 70’
    71’ Видаль Артуро
    77’ Янг Эшли
    Лаццари Мануэль 79’
    87’ Сенси Стефано
    Габаррон Патрик Хиль 87’
    90+3’ Барелла Николо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Баштуш Раду Штефан 16’
    Фарес Мохаммед Марушич Адам 34’
    Пароло Марко Баштуш 46’
    67’ Сенси Стефано Гальярдини Роберто
    67’ Янг Эшли Перишич Иван
    73’ Брозович Марцело Видаль Артуро
    78’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    79’ Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан
    Эскаланте Гонсало Лейва Лукас 80’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис 80’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 2
    		14 Фолы 13
    		7 Угловые 8
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    Camellot
    Camellot ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
    05 октября в 04:44
    Ты не шаришь, купя вашу футболку и китайцев, ньюани я принесу своей команде
    Camellot
    Camellot
    05 октября в 04:34
    Сезон очень трудоемкий будет, и терять очки будут все.
    В обоих случаях с красной нужно было смотреть вар. Может имобиле и тянул на КК больше чем сенси.
    Матч был очень вязким, и трудным
    Жека10
    Жека10
    04 октября в 23:52, ред.
      Juve14
      Juve14
      04 октября в 23:08
        Шишанутый
        Шишанутый
        04 октября в 21:28
        Молодцы Лацики что забрали очки у Интера. Этот результат в пользу Юве!
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        04 октября в 19:49, ред.
        Если Зенит сыграет с ними в ничью,это будет просто за счастье!
        pomor45
        pomor45
        04 октября в 19:22
        Соперник в ЛЧ Зениту достался славный. Проходным не назовёшь. Без известной доли удачи с ним, пожалуй, не справиться.
        feris1
        feris1
        04 октября в 19:12
        Хороший результат!
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        04 октября в 18:26
        Веселая игра походу была
        dimagas2
        dimagas2 ответ Враги у Князя на посохе (комментарий удален) (раскрыть)
        04 октября в 18:24
        Мокшандию то с большой буквы наЧепятал)))Во ржака))
        Kirgudu
        Kirgudu
        04 октября в 18:22
        Лукакер опять исчез с путным соперником?
        dimagas2
        dimagas2 ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
        04 октября в 18:11, ред.
          dimagas2
          dimagas2 ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
          04 октября в 18:02
            Lucky luciano
            Lucky luciano
            04 октября в 18:01
              Camellot
              Camellot ответ DEIVID (раскрыть)
              04 октября в 18:00
              У меня нету столько свободного времени
              DEIVID
              DEIVID
              04 октября в 17:49
              Не, ну это реально цирк. Зачем ВАР ввели??? Бл..., так трудно посмотреть повтор и увидеть симуляцию и вот за неё уже дать карточку. Вообще никаких изменений от введённого инструмента.
              DEIVID
              DEIVID
              04 октября в 17:33
              Бред. Смотрите ВАР кю.чие судьи. За такое красную давать, там не было акцентированного удара.
              DEIVID
              DEIVID
              04 октября в 17:16
              Савич!!!
              1-1
              DEIVID
              DEIVID ответ Camellot (раскрыть)
              04 октября в 17:10
              А слабо купить футболку в Турине в официальном магазине, на улице вырезать с неё скудо и выкинуть в помойку? А то чего-то слабенький челлендж себе придумал.
              Camellot
              Camellot
              04 октября в 16:56
              Щас вообще эта ситуация с пондемией будет на руку ю.. они будут юзать эту ситуацию по полной
              Camellot
              Camellot ответ 773sergeytank (раскрыть)
              04 октября в 16:54
              Да что вы говорите, уже пошли не понятные отмены матчей в то время когда ювентус на одной ноге обыгрывать можно
              dimagas2
              dimagas2 ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
              04 октября в 16:52
              А где их клепают по твоему на стадионе в Турине?)))
              773sergeytank
              773sergeytank ответ Camellot (раскрыть)
              04 октября в 15:58
              Ганс Христиан Андерсен случайно тебе не был родственником? Если даже такое и случится, то к этому времени никаких тик токов уже не будет, мир не стоит на месте))
              Camellot
              Camellot
              04 октября в 15:22, ред.
              Если мы выигрываем в этом сезоне чемпионат. Я покупаю у китайцев футболку Ювентуса ,вырезаю с нее скудетто, и выкидываю футболку в помойку, все это я сниму на камеру и выложу в тикток. Скринте
              Camellot
              Camellot
              04 октября в 14:22
              Будем надеяться на победу, матч обещает быть бей беги
              Don Nerazzurri
              Don Nerazzurri
              02 октября в 04:34
              Forza Inter!
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