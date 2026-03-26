«Нельзя отказаться». Родри заявил о готовности перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слухи об интересе со стороны «Реала».
Тот факт, что я играл за «Атлетико», не мешает мне играть за «Реал». Вы не можете отказаться от предложений лучших клубов мира.
Напомним, что Родри выступал за «Атлетико» с 2018 по 2019 год.
И даже если бы не было всех этих травм, и Родри играл на былом уровне, зачем брать возрастного, далеко не дешёвого игрока, чтобы через пару лет думать о его замене. Тем более ситуация с Алабой уже показала цену таким трансферам, при том что Алаба был помоложе и перешёл в Реал бесплатно.
Так что, не смотря на большое желание Родри надеть футболку Реала, думаю вряд ли это когда-то произойдёт.
