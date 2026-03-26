Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Нельзя отказаться». Родри заявил о готовности перейти в «Реал»

сегодня, 08:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал слухи об интересе со стороны «Реала».

Тот факт, что я играл за «Атлетико», не мешает мне играть за «Реал». Вы не можете отказаться от предложений лучших клубов мира.

Напомним, что Родри выступал за «Атлетико» с 2018 по 2019 год.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
сегодня в 10:18, ред.
Слова Родри звучат громко, но если смотреть рационально — для Реала его трансфер сейчас не выглядит необходимым. у мадридцев сейчас другой вектор развития — ставка на универсальных и динамичных полузащитников, а не на классического позиционного «шестого». Родри — хорош для системы Пепа, но не факт, что он даст такой же эффект в другой структуре. И наконец, вопрос возраста и тайминга: Родри уже находится в пике, а «Реал» строит команду на долгую перспективу. Вкладываться в игрока, который не является критически необходимым — сомнительное решение.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:21
Родри все равно уже не тот.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:09
Наверное просто хочет домой
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:02
Все равно верится в такой переход
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:02, ред.
Сбитый лётчик. При возможном переходе в Реал Родри будет уже 30 лет. После тяжелейшей травмы с разрывом крестов, да и помимо этой травмы игрок очень травматичный, ещё и учитывая возраст. После восстановления так и не смог выйти на уровень, который был до травмы.

И даже если бы не было всех этих травм, и Родри играл на былом уровне, зачем брать возрастного, далеко не дешёвого игрока, чтобы через пару лет думать о его замене. Тем более ситуация с Алабой уже показала цену таким трансферам, при том что Алаба был помоложе и перешёл в Реал бесплатно.

Так что, не смотря на большое желание Родри надеть футболку Реала, думаю вряд ли это когда-то произойдёт.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:00, ред.
Запросто если предложений будет больше чем одно, невозможно согласиться на всё сразу это да, тем более сам же говорит во множественном числе про "лучшие клубы". Совсем недавно именно текущий его клуб был лучшим в мире. Да и сейчас точно не проблемный кризисный Реал это почётное звание достоин носить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 