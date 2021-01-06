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Сампдория - Интер
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Болонья - Удинезе
Кротоне - Рома
Лацио - Фиорентина
Сассуоло - Дженоа
Торино - Верона
Наполи - Специа
Милан - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория против Интер

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23' (1:0) Кандрева Антонио (87)
 
38' (2:0) Кейта Бальде (10) (Дамсгаард Миккел (38))
 
57' Торсби Мортен (18)
 
68' Тонелли Лоренцо (21) уходит с поля, Берешиньски Бартош (24) вышел на поле
 
74' Силва Адриен (5) уходит с поля, Аскильдсен Кристоффер (16) вышел на поле
 
75' Янкто Якуб (14) уходит с поля, Лерис Мехди (26) вышел на поле
 
84' Кейта Бальде (10)
 
85' Аскильдсен Кристоффер (16)
 
90+2' Кейта Бальде (10) уходит с поля, Ла Гумина Антонио (20) вышел на поле
 
11' (0:0) Нереализованный пенальти Санчес Алексис (7)
 
16' Мартинес Лаутаро (10)
 
23' Барелла Николо (23)
 
40' де Врей Стефан (6)
 
46' Янг Эшли (15) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
 
63' Гальярдини Роберто (5) уходит с поля, Лукаку Ромелу (9) вышел на поле
 
65' (2:1) де Врей Стефан (6) (Брозович Марцело (77))
 
70' Санчес Алексис (7) уходит с поля, Эриксен Кристиан (24) вышел на поле
 
2
81' Шкриньяр Милан (37) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
81' Барелла Николо (23) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
 
90+1' Хакими Ашраф (2)
Голы
Кандрева Антонио 1:0(П) 23’
Кейта Бальде
ассистент Дамсгаард Миккел 		2:0 38’
65’ 2:1 де Врей Стефан
ассистент Брозович Марцело
Наказания
16’ Мартинес Лаутаро
23’ Барелла Николо
40’ де Врей Стефан
Торсби Мортен 57’
Кейта Бальде 84’
Аскильдсен Кристоффер 85’
90+1’ Хакими Ашраф
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Перишич Иван Янг Эшли
63’ Лукаку Ромелу Гальярдини Роберто
Берешиньски Бартош Тонелли Лоренцо 68’
70’ Эриксен Кристиан Санчес Алексис
Аскильдсен Кристоффер Силва Адриен 74’
Лерис Мехди Янкто Якуб 75’
81’ Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан
81’ Видаль Артуро Барелла Николо
Ла Гумина Антонио Кейта Бальде 90+2’
Статистика
 10 Удары по воротам 24
3 Удары в створ 7
13 Фолы 18
4 Угловые 10
1 Офсайды 3
38% Владение мячом 62%
6 Cэйвы 1
3 Предупреждения 4
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Все комментарии
3веpобой
3веpобой ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
06 января в 22:06
Дело даже не в том, как долго заиграны. Это не та публика, которая будет умирать на поле за футболку Ювентуса. Играют бездушно, как роботы, а в серии А так нельзя, без эмоций тут никуда. Может пустые трибуны угнетают. Ну и уровень этих игроков просто убогий. Им в англию надо, это их потолок, как Салаха к примеру.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
06 января в 21:56
Ну Рабьо, Демирал и Бетанкур не первый год в Юве, они уже заиграны.
Остальные прибыли недавно)
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
06 января в 21:49
къеза бентанкур артур рабье маккени кулусевски демираль
3веpобой
3веpобой ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
06 января в 21:49
Спасибо, Артур, уже посмеялся. Ответил там тебе, к стати)
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
06 января в 21:48
да менталитет вырабатывается))но вот все опытные постарели и новичков много,да и тренер другой,без опыта
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 января в 21:47
Почему Интер не станет чемпионом?
Главные конкуренты сегодня играют меж собой. Это был шанс Интера либо догнать одних, либо оторваться от других. И что они сделали? Сели в лужу...
Какое им чемпионство? Каждый год одно и то же с ними.

Так, минус один, пляшем дальше.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
06 января в 21:29
Ты знаешь, Юве 9 или 8 лет подряд становился чемпионом страны. У команды менталитет победителей выработался за это время.
Понимаю, что Пирло тренер без опыта, но все же.
На счет 25 летних.. Роналду, Мората, Щесны, Сандро, Куадрадо, Кьел, Бонуччи, Дибала, Данило.. кому из них меньше 25?) Все они опытные ребята. Де Лигт один из самых дорогих защитников.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
06 января в 21:18
Ребята, заходите сюда и посмеетесь. https://m.soccer.ru/blogs/record/1225546/laporta-zhoan-barselona
1bear
1bear
06 января в 21:08
ну как же так...
пенальти не забили и ....
какое же обидное поражение...нет слов...
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
06 января в 20:55
а откуда опыт у Юве))там пол основы до 25 лет
juvenale
juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
06 января в 20:54
у милана тренер знает свою команду и не первый сезон там)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
06 января в 20:35
Ну у Милана тоже не топовый тренер и состав)
Опытный Конте что то мутит жёстко после возвращения из Англии..
Технарь Эриксен не пригодился.. да и непонятных типов привёл в клуб. Хотя с его назначением, я думал, что Интер наконец-то сможет навязать борьбу.. а вышло совсем наоборот.
На счет Милана.. кажется мне, что Юве на опыте их в конце перегонят) ну это мнение. Сегодняшний матч тоже многое покажет. Если сегодня Милан выиграет, тогда можно говорить о какой то борьбе)
95-shishani-95
95-shishani-95
06 января в 20:26, ред.
    3веpобой
    3веpобой ответ juvenale (раскрыть)
    06 января в 20:24
    Сегодняшний матч всё покажет.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 января в 20:18
    Что то Интер с Миланом разошлись... , а на свой стадион денег не хватает.
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    06 января в 20:15
    там от Юве отрыв в 10 очков)))да и тренера нет,чтобы такой комбек сделать
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    06 января в 20:01, ред.
    В серии А как обычно)
    Как бы плох не был Юве, соперники играют ещё хуже.
    Ну не хотят они бороться за скудетто.
    Если сегодня Юве выиграет у Милана, уверен, что они и в этом сезоне выиграют сериал.
    Да и в чемпионате Германии и Франции тоже самое.
    Могут вначале сезона дать фору, а в конце все равно чемпионат)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    06 января в 19:50
    Но ничего, скоро Месси прийдёт и поднимет Интер.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    06 января в 19:49
    Зато Интер главный фаворит скудетто.
    feris1
    feris1
    06 января в 19:35
    Хорошая новость!
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    06 января в 19:32
    Просто дно)) А алкаш нравится мне как игрок))
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    06 января в 19:32
    Играя в аренде, показал, что находится в отличной форме. Даже Интер лонгшотом наказал))
    3веpобой
    3веpобой ответ juvenale (раскрыть)
    06 января в 19:28
    То то и оно, Видаль то шел с Наинголаном бухать, а раджу слили, вот артурчик и скис)
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    06 января в 19:26
    если наинголлан алкаш,кто тогда видаль?
    juvenale
    juvenale ответ 3веpобой (раскрыть)
    06 января в 19:26
    так деревянного лукаки нет...их вся игра,это забросы на него,так бы и тут выиграли
    juvenale
    juvenale ответ Great Chris (раскрыть)
    06 января в 19:25
    ну это не де врай,который уже имея на руках переход к миланцам,в решающем матче, за выход в лч снес специально игрока змей и заработал пенальти
    juvenale
    juvenale ответ allemz (раскрыть)
    06 января в 19:23
    он ему 8 минут дал)))
    3веpобой
    3веpобой ответ Bom Bom (раскрыть)
    06 января в 19:23
    Интер давно на поражение наиграл, но отскакивали. Сегодня наоборот)
    MaxRnD
    MaxRnD
    06 января в 19:21
    Ещё бы Ювентусу технарь влепили бы и совсем нормуль. Форца, Милан !
    3веpобой
    3веpобой ответ Great Chris (раскрыть)
    06 января в 19:12
    Кандрева лациале, в интер он как наемник пошел, за большими юанями. Так что он интеру ничего не должен. Да и вообще постаревшие лациале всегда охотно доили интер на старости лет.
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