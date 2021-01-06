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2 : 1
завершен
06 января 2021, 17:00
среда
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Стадион Луиджи Феррарис
|Кандрева Антонио
|1:0(П)
|23’
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Кейта Бальде
ассистент Дамсгаард Миккел
|2:0
|38’
|65’
|2:1
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де Врей Стефан
ассистент Брозович Марцело
|16’
|Мартинес Лаутаро
|23’
|Барелла Николо
|40’
|де Врей Стефан
|Торсби Мортен
|57’
|Кейта Бальде
|84’
|Аскильдсен Кристоффер
|85’
|90+1’
|Хакими Ашраф
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|63’
|Лукаку Ромелу
|Гальярдини Роберто
|Берешиньски Бартош
|Тонелли Лоренцо
|68’
|70’
|Эриксен Кристиан
|Санчес Алексис
|Аскильдсен Кристоффер
|Силва Адриен
|74’
|Лерис Мехди
|Янкто Якуб
|75’
|81’
|Д'Амброзио Данило
|Шкриньяр Милан
|81’
|Видаль Артуро
|Барелла Николо
|Ла Гумина Антонио
|Кейта Бальде
|90+2’
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|10
|Удары по воротам
|24
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|3
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|10
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|1
|Офсайды
|3
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|6
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|4
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Остальные прибыли недавно)
Остальные прибыли недавно)
Главные конкуренты сегодня играют меж собой. Это был шанс Интера либо догнать одних, либо оторваться от других. И что они сделали? Сели в лужу...
Какое им чемпионство? Каждый год одно и то же с ними.
Так, минус один, пляшем дальше.
Главные конкуренты сегодня играют меж собой. Это был шанс Интера либо догнать одних, либо оторваться от других. И что они сделали? Сели в лужу...
Какое им чемпионство? Каждый год одно и то же с ними.
Так, минус один, пляшем дальше.
Понимаю, что Пирло тренер без опыта, но все же.
На счет 25 летних.. Роналду, Мората, Щесны, Сандро, Куадрадо, Кьел, Бонуччи, Дибала, Данило.. кому из них меньше 25?) Все они опытные ребята. Де Лигт один из самых дорогих защитников.
Понимаю, что Пирло тренер без опыта, но все же.
На счет 25 летних.. Роналду, Мората, Щесны, Сандро, Куадрадо, Кьел, Бонуччи, Дибала, Данило.. кому из них меньше 25?) Все они опытные ребята. Де Лигт один из самых дорогих защитников.
пенальти не забили и ....
какое же обидное поражение...нет слов...
пенальти не забили и ....
какое же обидное поражение...нет слов...
Опытный Конте что то мутит жёстко после возвращения из Англии..
Технарь Эриксен не пригодился.. да и непонятных типов привёл в клуб. Хотя с его назначением, я думал, что Интер наконец-то сможет навязать борьбу.. а вышло совсем наоборот.
На счет Милана.. кажется мне, что Юве на опыте их в конце перегонят) ну это мнение. Сегодняшний матч тоже многое покажет. Если сегодня Милан выиграет, тогда можно говорить о какой то борьбе)
Опытный Конте что то мутит жёстко после возвращения из Англии..
Технарь Эриксен не пригодился.. да и непонятных типов привёл в клуб. Хотя с его назначением, я думал, что Интер наконец-то сможет навязать борьбу.. а вышло совсем наоборот.
На счет Милана.. кажется мне, что Юве на опыте их в конце перегонят) ну это мнение. Сегодняшний матч тоже многое покажет. Если сегодня Милан выиграет, тогда можно говорить о какой то борьбе)
Как бы плох не был Юве, соперники играют ещё хуже.
Ну не хотят они бороться за скудетто.
Если сегодня Юве выиграет у Милана, уверен, что они и в этом сезоне выиграют сериал.
Да и в чемпионате Германии и Франции тоже самое.
Могут вначале сезона дать фору, а в конце все равно чемпионат)
Как бы плох не был Юве, соперники играют ещё хуже.
Ну не хотят они бороться за скудетто.
Если сегодня Юве выиграет у Милана, уверен, что они и в этом сезоне выиграют сериал.
Да и в чемпионате Германии и Франции тоже самое.
Могут вначале сезона дать фору, а в конце все равно чемпионат)
https://www.youtube.com/watch?v=389PZWQvXrM