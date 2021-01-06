В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 79 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 81

П 15 Янг Эшли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 23 Барелла Николо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 81

П 77 Брозович Марцело Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 5 Гальярдини Роберто Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 63

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 7 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 9

З 36 Дармиан Маттео

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 22 Видаль Артуро Фолов совершено: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 9

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20