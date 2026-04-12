Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ

сегодня, 21:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли. Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась.

Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:25
Семаку некогда...у него следующий матч бесПедровый)...
пират Елизаветы
сегодня в 22:22
только Сочи боевой))) у остальных пасхальное перемирие.
6 ничей из 7 в 24 туре. думаю, завтра черная дыра ничей проглотит Акрон с Динамо.
п.с.
с праздником светлой Пасхи, друзья.
sihafazatron
сегодня в 22:21
Странно, что семак про это не сказал в интервью))
Futurista
сегодня в 22:12
Просто факт что не все как было)...
sihafazatron
сегодня в 22:11, ред.
Тааак. И теперь Спартаку медали дадут или в кубке УЕФА сыграют?)))
25процентный клоун
сегодня в 22:11
Семак рад нет ли, мог документы на руки получить в конце игры
Futurista
сегодня в 22:09, ред.
Нет...не всё как было...Спартак с ЦСКА сравнялся по очкам)...а помнится в ноябре была разница 8 очков...
просто Tomson
сегодня в 22:08
кубок им не интересен было сказано, теперь скажут чемпионат тоже не особо... скоро газовым играть с Локо и с ЦСКА... судьи интересно там будут непредвзятыми?
Capral
сегодня в 22:07
Редкий случай, когда соглашусь с Богданычем.
Bad Listener
сегодня в 22:04, ред.
Выигрывали - понравилось, перестали выигрывать - не понравилось. Железная логика второклашки
sihafazatron
сегодня в 21:58
В целом так и было) вся борьба впереди
Гость
