Семак прокомментировал ничью «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в домашнем матче 24-го тура РПЛ .

Расстроены, до пропущенного мяча игра была нормальной, первый тайм был хорошим с нашей стороны. Второй тайм получился сумбурным, удаление во многом испортило ход игры. В меньшинстве сложнее стало, но нормально играли. Во втором тайме старались перестраховаться, играли по результату, учитывая, что должны были появляться свободные зоны, «Краснодару» нужно было атаковать. Но, к сожалению, плохо сыграли на подборе в моменте с пропущенным мячом, впоследствии игра уже поменялась.