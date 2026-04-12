Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ, Педро был удалён с поля

сегодня, 21:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

На 27-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт. На 78-й минуте красную карточку получил вингер «Зенита» Педро.

«Краснодар» идёт на 1-м месте (53 очка), «Зенит» занимает 2-е место (52 очка).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
Сегодня, 20:26
«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
Сегодня, 18:31
«Локомотив» ушёл от поражения в концовке матча против «Динамо» Мх
Сегодня, 18:26
«Парма» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
Сегодня, 18:18
«Тоттенхэм» уступил «Сандерленду» в матче АПЛ
Сегодня, 18:11
ЦСКА потерпел поражение от идущего последним «Сочи» в игре РПЛ
Сегодня, 15:53
Сортировать
Все комментарии
Николай кац
сегодня в 22:35
Неужели в очередной раз перенесут 100-летний юбилей? А как это выдержит главный кормилец"бомжей" папа Миллер? Такие деньги вбухали, а толку...
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:35
Панику в штрафной Зенита, вынос с ленточки, пусть и в рамках одной атаки. Ты матч смотрел ?))
Тот самый чувак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:34
Точная формулировка, по другому и не скажешь)
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:34
Что ты называешь штурмом- один голевой момент? Зенит даже в меньшинстве шел в атаку.
ildar_3871
сегодня в 22:33, ред.
Унылая ничья , сказали они после матча Рубин -Оренбург )
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:31
Поэтому и устроил штурм ворот Зенита на последних минутах и чуть не забрал матч)))
Capral ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 22:30
Мог забить, но это только фрагмент, а по логике игры- Зенит был лучше.
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:28
До удаления, Краснодар ничего не показал, кроме забитого мяча. Даже после удаления, первое время, побежали забивать, но как только Зенит огрызнулся, Краснодар понял, что х...й в руке, лучше, чем п...а на горизонте.)))
Kosmos58 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:28
А ничё, что Краснодар мог забить в конце матча и выиграть?!. А в остальном согласен.
ildar_3871 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 22:28
Из Спартака пришел )
ildar_3871 ответ albucid (раскрыть)
сегодня в 22:24, ред.
Джон Джон есть , еще тот фрукт губастый )
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:24
Мусаев сказал, что они упустили победу. А план сегодня у Зенита сработал, поставить напа сборной Бразилии в оборону. Вот так план)) Считаю, что Вендел сначала сделал игру, взаимодействую с Энрике, который и голевую отдал и сам забил( отменённый гол), а потом игру и отдал Краснодару, выключив Энрике из атакующих действий. Он же диспетчер был.
albucid
сегодня в 22:19
- Гадство, Педро удалили!
- Да и хрен с ним. Мало ли в Бразилии этих Педро.
Владимир_Спартак
сегодня в 22:19
Порадовал Пэдро в этом матче...). А так по матчу зенит с дельфином отскачили...борьба за первенство между этими двумя клубами продоодаеться.
Желаю Краснодару повторить прошлогодний результат....
25процентный клоун
сегодня в 22:17
Соболев можно было удалять
Фил Кио
сегодня в 22:17
Вышел на сцену Педро - 30нул и удалился. Зал замер. Классика.
Sergo81 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 22:16
Согласно правил, карточка заслуженная. Согнутая нога учитывается при подкате, а стоя открытая стопа-это нарушение. Но действительно, куда бил Сперцян если мяч уже был за его ногой. Я тоже посмеялся в этом эпизоде. Вы хорошо отметили этот нюанс.
Tolik33387 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 22:06
    просто Tomson
    сегодня в 22:06
    Комличенку за такое поведение три раза удалили бы, а тут ничего гЫгЫмоны же
    Lobo77
    сегодня в 22:05
    Наши налоги 1-1 частный капитал, нажитый на ухудшении органов пищеварения россиян.
    Red blu
    сегодня в 21:59, ред.
    По результату 24 тура команды первой пятерки остались на своих позициях.
    Вот все что нужно знать о 24 туре.
    Tolik33387
    сегодня в 21:58
    Наши налоги 1:1 частные деньги.
    KSY16
    сегодня в 21:57
    Не смог гегемон
    За адекватность
    сегодня в 21:55
    Вот как-то справа в защите когда играет Пальцев, он хоть из аута в штрафную соперника закинуть в состоянии. А Гонсалес, выбрасывая аут, быстрее на свои ворота атаку привезет. А ежели серьезнее, то в тайме первом играли мягко говоря очень плохо. Скорость отсутствовала, как класс. К чему эти перепасовки между защитниками и вратарем, ежели все равно выносить приходится, только уже под давлением. Не проще ли сразу вынести, коль не в состоянии из под прессинга через пас в атаку выйти? При том что не сказать, что хозяева прямо уж яростно прессинговали. Ну да ладно, как говорится хорошо то, что хорошо заканчивается. По такой игре ничья нормальный исход. Разошлись условно на исходные рубежи в турнирной таблице, поддержав ничейную традицию тура. Как-то так с моей колокольни.
    ildar_3871
    сегодня в 21:55
    От зенита не было футбола , Семак выпустил миллионеров и сказал , играйте футбол )
    blitz
    сегодня в 21:54
    Отскочил Зенит на последних минутах матча от поражения.
    Хотя и ничья по турнирной таблице в пользу чемпиона.
    Lobo77
    сегодня в 21:53, ред.
    А Соболев на голову болен. Главный клоун РПЛ.
    Lobo77
    сегодня в 21:50
    Красной карточки там конечно не было, бык бил куда глаза глядят без шансов добраться до мяча, попал голенью по шипам звенитовца а не по мячу, а у того даже нога была согнута.
    ilichsityFC ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    дельфину можно было тоже дать
    25процентный клоун ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    А вы только проснулись и не видели тучу пенальти в ворота московских команд?
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     