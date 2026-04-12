«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ, Педро был удалён с поля

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.
На 27-й минуте Вендел вывел «Зенит» вперёд. На 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт. На 78-й минуте красную карточку получил вингер «Зенита» Педро.
«Краснодар» идёт на 1-м месте (53 очка), «Зенит» занимает 2-е место (52 очка).
Но в целом, Зенит играл по-семаковски (плохо), но краснодаровцам тоже толком играть не дали. в целом, ничья, наверное, справедлива
Но в целом, Зенит играл по-семаковски (плохо), но краснодаровцам тоже толком играть не дали. в целом, ничья, наверное, справедлива
Отдельно хочу отметить непредвзятое судейство: да, можно придраться, но в целом очень неплохо. Было ли удаление? Я, как хочу видеть футбол, т.е. мужской вид спорта, а не балет, считаю, что нет. Но по правилам карточка оправдана.
Очень огорчил Кордоба, мог бы сыграть и лучше. Вообще не понравились зенитовцы: падали и валялись от любого касания - неженки что ли? Видно, что Витька очень не хватало. Ну что ж, у Краснодара очень трудный график, учитывая, что они еще и в Кубке, в отличии от Зенита, но шансы есть. Удачи им.
Отдельно хочу отметить непредвзятое судейство: да, можно придраться, но в целом очень неплохо. Было ли удаление? Я, как хочу видеть футбол, т.е. мужской вид спорта, а не балет, считаю, что нет. Но по правилам карточка оправдана.
Очень огорчил Кордоба, мог бы сыграть и лучше. Вообще не понравились зенитовцы: падали и валялись от любого касания - неженки что ли? Видно, что Витька очень не хватало. Ну что ж, у Краснодара очень трудный график, учитывая, что они еще и в Кубке, в отличии от Зенита, но шансы есть. Удачи им.