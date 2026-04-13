Де Дзерби: «У нас достаточно мастерства, чтобы преодолеть этот кризис»

сегодня, 00:18
СандерлендЛоготип футбольный клуб Сандерленд1 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби подвел итоги встречи 32-го тура АПЛ против «Сандерленда» (0:1).

Результат неудовлетворителен, хотя в первом тайме мы играли хорошо и имели несколько моментов. После перерыва мы прижались к своим воротам и пропустили глупый гол из-за невезения, несмотря на отличный шанс Ришарлисона. Мы способны играть качественнее и энергичнее, но в такой тяжелый период игрокам психологически сложно показать свой максимум. Я вижу, что ребята страдают, и хочу помочь им вернуть страсть и радость от футбола. Проблема не в тактике, а в эмоциях. Нам нужно быть сильнее этого момента, ведь у команды достаточно класса для побед. Уверен, один успешный матч в корне изменит ситуацию.

Grizly88
Grizly88 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:48
Уверен если и вылетят шпоры там не долго задержаться через сезон вернуться, победитель ле уходит в шип , хотя им не помешает очищение через шип .
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:11
ну так можно говорить долго. как говорится пи----ть не мешки ворочать. вы можете ухнуть в трясину выхода из которой не будет лет 20. спрсите у Стока, Суонси, КПР и прочих Кардифов с даже лифтерами Бромом и Норвичем. не так уже просто и из лифта выйти. а там и америкосам или кто там хозяева окажетесь не нужны и банкротство и прочее. спросите Портсмут, Лидс, Блэкпул - и другие команды вышки лет двадцати назад)) опасно, в общем
Гость
