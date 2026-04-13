Де Дзерби: «У нас достаточно мастерства, чтобы преодолеть этот кризис»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги встречи 32-го тура АПЛ против «Сандерленда» (0:1).

Результат неудовлетворителен, хотя в первом тайме мы играли хорошо и имели несколько моментов. После перерыва мы прижались к своим воротам и пропустили глупый гол из-за невезения, несмотря на отличный шанс Ришарлисона. Мы способны играть качественнее и энергичнее, но в такой тяжелый период игрокам психологически сложно показать свой максимум. Я вижу, что ребята страдают, и хочу помочь им вернуть страсть и радость от футбола. Проблема не в тактике, а в эмоциях. Нам нужно быть сильнее этого момента, ведь у команды достаточно класса для побед. Уверен, один успешный матч в корне изменит ситуацию.