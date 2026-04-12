«Хотите, чтобы я вернулся?» Евсеев ответил на кричалку фанатов «Локомотива»

сегодня, 21:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился мнением о том, что болельщики «Локомотива» скандировали его имя во время матча 24-го тура РПЛ между клубами.

Хотите, чтобы я сюда вернулся, что ли? Не мне вопрос задавайте… Касаемо болельщиков, всегда, когда приезжаю сюда, болельщики хорошо ко мне относились, и я тоже к ним хорошо отношусь и относился.

Во время игровой карьеры Вадим Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год.

Подписывайся в ВК
sihafazatron
sihafazatron ответ просто Tomson (раскрыть)
сегодня в 22:26
Нужно иметь статус вип.
Думаю модераторы лучше подскажут
просто Tomson
просто Tomson ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:09
а как тут фото крепить (сорян за офтопп)?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:46
Евсеев распределяет деньги:
Гость
