«Хотите, чтобы я вернулся?» Евсеев ответил на кричалку фанатов «Локомотива»

сегодня, 21:33

Главный тренер махачкалинского «Динамо» поделился мнением о том, что болельщики «Локомотива» скандировали его имя во время матча 24-го тура РПЛ между клубами.

Хотите, чтобы я сюда вернулся, что ли? Не мне вопрос задавайте… Касаемо болельщиков, всегда, когда приезжаю сюда, болельщики хорошо ко мне относились, и я тоже к ним хорошо отношусь и относился.

Во время игровой карьеры Вадим Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006 год.