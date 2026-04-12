Дубли Тюрама и Думфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»

1776026464

вчера, 23:41

«Интер» в гостях обыграл «Комо» (4:3) в матче 32-го тура Серии А.

На 36-й минуте Алекс Валье вывел «Комо» вперёд. На 45-й минуте Николас Пас удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное к первому тайму время Маркус Тюрам сократил отставание в счёте. На 49-й минуте Тюрам оформил дубль, сравнял счёт. На 59-й минуте Дензел Думфрис вывел «Интер» вперёд. На 72-й минуте Думфрис оформил дубль. На 88-й минуте полузащитник «Комо» Люка Да Кунья реализовал пенальти.

«Интер» идёт на 1-м месте (75 очков), «Комо» занимает 5-е место (58 очков).