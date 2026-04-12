Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Италия. Серия А 2025/2026

Дубли Тюрама и Думфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»

вчера, 23:41
КомоЛоготип футбольный клуб Комо3 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» в гостях обыграл «Комо» (4:3) в матче 32-го тура Серии А.

На 36-й минуте Алекс Валье вывел «Комо» вперёд. На 45-й минуте Николас Пас удвоил преимущество хозяев поля. В дополнительное к первому тайму время Маркус Тюрам сократил отставание в счёте. На 49-й минуте Тюрам оформил дубль, сравнял счёт. На 59-й минуте Дензел Думфрис вывел «Интер» вперёд. На 72-й минуте Думфрис оформил дубль. На 88-й минуте полузащитник «Комо» Люка Да Кунья реализовал пенальти.

«Интер» идёт на 1-м месте (75 очков), «Комо» занимает 5-е место (58 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 01:05
ну признаю свою ошибку, не верил я что Комо потянет 4 место для ЛЧ. но учитывая что Рома без голов Маллена вообще днище а состав Ювентуса с Опендами это смех, то переобуюсь - что 4 место может остаться за Фабрегосом.)) не ожидал честно, но по сегодняшней игре видно что команда серьезно настроена в ЛЧ. учитывая игру остальных итальянцев там пусть пробует обновленный Милан и Комо. всяко лучше Бергамо убогого
Comentarios
вчера в 23:57
Интересная была перестрелка
Don Nerazzurri
вчера в 23:43
Матч супер! Важная победа! Всех Интеристов с победой!
Un_De
вчера в 23:42
ВОТ ТАК ! ! ! Красавчики! С победой, Нерадзурри! Скудетто все ближе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 