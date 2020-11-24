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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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Иммобиле Чиро
ассистент Лейва Лукас
|1:0
|3’
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Пароло Марко
ассистент Корреа Хоакин
|2:0
|22’
|25’
|2:1
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Дзюба Артём
ассистент Ракицкий Ярослав
|Иммобиле Чиро
|3:1(П)
|55’
|38’
|Барриос Вильмар
|48’
|Ловрен Деян
|76’
|Ракицкий Ярослав
|Ачерби Франческо
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|37’
|Сутормин Алексей
|Дуглас Сантос
|59’
|Дриусси Себастьян
|Барриос Вильмар
|59’
|Мусаев Леон
|Мостовой Андрей
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Пароло Марко
|60’
|Фелипе Луис
|Габаррон Патрик Хиль
|60’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|68’
|Фарес Мохаммед
|Лаццари Мануэль
|68’
|73’
|Азмун Сердар
|Жирков Юрий
|74’
|Шамкин Даниил
|Ерохин Александр
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|81’
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|12
|Удары по воротам
|13
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|7
|Удары в створ
|5
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|7
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|4
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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ЛАЦИО В ПОЛ НОГИ РАСКАТАЛИ. ИТАЛЬЯНЦЫ ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКАХ У СЕБЯ БОЛЬШЕ НАВЕРНОЕ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ )))
ЛАЦИО В ПОЛ НОГИ РАСКАТАЛИ. ИТАЛЬЯНЦЫ ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКАХ У СЕБЯ БОЛЬШЕ НАВЕРНОЕ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ )))
Есть одна Иуда в клубе и его зовут медведев, он должен уйти. Но странная ландскрона сосёт у медведа финансы и поэтому виноват всегда Семака.
Есть одна Иуда в клубе и его зовут медведев, он должен уйти. Но странная ландскрона сосёт у медведа финансы и поэтому виноват всегда Семака.