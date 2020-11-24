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Лацио - Зенит
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Ренн - Челси
Боруссия - Брюгге
Ювентус - Ференцварош
Динамо - Барселона
Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Зенит

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Лацио
Зенит
3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Лига чемпионов 2020/2021, 4 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    Иммобиле Чиро
    ассистент Лейва Лукас     		1:0 3’
    Пароло Марко
    ассистент Корреа Хоакин     		2:0 22’
    25’ 2:1 Дзюба Артём
    ассистент Ракицкий Ярослав
    Иммобиле Чиро 3:1(П) 55’
    Наказания
    38’ Барриос Вильмар
    48’ Ловрен Деян
    76’ Ракицкий Ярослав
    Ачерби Франческо 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    37’ Сутормин Алексей Дуглас Сантос
    59’ Дриусси Себастьян Барриос Вильмар
    59’ Мусаев Леон Мостовой Андрей
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Пароло Марко 60’
    Фелипе Луис Габаррон Патрик Хиль 60’
    Катальди Данило Лейва Лукас 68’
    Фарес Мохаммед Лаццари Мануэль 68’
    73’ Азмун Сердар Жирков Юрий
    74’ Шамкин Даниил Ерохин Александр
    Мурики Ведат Иммобиле Чиро 81’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 13
    		7 Удары в створ 5
    		7 Фолы 13
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 0
    		48% Владение мячом 52%
    		4 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 02:52, ред.
    Не забываем как конибомжи вешали всех собак за выступление в европе на Спартак в прошлых сезонах, из-за красно-белых кричали они Россия не добирает очки для коэффициента и страна отстаёт от Португалии...ну что схавали??? ни одной победы в еврокубках от наших клубов к концу ноября!!! динамо просто опозорились в Грузии и не от тбилиского динамо😂 краснодар так сыграл в севилье, что после привоза Кайо выключил телевизор и лёг спать не зная итогового результата ( и это играть в большенстве ведя в счёте без прессинга домашних трибун) за бомжей просто стыдно в этой лиге чемпионов ( правда на зените удаёться стабильно поднимать в лиге ставок в этом групповом этапе лч😁) коней снова непонятно за какие заслуги сделали фаворитами группы лиги европы наши горе эксперты... в четверг у армейцем последний шанс побороться за выход из группы и просто принести первую победу в этом клубном евросезоне. так что кони и бомжи перед тем как в следующий раз выливать помои на Спартак за провальные игры в лиге чемпионов или лиги европы посмотрите на свои любимые клубы и на их там выступления😉
    Арсений Горбачев
    Арсений Горбачев
    сегодня в 02:24
    упустил шанс? их и не было
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:19
    да уж, один момент был с которого Дзюба забил и всё, Лацио и играл лучше и победил заслуженно, да кстати вот бы уссатому посмотреть в сборной на Кержакова
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 02:08, ред.
    Не важно Семак или Спалетти у руля, зенит всегда был аутсайдером для середняков на международной арене.

    ЛАЦИО В ПОЛ НОГИ РАСКАТАЛИ. ИТАЛЬЯНЦЫ ДАЖЕ НА ТРЕНИРОВКАХ У СЕБЯ БОЛЬШЕ НАВЕРНОЕ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ )))
    Владимир 77
    Владимир 77
    сегодня в 01:53
    И теперь Зенит только яйками звенит))
    112910415
    112910415
    сегодня в 01:38
    в ролике-то получше было ...
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Да хватит уже с них- троллить надо в меру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ stasil (раскрыть)
    сегодня в 01:31, ред.
    Два .... момента за всю игру и один из этих моментов-это гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Лацио же создал в разы больше и если бы не вратарь то 6,7-1 и до свидания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это убогость а не игра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3-1 это еще очень хороший результат ,всё могло бы быть гораздо хуже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И это лишь Лацио,даже не Севилья, а Краснодар показал намного больше,чем Зенит,правда в концовке опять ..... прижался и как итог 1-2,хотя там ничья по моментам даже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Rex04
    Rex04
    сегодня в 01:31
    Зенит -команда для внутреннего использования...
    Oplot
    Oplot ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 01:30
    Все голы случайные,они еле еле очко взяли в Питере,сыграли бы еще 10 матчей,все 10 победил бы Зенит!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ stasil (раскрыть)
    сегодня в 01:29
    Еще 2 года и Легия будет грандом для РПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты вот это не говори только при людях,иначе засмеют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))
    Oplot
    Oplot ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 01:28
    Каждый по своему видит футбол,главное игра!
    stasil
    stasil
    сегодня в 01:28
    У Семака странный футбол, но он меняется год от года, ещё два года и будем играть как лацио.
    Есть одна Иуда в клубе и его зовут медведев, он должен уйти. Но странная ландскрона сосёт у медведа финансы и поэтому виноват всегда Семака.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 01:26
    Эх,не удасться Зениту всех весной порвать...))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Ясненько-троллишь ты!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))Только уж толсто очень-жирненько!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 01:24
    Отдельно отмечу что Зениту сейчас нужен системообразующий игрок,такой как Федор Кудряшов!В сборной показывает фантастический футбол,дирижирует игрой!Пасы отдает с центра защиты закрытыми глазами, всегда уверен в себе!Ну и Заболотного надо выкупить у Сочи,очень хитрый и настырный игрок!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Oplot (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Ты издеваешься что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))Гол и 1 полумомент за 90 мин встречи,в то время как Лацио минимум 6 должны были забивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кержаков сегодня откровенно спас Зенит от разгрома!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 01:23
    Такое ощущение что наши команды едут в последнем вагоне товарного эшелона......
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    угадал, смотри
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 01:21
    Мда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если бы ни Кержаков,то 6,7 мячей бы вынули!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Краснодар выглядел намного лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это ни футбол а г...о!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 01:19
    Выиграл тот кто сильнее и кто больше хотел выиграть.....
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 01:19
    Очень нравится тактика Семака!Сразу видно что он и Черчесов последователи тотального агрессивного доминирования на поле!В результате чего и возникает понятие сексуальный футбол!Самое главное что игра есть,просто залетает случайная шара,а результаты будут!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 01:18
    И очередной сумбурный лепет Семачка после игры, о двух быстрых голах, сломавших план на игру, об усталости и проблемах с составом, о пенальти, не давшем великому Зене вернуться в игру и т. д. по накатанной. Всё как обыно.
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 01:16
    Ещё и матч не успел начаться,а Черданцев уже всех засыпал отмазками для Зенита.
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 01:16
    Да уж как пытаются выбить еще народных денег,уже плачут вот видите у них есть имобиле такой игрок с мастерством нам бы такого купить..Но что-то этот иммобиле в боруссии ни фига не забивал,уверен если Зенит даж его купит он уже забивать столько не сможет...Это как примеры с халками и остальными,покупали но толку 0 хз что сними происходит в других клубах и также с группы выйти не могут...
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 01:14
    Керж хорош был сегодня, от разгрома спас ..Юра скоро в коляске выкатывать будет. Безнадега Симак вцепился в газовую трубу железно , не отпустит.
    Алексей Соломонов
    Алексей Соломонов
    сегодня в 01:12
    Семак ещё долго будет у руля ???? Сколько ещё терпеть такую серость и позор ???
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 01:12
    Лацио было запрещено включать более быстрый темп от УЕФА, дабы не громить и не обижать сильно убогих. Спонсоры всё же!
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 01:11
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    сегодня в 01:11
    А вообще зениту уже было пофик на счет, они хотели быстрее закончить, а завтра всем клубом праздновать этот несчастный гол.- это важно для них
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