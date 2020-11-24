В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 3 Выносы: 3 Спасений: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 93

П 3 Дуглас Сантос Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 37

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 93

З 44 Ракицкий Ярослав Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 93

П 5 Барриос Вильмар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 59

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 74

З 18 Жирков Юрий Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 73

П 14 Кузяев Далер Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 93

П 17 Мостовой Андрей Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 59

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

П 8 Малком Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 99 Лунёв Андрей

З 87 Прохин Данила

П 38 Мусаев Леон Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 34

П 19 Сутормин Алексей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 56

Н 7 Азмун Сердар Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

Н 11 Дриусси Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 34