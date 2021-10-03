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Как Клопп и Гвардиола обнялись в конце. Очень приятно смотреть. Уважение друг другу, крутая игра двух Топовых команд. АПЛ .
Клопп гений, когда он пришёл в клуб Ливерпуль был середняком, а сейчас одна из сильнейших команд мира
Какой кайф видеть игру этих команд. Это АПЛ детка!!!
Жаль что не выиграли но матч был крутой вперёд красные
И Мохаммед Салах просто красавчик...
Как Клопп и Гвардиола обнялись в конце. Очень приятно смотреть. Уважение друг другу, крутая игра двух Топовых команд. АПЛ .
Клопп гений, когда он пришёл в клуб Ливерпуль был середняком, а сейчас одна из сильнейших команд мира
Какой кайф видеть игру этих команд. Это АПЛ детка!!!
Жаль что не выиграли но матч был крутой вперёд красные
И Мохаммед Салах просто красавчик...
Радует, что красные идут без поражений, так держать!
Радует, что красные идут без поражений, так держать!
И невероятно как Ливерпуль продолжает играть на таком уровне при такой безалаберной игре в обороне
И невероятно как Ливерпуль продолжает играть на таком уровне при такой безалаберной игре в обороне