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Ливерпуль - Манчестер Сити
Кристал Пэлас - Лестер Сити
Тоттенхэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Брентфорд

Протокол матча Ливерпуль против Манчестер Сити

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль
2 : 2
завершен
вчера, 18:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 541 - 698
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.2
Средний возраст: 28.3 - 26.4
Средний рост: 183.4 - 181
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 7 тур
Стадион Энфилд Роуд
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    42' Милнер Джеймс (7)
     
    59' (1:0) Мане Садио (10) (Салах Мохамед (11))
     
    65' Жота Диого (20)
     
    68' Жота Диого (20) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    76' (2:1) Салах Мохамед (11)
     
    78' Милнер Джеймс (7) уходит с поля, Гомес Джо (12) вышел на поле
     
    83' Фабиньо (3)
     
    26' Диаш Рубен (3)
     
    56' Канселу Жоау (27)
     
    66' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    69' (1:1) Фоден Фил (47) (Жезус Габриэл (9))
     
    77' Силва Бернарду (20)
     
    81' (2:2) Де Брюйне Кевин (17)
    Голы
    Мане Садио
    ассистент Салах Мохамед     		1:0 59’
    69’ 1:1 Фоден Фил
    ассистент Жезус Габриэл
    Салах Мохамед 2:1 76’
    81’ 2:2 Де Брюйне Кевин
    Наказания
    26’ Диаш Рубен
    Милнер Джеймс 42’
    56’ Канселу Жоау
    Жота Диого 65’
    77’ Силва Бернарду
    Фабиньо 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Стерлинг Рахим Грилиш Джек
    Фирмино Роберто Жота Диого 68’
    Гомес Джо Милнер Джеймс 78’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 3
    		10 Фолы 12
    		3 Угловые 4
    		2 Офсайды 5
    		48% Владение мячом 52%
    		1 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Муслим90
    Муслим90
    сегодня в 11:50
    Учитывая как плохо сыграли в первом тайме, то ничья неплохой результат
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:48
    спс,таблица в норме)
    протон
    протон
    вчера в 23:35
    Это была настоящая заруба, браво АПЛ
    протон
    протон
    вчера в 23:34
    Лучший матч пока что в этой АПЛ
    Как Клопп и Гвардиола обнялись в конце. Очень приятно смотреть. Уважение друг другу, крутая игра двух Топовых команд. АПЛ .
    Клопп гений, когда он пришёл в клуб Ливерпуль был середняком, а сейчас одна из сильнейших команд мира
    Какой кайф видеть игру этих команд. Это АПЛ детка!!!
    Жаль что не выиграли но матч был крутой вперёд красные
    И Мохаммед Салах просто красавчик...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:15
    Очень нравится Грилиш, отрабатывает каждую копейку
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 23:01
    отличный матч, спасибо обоим командам! ничья справедлива.
    Радует, что красные идут без поражений, так держать!
    Эльдиев Турпал
    Эльдиев Турпал
    вчера в 22:16, ред.
    Салах очень хорош, сегодня Ливер бы проиграл если б не он. Думаю ему все же нужно уходить из Ливерпуля, тем более болелы самого Ливера его не жалуют
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:31
    В первом тайме Сити смотрелись лучше,во втором тайме игра более приобразилась благодаря Ливерпулю, который наконец таки вкючился. Ничья закономерный результат данного поединка. Спасибо командам за игру!
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:29
    эх фабиньо, фабиньо, мог бы забить победный гол
    АбдуФотий
    АбдуФотий ответ Viduka (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Ну с такого паса ещё бы не забить, но он сам давно нихрена не создаёт в атаке, постоянно теряет мячи, его игра никакая
    juvenale
    juvenale
    вчера в 21:16
    игра была равна...
    adrianes
    adrianes
    вчера в 21:13
    матч-огонь
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:57
    что одни, что другие - безразличны, а ничейка - то, что надо: потеря очков конкурентов. Интересно, что было бы, если вернуть Стерлинга и Милнера туда, откуда они прибыли? Кстати, Клопп мечтает об этом.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 20:45
    Второй матч подряд в АПЛ у Красных качели, Фаб должен был решать. А вообще в этом году ожидается интересная борьба за титул с 1 по 8 место разница всего в 4 очка.
    azkan
    azkan
    вчера в 20:44
    Салах наверное станет игроком матча. Шикарный гол и шикарный ассист.
    Бак5
    Бак5
    вчера в 20:42
    Прекрасноволосый Грилиш бесталковый бегунок как можно было за него отдать 130 млн евро? Лихо развели их😁
    Rizo1
    Rizo1 ответ Виталик-ManUtd-Rus (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Ой Виталик...явился не запылился)))
    Rizo1
    Rizo1 ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 20:40
    Да красиво! Но не для нас(((
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 20:39
    Крутой матч выдали команды, никто не заслуживал поражения. Салах - красава.
    протон
    протон
    вчера в 20:38
    эта ничья, на руку Челси.
    Виталик-ManUtd-Rus
    Виталик-ManUtd-Rus
    вчера в 20:38
    Игра была равна !
    протон
    протон
    вчера в 20:37
    Обе команды порадовали зрителей обилием голов!
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    вчера в 20:35
    Ну пока Ливерпуль идет без поражение с такой обороной пора Конате выпускать хуже не будет.
    allemz
    allemz ответ Rizo1 (раскрыть)
    вчера в 20:33
    Родри красиво заблокировал, в этом матче никто не хотел сдаваться, обе команды играли по последнего
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    вчера в 20:33
    Махмуд во втором тайме выташил матч молодец
    Rizo1
    Rizo1 ответ L. F. С. (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Фаб таки очень нечего! Фирмирбай совсем нулевой был(((
    протон
    протон
    вчера в 20:31
    Высококлассный футбол.

    И невероятно как Ливерпуль продолжает играть на таком уровне при такой безалаберной игре в обороне
    allemz
    allemz
    вчера в 20:31
    Пол Тирни канеш должен был удалять Милнера за фол на Бернарду, но ладно. Боевая ничья и тупая реализация МС, еле на характере, играя чутка от обороны во втором тайме зацепили ничью в гостях на Энфилде, играть было реально тяжело. Салах красиво раскидал защиту в своем втором голе. В общем, результат закономерный, спасибо команде за вечер и рвение.
    Rizo1
    Rizo1
    вчера в 20:31
    Фаб такой момент упустил,.... Эх...
    протон
    протон
    вчера в 20:30
    Гол Салаха - эстетическое удовольствие
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