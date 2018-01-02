Роналду: «2017-й был невероятным годом на многих уровнях»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подвел итоги 2017 года, в котором он вновь стал обладателем «Золотого мяча», выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также вновь стал отцом:

«2017-й был невероятным годом на многих уровнях. Оглянуться и посмотреть на все то, чего мне удалось достичь в прошлом году, - потрясающее чувство, ведь я начинал пинать мячик мальчиком на улицах острова Мадейра.

Бог наделил меня талантом, и я усердно работал, чтобы реализовать его, но я бы не добился всего этого, если бы не помощь многих людей, окружавших и окружающих меня».