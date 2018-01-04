РФС ожидает победы от сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу

Вице-президент РФС Сергей Анохин ожидает, что сборная России по пляжному футболу выиграет чемпионат мира в 2021 году.



«Мы с Лихачевым проговорили программу омоложения сборной и поставили долгосрочную задачу побороться за победу на чемпионате мира 2021 года. Мы не откладываем борьбу за золото в 2019 году, но понимаем, что это будет сверхзадача. К 2021 году мы должны выйти на тот уровень, который у нас был раньше. В 2018 году продолжится процесс омоложения национальной сборной - в чемпионате России появится ряд команд, которые будут укомплектованы молодыми игроками.



У нас нет другой цели, как победить в каждом матче. Мы понимаем, что сезон 2018 года будет тяжелый, будут важные турниры. Мы будем бороться за победу в каждом соревновании».



Напомним, что чемпионат мира 2021 по пляжному футболу может пройти в Москве.