Виталий Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС. Исполняющим обязанности назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

При этом, по информации СМИ, назначение Алаева на должность и.о. главы РФС противоречит правилам - исполняющим обязанности может быть назначен либо член исполкома, либо вице-президент организации. Чтобы назначить Алаева, пришлось договариваться с тремя вице-президентами, чтобы они отказались от должности.

Ранее сообщалось, что добровольный уход Мутко вызван давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом.