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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина Фонбет 1.73 4.1 4.3
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Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС

вчера, 20:00

Виталий Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС. Исполняющим обязанности назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

При этом, по информации СМИ, назначение Алаева на должность и.о. главы РФС противоречит правилам - исполняющим обязанности может быть назначен либо член исполкома, либо вице-президент организации. Чтобы назначить Алаева, пришлось договариваться с тремя вице-президентами, чтобы они отказались от должности.

Ранее сообщалось, что добровольный уход Мутко вызван давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом. 

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амурец
амурец
сегодня в 06:33
решил пересидеть смутное время
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 06:11
На Колыму бы его хоть на пятёрочку
kastites
kastites
сегодня в 05:52
По скорее бы его в тюрьму посадили Он подлец и негодяй
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 05:30
Такие смешные)) Мутко и Спартак. А скока раз, бомжи стали чемпионами при Мутко? Мутко - БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ зенита. На секундочку, если кто забыл.
Ну и чего? Готовы нести любую ахинею, лишь бы Спартак клюнуть.
Стыдно, ребята, это на уровне "эксперта" Ковтуна.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:14
С началом чемпионата мира вернется и Мутко.
KONTRASS-67
KONTRASS-67
сегодня в 04:14
Знакомая схема . ВВП-Димон-ВВП. В данном случае: Мутко-Алаев-Мутко.
yasukuni
yasukuni ответил amid4989
сегодня в 03:32
amid4989:
а то что мы бронзу взяли на ЧЕ при Мутко и дернули Голландию. ты как прокомментируешь?
Господи, ну когда до сопляков дойдет, что на ЧЕ бронза НЕ разыгрывается?! Впрочем, как и в боксе.

Нет, еще сто лет, как попугаи долдонить будут. Последние настоящие успехи - сборная СССР 1988 - серебро ЧЕ и золото Олимпиады. Дальше - гроб.
yasukuni
yasukuni
сегодня в 03:28
Он улетел, но обещал вернуться! Милый, милый... (Возвращение Карлсона)
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:10
Че то тут не чисто ... или сказали отсидеться потом мол вернешься после олимпиады и выборов, Полное отстранение от спорта РФ только облегчит наши души!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 02:13
Му//ко ушел ждем зенит в фнл
amid4989
amid4989 ответил WARchyn
сегодня в 01:29
WARchyn:
ура лёд тронулся а то я думал он как ген сек до смерти будет портить наш футбол
или тебе возраст не позволяет помнить это?
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 01:25
Пишу всем прыщавым тролям - все проблемы с нашей сборной, связанные с олимпиадой в Корее из-за Спартака!!! Спартак во всем виноват!!!! Даже в америке перестали во всем плохом обвинять Русских - теперь на все виноват ФК Спартак Москва)))) ХА-ХА-ХА
amid4989
amid4989 ответил WARchyn
сегодня в 01:20
WARchyn:
ура лёд тронулся а то я думал он как ген сек до смерти будет портить наш футбол
а то что мы бронзу взяли на ЧЕ при Мутко и дернули Голландию. ты как прокомментируешь?
Cенситив
Cенситив
сегодня в 01:02
кремлёвский Кэперфилд продолжает трюки - проход сквозь санкции МОК...))
kingoffam
kingoffam
сегодня в 00:17
Казачок бомжовский...
Sergor
Sergor
вчера в 23:55
Говорят нет незаменимых людей, нет есть, и Россия здесь на первом месте, у нас незаменимых очень много, к большому сожалению и не только в спорте.
D.vil
D.vil
вчера в 23:46
А, ну теперь все понятно) После решения МОК, нервишки расшатались...) Срочно надо в отпуск на полгода на Мальдивы;) К ЧМ вернется!)
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:34
Виталий Мутко!
Лучший друг Леонид Федун!
Что все? Спартак опять 16 лет без побед? ))
Nikola45
Nikola45 ответил spartach n1
вчера в 23:31
spartach n1:
Да вам теперь плакать нужно! Мутко Лучший друг Федуна! )))
Теперь вам не разрешат играть руками да по ногам я надеюсь!
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:29
Спартачи плачьте! Опять 5-6 место )))
Nikola45
Nikola45
вчера в 23:28
Отличная новость! Может теперь перестанут разрешать Спартаку играть вне правил!

Мутко!
Мой большой друг Леонид Арнольдович (Федун – прим. 6) предлагает сократить лигу до 14 команд. Понятно, что ему выгоднее несколько раз за сезон принимать «Зенит», но мы должны думать обо всех», – сказал Мутко.
WARchyn
WARchyn
вчера в 23:15
ура лёд тронулся а то я думал он как ген сек до смерти будет портить наш футбол
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:59
Этим не закончится.
Брулин
Брулин
вчера в 22:56
Пусть не возвращается
Faustello
Faustello
вчера в 22:53
Не всё ещё сделано! )))))
Apsny
Apsny
вчера в 22:44
Ухот Мудко))).
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:43
Покайся, Леонтьевич, тебе скидка будет.
yrasikos22
yrasikos22 ответил Непотопляемый Князь
вчера в 22:32
Непотопляемый Князь:
Так шо, бакланам сваливать до лета?
скорее Спартаку,потому что без Мутко Спартак опять на свое законное 6 место вернёться.
OLS
OLS ответил sir_Alex
вчера в 22:31
sir_Alex:
Полгода пролетят незаметно... и питерец опять будет во главе РФС!
Питерец?? Попутал чего-то??
Он из Манчестера же
nikolah
nikolah
вчера в 22:31
да это жостка
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