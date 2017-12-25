Анохин: «В РФС ничего не изменится»

Вице-президент РФС Сергей Анохин пояснил решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность на посту главы организации.

«Я отказался временно возглавить организацию, так как у меня выборы в Москве 19 января. Я хочу на них сосредоточиться. У меня важные задачи, которые нужно решать. Я занят написанием стратегии развития футбола. Думаю, что на данном этапе нужно не так много менять. По финансовому отчёту видно, что долги РФС сведены к нулю. Все текущие обязательства были выполнены.

Есть статья устава РФС, согласно которой на время невозможности выполнения своих обязанностей президент может приостановить свою деятельность. Поэтому мы так решили. В РФС ничего не поменяется? Наверное, да, так и есть».