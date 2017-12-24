Клубы РФПЛ суммарно были оштрафованы на 9,8 млн рублей в этом сезоне

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС представил отчет о штрафах, которые получили клубы РФПЛ по итогам первой части сезона-2017/18. Суммарно коллективы заплатили 9,8 млн рублей за дисциплинарные нарушения.

В отчете говорится, что за период с 13 июля по 13 декабря комитет принял 976 решений касательно нарушений во всех лигах и чемпионатах России. Клубы были оштрафованы на сумму 16,342 млн рублей.

По неофициальной информации, Виталий Мутко 26 декабря покинет должность главы Российского футбольного союза.