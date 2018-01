Гвардиола в четвертый раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу признали лучшим тренером английской Премьер-Лиги по итогам декабря. Каталонец установил рекорд турнира, ведь еще ни одного тренера не признавали лучшим четыре месяца подряд. Ранее Гвардиолу признавали лучшим в сентябре, октябре и ноябре 2017 года.

На победу в номинации также претендовали Сэм Эллардайс («Эвертон»), Антонио Конте («Челси»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

В декабре «горожане» одержали победы в 6 матчах, а еще один поединок закончили ничьей.

