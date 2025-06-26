«Манчестер Сити» забил пять голов в ворота «Ювентуса»

«Ювентус» уступил «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:5).
На 9-й минуте нападающий «горожан» Жереми Доку открыл счёт, а уже на 11-й Тейн Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю срезал мяч в собственные ворота. На 52-й Эрлинг Холанд забил третий гол в ворота «Ювентуса», Фил Фоден отличился на 69-й, а Савио увеличил преимущество «Манчестер Сити» на 75-й. На 84-й минуте нападающий «старой синьоры» Душан Влахович забил второй мяч своей команды, установив окончательный счёт.
По итогам группового этапа «Ювентус» занял 2-е место в группе G (6 очков) и вышел в плей-офф. «Манчестер Сити» стал первым, набрав 9 очков.
Горожан с победой и первым местом.
Горожан с победой и первым местом.
570 / 1350 = 0,42
2 / 5 = 0,4
Совпадение? Не думаю.
570 / 1350 = 0,42
2 / 5 = 0,4
Совпадение? Не думаю.
все они голодные волки, хотят только одного - побеждать любого.
и их задор придает уверенность и ветеранам команды.
красиво Сити начал матч, с первых минут уже идут острые и агрессивные атаки. Ювентус готовился к игру разума Пепа, а получил мощный свирепый МанСити. такой Сити нравиться больше.
кто там следующий?
Реал? ))
все они голодные волки, хотят только одного - побеждать любого.
и их задор придает уверенность и ветеранам команды.
красиво Сити начал матч, с первых минут уже идут острые и агрессивные атаки. Ювентус готовился к игру разума Пепа, а получил мощный свирепый МанСити. такой Сити нравиться больше.
кто там следующий?
Реал? ))