«Манчестер Сити» забил пять голов в ворота «Ювентуса»

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вчера, 23:56

«Ювентус» уступил «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:5).

На 9-й минуте нападающий «горожан» Жереми Доку открыл счёт, а уже на 11-й Тейн Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю срезал мяч в собственные ворота. На 52-й Эрлинг Холанд забил третий гол в ворота «Ювентуса», Фил Фоден отличился на 69-й, а Савио увеличил преимущество «Манчестер Сити» на 75-й. На 84-й минуте нападающий «старой синьоры» Душан Влахович забил второй мяч своей команды, установив окончательный счёт.

По итогам группового этапа «Ювентус» занял 2-е место в группе G (6 очков) и вышел в плей-офф. «Манчестер Сити» стал первым, набрав 9 очков.