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«Манчестер Сити» забил пять голов в ворота «Ювентуса»

вчера, 23:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ювентус» уступил «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:5).

На 9-й минуте нападающий «горожан» Жереми Доку открыл счёт, а уже на 11-й Тейн Копмейнерс восстановил равновесие. На 26-й минуте защитник туринцев Пьер Калюлю срезал мяч в собственные ворота. На 52-й Эрлинг Холанд забил третий гол в ворота «Ювентуса», Фил Фоден отличился на 69-й, а Савио увеличил преимущество «Манчестер Сити» на 75-й. На 84-й минуте нападающий «старой синьоры» Душан Влахович забил второй мяч своей команды, установив окончательный счёт.

По итогам группового этапа «Ювентус» занял 2-е место в группе G (6 очков) и вышел в плей-офф. «Манчестер Сити» стал первым, набрав 9 очков.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:33
Порезвились От души, несчастный случай при ничейном счете склонил чашу весов в пользу англичан.
112910415
112910415
сегодня в 05:16
они возвращаются !
помаленьку ...
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 03:49
Не хотелось с таким счетом проигрывать.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:17
Просто хочется без жертв.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:15
Ну или как там должны сыграть они, чтоб реал на сити попал? Ну пусть ничья будет, я просто не очень знаком с турнирным положением. Этот турнир почти не смотрел
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
Старушка совсем плохая .
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 01:09
Старуха пала ниц..
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04
Победу Зальцбурга над Реалом не разделяю, но игру с МС посмотреть, очень хочется.)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Бавария разве сильный соперник?))) Свежо предание...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:38
До выздоровления еще далеко
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:18
Да чет в последних матчах не особо желания не видно было. Зальзбург неплохая команда из европейских
sihafazatron
sihafazatron ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:16
На бумаге выглядит так, а на деле посмотрим.
А вообще хочется сильных соперников типа Баварии или парижан
Брулин
Брулин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:14
У МС будет лёгкая сетка: Палмейрас/Ботафого/Бенфика/Челси/сдавший Интер/Флуминенсе/и, вероятно, Аль Хиляль. До финала грех не дойти с такой игрой.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:12
То Интер летит 0:5, то Юве 2:5, старые итальянцы переворачиваются в условном гробу.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:10
Как грится одна команда была выше классом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
новички порадовали)))
все они голодные волки, хотят только одного - побеждать любого.
и их задор придает уверенность и ветеранам команды.
красиво Сити начал матч, с первых минут уже идут острые и агрессивные атаки. Ювентус готовился к игру разума Пепа, а получил мощный свирепый МанСити. такой Сити нравиться больше.
кто там следующий?
Реал? ))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:06
А Рэйндерс хорош, ой как хорош.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:04
И Калюлю - молодец, классно замкнул)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:03
Весёлый матч европейцы выдали...
catal
catal
сегодня в 00:01, ред.
Стоимость Ман Сити $1,35 млрд., Ювентуса $570 млн. Где то в этой пропорции находится и разница мячей.
570 / 1350 = 0,42
2 / 5 = 0,4
Совпадение? Не думаю.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Удачи Зальцбургу сегодня)) хочется пораньше с Реалом сыграть))
Горожане
Горожане
вчера в 23:59
На классе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Сегодня сити был во всем лучше соперника, да и причем намного лучше!)) нормально так размялись перед плей-офф.
Горожан с победой и первым местом.
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