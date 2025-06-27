«Манчестер Юнайтед» заплатит за Мбеумо свыше 60 млн фунтов

Вингер «Брентфорда» Брайан Мбеумо на следующей неделе пройдет медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, стороны согласовали ключевые условия сделки, а сейчас обсуждаются дополнительные детали и структура выплат.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 60 млн фунтов, а с учетом бонусов общая сумма трансфера может достигнуть 65 млн.
уважаю политика Беррады, исполн.директора МЮ.
наконец то клуб действительно берет игроков, которые за красных дьяволов хотят играть в каком бы клоунском состоянии не был этот клуб.
и все благодаря великому САФу, МЮ все еще в топ- 3 брендов мирового футбола.
а Тоттенхэма еще раз с трофеем и ЛЧ ))))
уважаю политика Беррады, исполн.директора МЮ.
наконец то клуб действительно берет игроков, которые за красных дьяволов хотят играть в каком бы клоунском состоянии не был этот клуб.
и все благодаря великому САФу, МЮ все еще в топ- 3 брендов мирового футбола.
а Тоттенхэма еще раз с трофеем и ЛЧ ))))