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«Манчестер Юнайтед» заплатит за Мбеумо свыше 60 млн фунтов

сегодня, 00:37

Вингер «Брентфорда» Брайан Мбеумо на следующей неделе пройдет медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, стороны согласовали ключевые условия сделки, а сейчас обсуждаются дополнительные детали и структура выплат.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 60 млн фунтов, а с учетом бонусов общая сумма трансфера может достигнуть 65 млн.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:18
Как говорится у богатых свои причуды
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:49
Шпоры пытались убедить Мбемо переехать в Лондон, но игрок хотел только Юнайтед.
уважаю политика Беррады, исполн.директора МЮ.
наконец то клуб действительно берет игроков, которые за красных дьяволов хотят играть в каком бы клоунском состоянии не был этот клуб.
и все благодаря великому САФу, МЮ все еще в топ- 3 брендов мирового футбола.
а Тоттенхэма еще раз с трофеем и ЛЧ ))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:42
Тоттенхэм это просто так не оставит)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:14
Уговорили Мбеумо пойти на понижение в классе))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Солидная сделка посмотрим будет ли она оправдана...
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