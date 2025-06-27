«Манчестер Юнайтед» заплатит за Мбеумо свыше 60 млн фунтов

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сегодня, 00:37

Вингер «Брентфорда» на следующей неделе пройдет медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, стороны согласовали ключевые условия сделки, а сейчас обсуждаются дополнительные детали и структура выплат.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за игрока 60 млн фунтов, а с учетом бонусов общая сумма трансфера может достигнуть 65 млн.