«Аталанта» договорилась о трансфере Сулеманы из «Саутгемптона»

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сегодня, 00:44

«Аталанта» договорилась с «Саутгемптоном» о переходе вингера «святых» за 17,5 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет ежегодными рассрочками. Кроме того, предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.

В контракт также войдут дополнительные выплаты, зависящие от успехов команды, и 15% от последующей перепродажи игрока. Сулемана подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

23-летний футболист сокращает отпуск и в пятницу вылетит из Ганы в Бергамо для прохождения медицинского обследования.