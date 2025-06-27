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«Аталанта» договорилась о трансфере Сулеманы из «Саутгемптона»

сегодня, 00:44

«Аталанта» договорилась с «Саутгемптоном» о переходе вингера «святых» Камаля Сулеманы за 17,5 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет ежегодными рассрочками. Кроме того, предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.

В контракт также войдут дополнительные выплаты, зависящие от успехов команды, и 15% от последующей перепродажи игрока. Сулемана подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

23-летний футболист сокращает отпуск и в пятницу вылетит из Ганы в Бергамо для прохождения медицинского обследования.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:18
Разве это усиление? Игрок уровня шипа
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:51
А каков в игре? А, по-моему, в первый раз слышу про него.
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