«Аталанта» договорилась о трансфере Сулеманы из «Саутгемптона»

«Аталанта» договорилась с «Саутгемптоном» о переходе вингера «святых» Камаля Сулеманы за 17,5 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет ежегодными рассрочками. Кроме того, предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.
В контракт также войдут дополнительные выплаты, зависящие от успехов команды, и 15% от последующей перепродажи игрока. Сулемана подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.
23-летний футболист сокращает отпуск и в пятницу вылетит из Ганы в Бергамо для прохождения медицинского обследования.