Гиггз: «Сложно сказать, кто больше выиграл от сделки с участием Санчеса и Мхитаряна»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал подписание манкунианцами нападающего Алексиса Санчеса. Напомним, чилиец перебрался на «Олд Траффорд» из «Арсенала», а в обратном направлении отправился полузащитник Генрих Мхитарян.

«Возможно, у Мхитаряна все получится в „Арсенале“, возможно, он там зажжет. Мне сложно сказать, кто больше выиграл от этой сделки.

Подписание Санчеса напоминает мне трансфер Робина ван Перси в МЮ в том смысле, что оба перешли в клуб в статусе суперзвезд, и мы уже можем увидеть пользу от этого перехода: посмотрите, насколько лучше стал играть Марсьяль. Переход топ-футболистов может поднять уровень игры их новых одноклубников, поэтому у Моуриньо будет трудный выбор».

Санчес на Мхитаряна: главная перестановка зимы