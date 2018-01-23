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Гиггз: «Сложно сказать, кто больше выиграл от сделки с участием Санчеса и Мхитаряна»

сегодня, 12:32

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал подписание манкунианцами нападающего Алексиса Санчеса. Напомним, чилиец перебрался на «Олд Траффорд» из «Арсенала», а в обратном направлении отправился полузащитник Генрих Мхитарян.

«Возможно, у Мхитаряна все получится в „Арсенале“, возможно, он там зажжет. Мне сложно сказать, кто больше выиграл от этой сделки.

Подписание Санчеса напоминает мне трансфер Робина ван Перси в МЮ в том смысле, что оба перешли в клуб в статусе суперзвезд, и мы уже можем увидеть пользу от этого перехода: посмотрите, насколько лучше стал играть Марсьяль. Переход топ-футболистов может поднять уровень игры их новых одноклубников, поэтому у Моуриньо будет трудный выбор».

Санчес на Мхитаряна: главная перестановка зимы

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:59
Будем смотреть
starche
starche
сегодня в 17:42
Время покажет.
GooSe25
GooSe25
сегодня в 15:47
Выиграли все)) генрих хотя бы начнёт играть , санчес перестанет ныть, и с финансовой точки зрения все довольны. По игре чилиец бодрее конечно , но неизвестно как заиграет в итоге
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 15:42
По большему счету выиграл: 1.Райола-проценты, 2."Арсенал"-топ игрока, 3.цыган-топ зарплату!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:53
армянин точно заиграет
marvel777
marvel777
сегодня в 14:29
только время покажет но Генрих не затеряется мне кажется надеюсь и Санчес заиграет
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:08
выиграл Санчес.
Шмавон
Шмавон
сегодня в 13:56
Может по статусу игрока выиграли МЮ но в финансово плане однозначно мы ну и избавились от игрока который не хотел играть.
galem72
galem72
сегодня в 13:12
Мики откровенно стал пустым и скучным футболистом. Поэтому тут даже и говорить нечего: Юнайтед приобрёл проверенного быстрого атакера и избавился от пассива в лице Мхитаряна.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 12:58
МЮ выйграл конечно! Армян оказался даже не топ-игроком. Неравноценный обмен. Санчес - мастер, мхитарян - подмастерье.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:52
Конечно МЮ выиграли
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:49
Санчес точно не проиграл
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