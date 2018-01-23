Ещё один футболист из Серии А попал в сферу трансферных интересов «Спартака»

«Спартак» заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса.

По информации источника, «Сампдория», которая хочет усилиться в это трансферное окно, сперва обязана расстаться с некоторыми исполнителями, в число которых входит 29-летний аргентинец. Сообщается, что агент футболиста Марсело Симонян уже летал в Россию, где обсуждал возможный трансфер хавбека в московский клуб.

Стоит отметить, что летом интерес к Альваресу приписывали «Динамо» и «Локомотиву».

Напомним, «Спартак» также претендует на защитника «Наполи» Николу Максимовича.