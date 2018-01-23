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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Ещё один футболист из Серии А попал в сферу трансферных интересов «Спартака»

сегодня, 13:37

«Спартак» заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса.

По информации источника, «Сампдория», которая хочет усилиться в это трансферное окно, сперва обязана расстаться с некоторыми исполнителями, в число которых входит 29-летний аргентинец. Сообщается, что агент футболиста Марсело Симонян уже летал в Россию, где обсуждал возможный трансфер хавбека в московский клуб.

Стоит отметить, что летом интерес к Альваресу приписывали «Динамо» и «Локомотиву».

Напомним, «Спартак» также претендует на защитника «Наполи» Николу Максимовича.

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Все комментарии
blitz
blitz ответил Литейный 4
сегодня в 19:23
Литейный 4:
Еще один, который пошлет пупсиков! :)
Еще один пенсионер.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 18:42
Он никакой вообще. В Сампе не то что составить конкуренцию Рамиресу не может, даже подменить его не в состоянии.
Miaf
Miaf ответил spartach n1
сегодня в 17:02
spartach n1:
Интересная же жисть у Степана капусты,с самого утра и до позднего вечера,со всех своих многочисленных аккаунтов бьется в неравном бою на соккере во всех новостях о Спартаке,остаётся только завидовать как же насыщено и разнообразно его бытие !
Степан гордится своей безответной любовью к Зениту,когда-нибудь он даже осмелится сходить на стадион, если мамка позволит.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 16:01
Федун договорился об отмене лимита для Спартака?
старина
старина ответил ДАША Д
сегодня в 15:33
ДАША Д:
Аргентинцев предлагайте Зениту, а Спартаку больше интересны шоколадки.
А тебе я так понимаю без разницы,лишь бы платили
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:00
Вот еще один "попал". Все же это лучше чем "влетел".
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:56
Аргентинцев предлагайте Зениту, а Спартаку больше интересны шоколадки.
kust07
kust07
сегодня в 14:51
Лучше бы защитника приобрели.
Форвард Ювентуса
Форвард Ювентуса ответил cska plus
сегодня в 14:36
cska plus:
Треквартист - это, что типа пупсиков?
Треквартиста - это центральный атакующий полузащитник. Такой например как Тотти, Касорла, Озил или Никита Баженов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:35
Да не нужен он Спартаку. Защитники нам сейчас нужны., а остальные все на местах.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:34
Интересная же жисть у Степана капусты,с самого утра и до позднего вечера,со всех своих многочисленных аккаунтов бьется в неравном бою на соккере во всех новостях о Спартаке,остаётся только завидовать как же насыщено и разнообразно его бытие !
Jum13
Jum13 ответил d_fincher
сегодня в 14:32
d_fincher:
Большой клуб тем и отличается, что фанаты других клубов, эксперты и СМИ непрестанно следят за каждым его шагом.
Так вот что пигги делают на ветках ЦСКА!
Форвард Ювентуса
Форвард Ювентуса
сегодня в 14:30
Рикардо Альварез слабый футболист. В возрасте.
Лицо Джонса
Лицо Джонса
сегодня в 14:23
Что за бред? 1 Попов уже есть в Спартаке, зачем второй?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:22
1)Сампдория хочет от него избавиться;
2)Агент-Симонян;
3)Вывод:Он срочно онужен спартаку!!!
The_BESTolo4b
The_BESTolo4b
сегодня в 14:16
еще одного решили загубить
Ходячий по граблям
Ходячий по граблям
сегодня в 14:15
Ключевая фраза:
-Ещё один футболист ПОПАЛ!!!!
makkie
makkie
сегодня в 14:11
Слабо верится.
Скорее, раз аргентинец, то в Зенит - в Спартаке аргентинцы не особо приживаются.
Да и Альварес с 2014 года находится в тени, 4 операции за год - зачем он нам?
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 14:07
Еще один желающий стать хряком тарасовским! :)
cska plus
cska plus ответил d_fincher
сегодня в 14:03
d_fincher:
Большой клуб тем и отличается, что фанаты других клубов, эксперты и СМИ непрестанно следят за каждым его шагом.
Не преувеличивай, все смеются над ними.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:02
Треквартист - это, что типа пупсиков?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:02
Большой клуб тем и отличается, что фанаты других клубов, эксперты и СМИ непрестанно следят за каждым его шагом.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:01
Неа, не подойдёт, слишком светлый.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель. ответил Alex-96
сегодня в 14:00
Alex-96:
Треквартист - это позиция на поле или ориентация?
Полу педра! :))))
Klasse
Klasse
сегодня в 13:59
Понимаю, что Сапмдория стремится слить свой балласт, но в РПЛ коллекционированием брёвен занимается лазурный нетрадиционный клубишко, а никак не Чемпион страны.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 13:58
Ещё один футболист пытается вляпаться?
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:58
Треквартист - это позиция на поле или ориентация?
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц ответил КЭТиК
сегодня в 13:57
КЭТиК:
Термин "треквартиста" не понятен.
Треквартиста это когда три трофея за сезон. Как Фурсенко обещал. Но в Зенит его не возьмут. Туда берут чилийских бомжей по 80 лямов, выдают их за аргентинцев и рассказывают литейным, что это лучшее что было на трансферном рынке. Еще и в сборную Аргентины их засылают. Потом Месси пугается и спрашивает "а кто это?"
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:54
Когда кто-то попадет в клуб, а не в сферу интересов, тогда и поговорим.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:52
Термин "треквартиста" не понятен.
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