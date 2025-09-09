«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1757442793

вчера, 21:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Локомотив», который состоится 13 сентября 2025 года.

«Ахмат»

Клуб из Грозного не проигрывает уже несколько матчей подряд, и болельщики верят в то, что коллектив сможет забраться как можно выше. На данный момент «Ахмат» располагается на 11 месте с восемью баллами и на семь пунктов отстает от нынешнего соперника. В домашней игре с «железнодорожниками» от коллектива ждут внятной и качественной игры, которая приведет к набранным баллами.

30 августа «Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а 26 числа команда обыграла на своем поле «Рубин» (2:0).

«Локомотив»

«Локомотив» в последнее время часто допускает ничейные результаты, что влияет на турнирную таблицу. Сейчас московский клуб идет на четвертом месте с 15 баллами и уступает двум соперникам по двум показателям, а от лидера отстает всего на один пункт. Коллектив в случае потери очков не сможет продвинуться выше, а возможно и позволит приблизиться к конкурентам.

7 сентября «Локомотив» в товарищеской игре обыграл «Торпедо-БелАЗ» (3:2), а 31 августа сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ахмат» – 2.55

Ничья – 3.55

Победит «Локомотив» – 2.75

Статистика

«Локомотив» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Ахмат» выиграл три домашних поединка подряд за последнее время

«Железнодорожники» выиграли пять из шести последних матчей с «Ахматом»

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что проблемы «Локомотива» продолжатся, а хозяева наберут важнейшие три балла.