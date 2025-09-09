«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (9.09.2025)

1757433186

вчера, 18:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Поставить на «Эльче» можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Севилья» прогнозируемо неуверенно стартовала в новом сезона Ла Лиги и за три тура смогла набрать всего три очка. Команда занимает 12 место и принимает «Эльче», от которого отстает на два пункта. Победа поможет обойти в турнирной таблице нынешнего соперника, однако пока что претендовать на более высокие места у команды вряд ли выйдет. Два последних матча «Севильи» завершились выездной победой над «Жироной» (2:0) и поражением от «Хетафе» (1:2).

«Эльче» как для новичка Ла Лиги за три тура ни разу не проиграл и набрал пять очков, что можно считать удовлетворительным результатом. Коллектив очень не хочет в зону вылета и имеет шанс воспользоваться не лучшей формой «Севильи» и даже побороться за победный результат, несмотря на котировки букмекеров. В прошлом туре «Эльче» проиграл в товарищеской игре «Мурсии» (1:3) и обыграл на своем поле «Леванте» (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Эльче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Эльче» проиграл три из пяти последних встреч с «Севильей» при двух ничьих

Прогноз

Команды часто играют между собой в низовой футбол, и мы предполагаем, что в этот раз существенных изменений не произойдет. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.