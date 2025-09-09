«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (9.09.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Поставить на «Эльче» можно по 4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.
12 сентября 2025, 22:00
пятница
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7.
Форма команд
«Севилья» прогнозируемо неуверенно стартовала в новом сезона Ла Лиги и за три тура смогла набрать всего три очка. Команда занимает 12 место и принимает «Эльче», от которого отстает на два пункта. Победа поможет обойти в турнирной таблице нынешнего соперника, однако пока что претендовать на более высокие места у команды вряд ли выйдет. Два последних матча «Севильи» завершились выездной победой над «Жироной» (2:0) и поражением от «Хетафе» (1:2).
«Эльче» как для новичка Ла Лиги за три тура ни разу не проиграл и набрал пять очков, что можно считать удовлетворительным результатом. Коллектив очень не хочет в зону вылета и имеет шанс воспользоваться не лучшей формой «Севильи» и даже побороться за победный результат, несмотря на котировки букмекеров. В прошлом туре «Эльче» проиграл в товарищеской игре «Мурсии» (1:3) и обыграл на своем поле «Леванте» (2:0).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Эльче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Эльче» проиграл три из пяти последних встреч с «Севильей» при двух ничьих
Прогноз
Команды часто играют между собой в низовой футбол, и мы предполагаем, что в этот раз существенных изменений не произойдет. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.