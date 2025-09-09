«Краснодар» – «Акрон» Тольятти: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1757444420

вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Акрон» Тольятти, который состоится 13 сентября 2025 года.

«Краснодар»

«Быки» все еще удерживают шаткое, но все-таки преимущество в РПЛ . Команда имеет в активе 16 баллов и опережает сразу трех соперников на один пункт. В домашней игре с «Акроном» никто даже не рассматривает вариант потери очков, ведь только победа позволит «Краснодару» удерживать первое место в турнирной таблице и не терять уверенность в собственных силах.

31 августа «Краснодар» сыграл вничью на выезде с ЦСКА (1:1), а 27 числа на выезде оказался сильнее «Сочи» (4:2).

«Акрон»

«Акрон» точно не радует на данный момент болельщиков и даже имеет небольшую серию поражений. Команда набрала всего шесть очков и идет в зоне вылета РПЛ , а именно на 13 месте. В игре с «Краснодаром» на выезде вряд ли можно ожидать от гостей умной и комбинационной игры, ведь большую часть времени придется отбиваться.

31 августа «Акрон» на своем поле уступил «Балтике» (0:2), а ранее проиграл на выезде «Локомотиву» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Краснодар» – 1.4

Ничья – 5

Победит «Акрон» – 7.4

Статистика

«Акрон» проиграл уже четыре поединка подряд во всех турнирах

«Краснодар» выиграл семь из десяти поединков на своем поле за последнее время

«Быки» выиграли все три поединка с «Акроном» с учетом серии пенальти

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что хозяева на данный момент гораздо сильнее и мощнее оппонента, поэтому выиграет с разницей в несколько мячей.